 Debatte um Verbrennungsmotor: Die Grünen könnten leer ausgehen – wieder einmal

Davon hätte kein Grüner zu träumen gewagt. Während der Kampf gegen die Atomkraft fast 30 Jahre dauerte – von den Anfänger der außerparlamentarischen Anti-AKW-Bewegung bis zum Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Koalition im Jahr 2000 – geht beim Verbrennungsmotor alles viel schneller. Die Debatte um seine Zukunft hat sich innerhalb von nur 30 Tagen vollkommen gedreht.

Mitte Juni beschloss der Parteitag der Grünen, ab 2030 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zulassen zu wollen. Die Argumentation: Den deutschen Autobauern soll es nicht so ergehen wie den Stromproduzenten, die die von Rot-Grün eingeleitete und von Bundeskanzlerin Angela Merkel vollendete Energiewende in der Substanz beschädigte. Die Politik müsse VW, Daimler & Co. rechtzeitig zur Wende zwingen, um den deutschen Wohlstand zu erhalten. Die Aufregung war groß, die politische Konkurrenz und die Industrie geißelten den Plan der Öko-Partei als Attacke auf den Standort Deutschland.

So wichtig ist die Autoindustrie für Deutschland Umsatz Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung – etwa 70 Prozent – verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Beschäftigte Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden – etwa in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister – etwa Versicherer – sind von der Autokonjunktur abhängig.

Exporte Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporte. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Forschung Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht. Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

Wenige Wochen Später kommt der Einstieg in den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor in anderen Ländern in Mode: Erst Norwegen, dann Frankreich und das ferne Indien, und nun Großbritannien haben Daten für die Kehrtwende verkündet. In Deutschland jedoch gilt, was schon in der Bibel steht: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland.

So sehr sich die führenden Grünen als Propheten bestätigt fühlen können, so sehr könnten sie von ihrem eigenen Erfolg überrollt werden. Merkel hat oft genug gezeigt, dass sie rücksichtslos und blitzschnell umsteuern kann, wenn sie die Zeit für gekommen hält. Es ist nur zu wahrscheinlich, dass sie die Kehrtwende auch beim Verbrennungsmotor vollzieht – die von Dieselskandal und Kartellvorwürfen geschwächte Branche würde es ihr momentan sogar leicht machen. In ihrer Partei bröckelt die Front jedenfalls schon: Ermutigt von der europäischen Ausstiegswelle wagen sich erste Parlamentarier aus der Deckung und fordern, das Autoland Deutschland dürfe Großbritannien nicht hinterherklappern.

Noch können sich die Grünen als Vordenker präsentieren, die den Wohlstand von morgen sichern wollen. Wenn sie Glück haben, hält ihr Vorsprung bis zur Wahl und sie profitieren vom Imagewandel vom industriefeindlichen Radikal-Ökologen zu den klugen Vordenkern mit einem kräftigen Plus an Wählerstimmen. Danach könnte Merkel versucht sein, sich die Kritiker ins Haus, sprich in eine Koalition zu holen, um bei der Autowende als Macherin und nicht als von der Opposition Getriebene dazustehen – und die Grünen zugleich in die Pflicht zu nehmen. Die nötige Mehrheit für Schwarz-Grün gibt es jetzt schon.

Doch sobald Merkel öffentlich umdenkt und ohne die Grünen konkrete Schritte einleitet, könnte es – wie schon bei der Atomkraft – schnell heißen: Den Grünen gehen die Themen aus, sie sind überflüssig. Dass sie in die richtige Richtung dachten, nutzt ihnen dann womöglich wieder nichts.