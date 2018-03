 Was ist verdient?: Der große Streit um den gerechten Lohn

In der vergangenen Woche trafen zwei Gastkommentare den Nerv unserer Leser. Ein Manager und ein Rettungssanitäter diskutierten: Wie misst man den Wert von Arbeit? Wie die Debatte verlief.

Die Resonanz war gigantisch: Rund 40.000 Empfehlungen auf Facebook, 11.000 Nutzer teilten den Beitrag, mehrere Hundert Tweets, Verlinkungen auf verschiedenen Branchenseiten. Die Forderung „Warum ich mehr verdienen sollte!“ eines Rettungsassistenten verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es war die Antwort auf das Gehaltsplädoyer eines Managers am Montag.

Der Spitzenverdiener hatte mit seinem Gastkommentar offengelegt, warum er sein Topgehalt für gerechtfertigt hält. Das Statement war eindeutig: Hohe Leistung – hohes Gehalt. Der Briefwechsel des Managers und des Rettungssanitäters beschäftigte unsere Leser die ganze Woche lang.

Viele Nutzer bestärkten den Manager. Einige Leser betonten die hohe Verantwortung, die Führungskräfte in der Unternehmensspitze tragen. Es gehe nicht nur um Millionen Euro, sondern auch um Arbeitsplätze, für die ein Manager gerade stehen müsse. Gleichzeitig wurde die unangemessene Verteilung von Löhnen kritisiert. Während die einen immer weniger bekommen, erhalten die anderen immer mehr, so der Eindruck vieler. Zu dieser Feststellung kam auch ein Kommentator auf Handelsblatt Online: „Die Giftwirkung liegt in der Konzentration.“ Eine kleine Gruppe verfüge über den Großteil der Einkommen. Doch andere Leser waren überzeugt, derartige Kritik sei „nichts als Neid“.

Der Gegenwind kam umso heftiger, ausgelöst durch die öffentliche Antwort eines Rettungsassistenten. „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht neidisch auf Ihr Gehalt“, schrieb er. „Doch die Fähigkeiten, die es angeblich rechtfertigen, sind nicht nur in Ihrem Job gefragt!“ Gleiche Anforderungen, gleiche Leistung – aber mit 1600 Euro der Bruchteil eines Managergehalts. Auch in seinem Job werde Belastbarkeit, komplexes Denkvermögen, Entscheidungswille und Feingefühl vorausgesetzt. Gleichzeitig trage er eine weitaus höhere Verantwortung als der Manager: In seinem Beruf können Fehler Menschenleben kosten.

Seit den Veröffentlichungen zählen die Texte zu unseren am meisten gelesenen Artikeln. Webseiten aus der Rettungsbranche wie rettungsdienst.de oder retter.tv stellten den Beitrag online und bestätigten die Schilderungen. Auch auf Twitter bekam der Rettungsassistent Unterstützung aus vielerlei Richtungen.

In den Kommentarspalten im sozialen Netzwerk Facebook und auf unserer Website wurde die Diskussion weitergeführt. Die meisten stellten sich hinter den Rettungsassistenten – ein sogenannter Candy Storm brach aus, das Gegenteil eines Shitstorms. Viele Leser fanden, dass der Artikel „die Absurditäten unseres Systems aufzeigt“, wie ein Kommentator auf der Handelsblatt-Homepage schreibt. Andere Kommentatoren empfanden den gewaltigen Lohnunterschied als unangemessen. Es gehe nicht darum, dass ein Manager viel verdiene und andere Berufstätige wenig – sondern wie stark der Unterschied sei. Überraschenderweise wurde diese These aus vielen Perspektiven unterstützt. „Die teilweise extremen Gehälter einiger weniger Manager stehen in keinem Verhältnis zu deren tatsächlicher Leistung. Ich selbst gehöre als Selbständiger im Finanzsektor einer gut bezahlten Berufsgruppe an. Meine Feststellung beruht also nicht auf dem oft genannten "unberechtigten Neid"“, betonte ein Handelsblatt-Online-Leser.