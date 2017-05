Warum Nordkorea kein Stellvertreter Chinas ist

Teheran will einen geografischen Machtkorridor vom Iran über Syrien zum Libanon. Ohnehin ist der Iran im Osten Saudi Arabiens sowie in Bahrein, im Jemen und, Hamas fördernd, im Gazastreifen apolitisch und terroristisch sabotierend aktiv. Wenn erfolgreich, könnte der Iran Saudi Arabien und Israel, also die Hauptpartner der USA, umzingeln und politisch, gegebenenfalls auch militärisch strangulieren. Das wiederum führte – nicht nur hinter den Kulissen (wenngleich noch nicht auf dem Kriegsschauplatz) zu saudisch-israelischen, teils ergänzt um türkische Kooperationen. Ein Interessenknäuel ist in und um Syrien entstanden. Am Ende wird (wann?) die nahöstliche Staatenwelt völlig umgekrempelt, aber ein Stellvertreterkrieg findet in Syrien nicht statt.

Wo der Kommunismus noch lebt Kommunistische Regime der Gegenwart Vor dem Fall der Sowjetunion gab es zahlreiche Länder mit kommunistischen Regierungen. 2016 verbleiben noch vier, oder - je nach Lesart des nordkoreanischen Regimes - fünf. Quelle: dpa

China Mit 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichstes Land der Welt. Es hat den Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seiner Abkehr vom kommunistischen Wirtschaftsmodell zu verdanken. Seit den 1980er Jahren verfolgt China eine Politik der Reformen und der Öffnung. Die sozialistische Marktwirtschaft funktioniert nach kapitalistischen Methoden. Die kommunistische Ideologie wird gepflegt, dient aber nur dem Erhalt der Diktatur der Kommunistischen Partei.

Vietnam Nachbarland Chinas, etwa so groß wie Deutschland ohne Hessen, mit mehr als 3000 Kilometern Küste am Südchinesischen Meer. Rund 94 Millionen Einwohner. Ho Chi Minh gründete die Kommunistische Partei in den 1930er Jahren im Kampf gegen die Kolonialmacht Frankreich. Nach der Niederlage Frankreichs besiegten die Kommunisten auch das US-gestützte Regime in Südvietnam. Seit 1975 regieren sie das vereinigte Land. Seit 1986 gibt es marktwirtschaftliche Reformen.

Kuba Gut elf Millionen Einwohner, etwa so groß wie einst die DDR. Nach der Revolution von 1959 wandte es sich Anfang der 1960er Jahre zum Kommunismus und suchte bei der Sowjetunion Schutz vor dem kapitalistischen Nachbarn USA, der zuvor großen Einfluss auf der Insel hatte. Bis 2006 regierte Revolutionsführer Fidel Castro (89). Unter Fidels jüngerem Bruder Raúl (84) versucht Kuba seit einigen Jahren mit zaghaften markwirtschaftlichen Reformen, die marode Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Laos Armes Nachbarland Vietnams ohne Küstenzugang, etwas kleiner als die Bundesrepublik ohne die neuen Bundesländer. Knapp sieben Millionen Einwohner. Laos war Teil des französischen Kolonialgebiets Indochina. Im Vietnamkrieg wurde es zum meist bombardierten Land der Welt. US-Bomber legten weite Teile in Schutt und Asche, weil vietnamesische Kommunisten sich im Grenzgebiet versteckten. Bis heute sind die Böden verseucht. Nach dem Ende des Vietnamkriegs marschierte Vietnam ein und installierte 1975 die kommunistische Regierung.

Nordkorea Nachbarland Chinas, etwa ein Drittel so groß wie Deutschland, 24 Millionen Einwohner. Die UN werfen der Diktatur gröbste Menschenrechtsverletzungen vor. Nordkorea hat zwar 2009 alle Bezüge zum Kommunismus aus seiner Verfassung gestrichen. Aber die Arbeiterpartei wurde 1945 als Zweig der ehemaligen Kommunistischen Partei gegründet. An der Spitze von Staat, Partei und Armee steht der Machthaber Kim Jong Un; er „erbte“ die Machtposition von seinem Vater. Bereits sein Großvater Kim Il Sung war mit Hilfe Moskaus an die Spitze der Partei gelangt und wird als Staatsgründer verehrt.

Schiebt China Nord-Korea nur vor? Lange sah es so aus. Längst aber wedelt der nord-koreanische Schwanz mit dem chinesischen Hund. Der Hund kann seinen Schwanz nicht mehr steuern. Nord-Korea ist längst nicht mehr Stellvertreter Chinas.

Vollständige oder teilweise militärische oder wirtschaftliche Abhängigkeiten bedeuten keineswegs auch automatische politische. Unzählig sind die Beispiele hierfür. Man denke nur an Israel und die USA. Zuletzt wedelte auch hier der Schwanz mit dem Hund, sprich: Netanjahu führte Obama vor.

Auch hier führt die politische Empirie hat die pseudopolitische „Biologie“ ad absurdum. War es 1972 anders, als Ägyptens Präsident Sadat die Sowjetberater, von denen er abhängig war, des Landes verwies? Als er und Vater Assad, ebenfalls von der Sowjetunion abhängig, ohne diese zu fragen, im Oktober 1973 den Krieg gegen Israel begannen, lieferte Moskau trotzdem artig Waffen.

Auch der Vietnamkrieg galt in den 1960er und 1970er Jahren als Stellvertreterkrieg. Tatsächlich hatten hier ebenfalls innervietnamesische Akteure um Außenhilfe ersucht. Nicht anders war es in den angeblichen Stellvertreterkriegen der 1970er Jahre in Angola und Mosambik.

Zu den Legenden über Stellvertreterkrieg gehört auch die Behauptung, dass auswärtige (meist natürlich westliche) Waffenlieferanten diese Kriege schürten. Tatsache ist: Sie beliefern diejenigen, die beliefert werden wollen.

Was „lernen wir daraus“? Dass es nicht immer die finsteren Außenmächte sind oder gar nur „der Westen“ ist, der die ganz und gar unschuldige Welt außerhalb Euro-Amerikas ins Chaos und Krieg stürzt. Wir müssen uns nicht ständig ein schlechtes Gewissen machen lassen. Mehr Wissen ist dabei hilfreich.

Unser Kolumnist „Professor Tacheles“, der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, wurde kürzlich vom Deutschen Hochschulverband als „Hochschullehrer des Jahres“ 2017 ausgezeichnet. Soeben erschien sein Buch „Deutschjüdische Glückskinder, Eine Weltgeschichte meiner Familie“ bei dtv.