Denkmal für den Bildungsvater Die Statue Wilhelm von Humboldts vor der gleichnamigen Universität in Berlin.

BerlinZu Wilhelm von Humboldts Zeiten studierte nicht mal ein Prozent des Volkes an einer Hochschule – selbstredend nur Männer. Doch seine Ideen sind hochaktuell: Wenn doch unsere Bildungspolitiker annähernd so mutig und unabhängig agieren würden, wie der preußische Bildungsreformer, der vor 250. Jahren geboren wurde.

Humboldt bekam seine Chance, als Preußen nach der Niederlage gegen Napoleon wirtschaftlich und politisch darniederlag. Er organisierte in nur 16 Monaten ein Bildungssystem, das erstmals breite Volksbildung vorsah und zum Wohl der ganzen Nation dem aufstrebenden Bürgertum einen Weg zu Wissen ebnete. Und das zu einer Zeit, als gerade erst die Leibeigenschaft der Bauern abgeschafft war. Bewunderung verdienen nach Humboldt nur solche Nationen, die „Bildung, Weisheit und Tugend so mächtig und allgemein verbreiten als möglich“.

Das ist hochaktuell: Jeder siebte 15-Jährige kann nicht richtig schreiben und rechnen. Vor allem Migranten – immerhin ein Drittel der Schüler – hinken hinterher, weil man sie nicht genügend fördert. Und sechs von 100 Schülern schaffen überhaupt keinen Abschluss.

Wer heute klagt, dass alle auf die Gymnasien drängen, und das doch überflüssig sei für spätere Gesellen, dem entgegnet Humboldt, natürlich in der Rechtschreibung seiner Epoche: „Auch Griechisch gelernt zu haben könnte dem Tischler ebenso wenig unnütz seyn, als Tische zu machen dem Gelehrten.“

Ganz nebenbei wollte Humboldt übrigens nicht nur Bildung sondern auch Wohlstand für alle: „Alle Laster entspringen aus dem Mißverhältnis der Armut gegen den Reichtum.“ „In einem Lande, worin durchaus ein allgemeiner Wohlstand herrschte, würde es wenig oder gar keine Verbrechen geben.“

Wohlgenährt fällt auch die lebenslange Bildung leichter, ein keineswegs postmodernes Konzept: „Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Giebt ihm der Schulunterricht, was hiezu erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschiehet, von einem zum andern überzugehen“, schrieb der Freiherr 1809 an seinen König. Das war ein Jahr bevor der die allgemeine Gewerbefreiheit gewährte.

Doch kommen wir endlich zur Universität, die sich den Humboldtschen Idealen noch heute verpflichtet fühlt. Doch in Zeiten der Massenuniversität mit ihren 15.000 Bachelor- und Masterstudiengängen wird dem Vorbild hinterher getrauert. Für Humboldt war die Universität das Zentrum der Forschung. Das ist unwiderruflich vorbei: Von gigantischen Forschungsabteilungen der Industrie konnte der Baron noch nichts wissen. Und selbst die großen Forschungseinrichtungen entstanden lange nach ihm. 1911 wurde die heutige Max-Planck-Gesellschaft gegründet, damals noch unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Universitätsforschung ist heute nur noch ein kleiner Teil und hinkt wegen schlechter Ausstattung oftmals hinterher.

Humboldt würde sie sicher wiederbeleben – etwa durch die Integration der gewaltigen Forschungsleistung von Max-Planck, Fraunhofer, Helmholtz & Co. Die Top-Universitäten der USA sind vor allem deshalb so uneinholbar, weil sie Forschung in dieser Güteklasse integriert haben. Die deutsche Exzellenzinitiative hat hier zwar etwas mehr Kooperation geschaffen – von einer Integration gibt es jedoch keine Spur.

Schon deshalb kann von der wohl berühmtesten Forderung des Preußen, der „Einheit von Forschung und Lehre“ an der Universität, schon lange keine Rede mehr sein. Die allermeisten der mittlerweile 2,8 Millionen Studenten kommen mit echter Forschung zumindest im Bachelorstudium kaum in Kontakt. Das Betreuungsverhältnis wird immer schlechter, mittlerweile kommen auf einen Professor fast 60 Studenten – Tendenz stark steigend.

Dabei wäre eine Annäherung ans Humboldtsche Ideal durchaus möglich. Dazu müsste Deutschland aber den Mut finden, den Universitäten radikal einen Großteil ihrer Lehr-Lasten abnehmen. Noch immer besuchen 60 Prozent der Studenten, also rund 1,7 Millionen, eine Uni. Die Fachhochschulen, die sich heute stolz ‚university‘ nennen, nur 40 Prozent. Humboldt würde wohl entsetzt ausrufen: Lasst die Universität wieder Universität sein, stutzt ihre Studentenmassen auf die Hälfte und schickt den Rest auf eure Fachhochschulen. Doch das trauen sich unsere Bildungspolitiker nicht, denn sie zögen sich Zorn der Fachhochschulen und ihrer Schüler zu.

Weniger gestört hätte den Preußen wohl die Zweiteilung des Studiums in Bachelor und Master, an der sich noch immer viele Traditionalisten abarbeiten – hatte er doch selbst das preußische Bildungswesen streng gestuft aufgebaut. Und auch persönlich hatte er ein Kurzstudium absolviert: In den Staatsdienst trat Humboldt schon mit 22 Jahren ein, nach gerade mal vier Semestern Studium.

Eine Idee Humboldts hat sich allerdings nicht erfüllt: Er wollte die Universität nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell unabhängig von der Kasse des Monarchen machen. Dazu hätte er ihr gern Ländereien und andere staatliche Einnahmequellen zugewiesen aus deren Einkünften sie sich alimentieren sollte. Bis heute ein Traum.