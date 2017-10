Einigung über Scheidungsvertrag rückt näher

In ihrer Florenzer Rede hatte May zwar bereits zugesichert, in den zwei Jahren nach dem Austritt noch volle Beiträge in den EU-Haushalt einzuzahlen. Das reicht Merkel und Macron aber noch nicht. May müsse für einen längeren Zeitraum – über 2020 hinaus – alle Rechnungen bezahlen, die sich aus der britischen EU-Mitgliedschaft ergeben würden, heißt es in Berlin und Paris. Pensionen für britische EU-Beamte fallen beispielsweise erst später an.

Auch während der britischen Mitgliedschaft beschlossene Projekte, etwa in den Bereichen Forschung oder Infrastruktur, laufen teilweise länger als bis 2020. May signalisierte heute in Brüssel ihre Bereitschaft, für den britischen Anteil an diesen Rechnungen geradezustehen. Sie werde die finanziellen Verpflichtungen ihres Landes gegenüber der EU noch einmal „Zeile für Zeile durchgehen“, versprach May. Alles, was während der britischen Mitgliedschaft an Kosten angefallen sei, werde auch bezahlt. Als Beispiel nannte May EU-Vorhaben im Bereich „Wissenschaft und Forschung.“

Eine Einigung über den Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien rückt damit ein großes Stück näher. Völlig gesichert ist sie aber immer noch nicht. Die Ausgestaltung der zweijährigen Übergangsphase birgt einige Fallstricke. Grundsätzlich scheint zwar klar zu sein, dass Großbritannien in dieser Zeit weiterhin alle Pflichten eines EU-Mitglieds zu erfüllen hat: EU-Gesetze müssen angewandt, EuGH-Urteile befolgt und Beiträge zum EU-Haushalt geleistet werden. Trotzdem bleiben einige Fragen offen. Wie verfährt man neuen EU-Rechtsvorschriften und EuGH-Urteilen, die nach dem britischen Austritt beschlossen und verkündet werden? Der notorisch europhobe britische Außenminister Boris Johnson hat bereits erklärt, dass sich sein Land daran bestimmt nicht mehr halten werde.

Muss sich Großbritannien auch dann noch an Fischfangquoten halten, wenn die nach dem Brexit ohne britisches Mitspracherecht festgelegt werden? Der Londoner Umweltminister Michael Gove lehnt das explizit ab. Und wie regelt Großbritannien seine Handelsbeziehungen zu Drittstaaten, wenn das Land kein EU-Mitglied mehr ist und damit formal aus den EU-Handelsabkommen herausfällt?

Theresa May hat in London noch mit viel Steuerfeuer zu rechnen bis Dezember. Die seit der verlorenen Parlamentswahl geschwächte Premierministerin wird ihre ganze Kraft aufwenden müssen, um die Kritiker der Übergangsphase vor allem in der eigenen Partei in den Griff zu bekommen.

Noch größere Hindernisse tun sich auf, wenn die EU-27 und Großbritannien in Verhandlungen über ihren künftigen Partnerschaftsvertrag einsteigen. Diese zweite Phase der Brexit-Verhandlungen werde „ungleich schwieriger“, prophezeite die Kanzlerin in Brüssel.