Kommentar Der Koalitionsvertrag bekämpft nicht die Not – er beglückt die Wählerklientel

Der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet. Nun muss die Regierung schnell liefern – und sich dabei bloß nicht sklavisch an ihr Schriftwerk klammern.

BerlinDie gute Nachricht haben Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Olaf Scholz (SPD) gleich vorweggenommen. Nun sei es „endlich Zeit, mit der Arbeit zu beginnen“, sagte die Kanzlerin, kurz bevor sie sich aufmachte, den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen.

CSU-Chef und künftiger Super-Innenminister Seehofer kündigte an, dass man jetzt ein „hohes Tempo vorlegen“ werde. Es sei „gut, dass die Phase der Verunsicherung zu Ende geht“, meinte der kommissarische SPD-Chef und designierte Vize-Kanzler Scholz.

An diesem Montag unterzeichneten die Spitzenvertreter von Union und SPD den Koalitionsvertrag. Am Mittwoch soll Merkel im Bundestag das vierte Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Dann werden auch die Minister vereidigt. Deutschland hat fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl endlich eine neue Regierung. Darüber ist nicht nur Merkel erleichtert.

Trotzdem startet diese Regierung mit einer Bürde. Der Koalitionsvertrag, auf den sich CDU, CSU und SPD verständigt haben, genügt nicht, um das Land zukunftsfest zu machen. In weiten Teilen ist er darauf angelegt, den Status quo zu erhalten. Man mag einwenden, dass das angesichts eines nun fast neun Jahre andauernden Wirtschaftsaufschwungs doch nicht schlecht ist. Doch beschränkt sich der Koalitionsvertrag zu sehr darauf, auf Grundlage des bisher Geleisteten zu verteilen. Und viel zu wenig geht es um die Frage, die Rahmenbedingungen zu setzen, damit auch in Zukunft der Wohlstand gesichert werden kann.

Da passt es ins Bild, dass Seehofer betont, dass er sich an keinen Koalitionsvertrag erinnern könne, der derart „die soziale Dimension abgebildet“ habe. Und SPD-Vizekanzler Scholz lobt natürlich erst recht, dass man mit dem Koalitionsvertrag das Land „sozial gerecht“ gestalten wolle.

Daran ist nichts verkehrt. Und natürlich finden sich auf den 177 Seiten auch sinnvolle Maßnahmen, um tatsächlich Missstände zu lindern, etwa die Erwerbsminderungsrente. Nur dominieren viele andere Projekte, bei denen es weniger darum geht, Not zu bekämpfen, sondern die Wählerklientel zu beglücken – etwa mit dem Baukindergeld oder der Erweiterung der Mütterrente.

Lückenhafter Koalitionsvertrag

Wer so viel Geld verteilen will wie diese Große Koalition müsste eine belastbare Antwort geben, wie es in Zukunft erwirtschaftet werden soll. Da bleibt der Koalitionsvertrag lückenhaft. Und dort, wo er konkret wird, bleiben Zweifel. Natürlich sind die vorgesehen Milliardeninvestitionen in die digitale Infrastruktur oder den Bildungsbereich richtig.

Nur: Beides verspricht die Kanzlerin nun seit Jahren. Trotzdem gibt es breite Landstriche ohne schnelles Internet und überall Schulen, die wegen Baufälligkeit vorübergehend schließen müssen.

Wenn Merkels dritte Große Koalition hier liefern würde, wäre das sicherlich ein Fortschritt. Ausreichend ist es nicht. Diese Regierung wird, wie jede vor ihr, über das Vereinbarte hinausgehen müssen. Dazu werden sie schon die Herausforderungen zwingen, die von außen auf sie zukommen.

In Teilen ist der Koalitionsvertrag schon überholt. Zwischen der nächtlichen Vereinbarung und der jetzigen Unterzeichnung hat US-Präsident Donald Trump Strafzölle für Stahl und Aluminium verkündet und für deutsche Autos angedroht. Das zeigt, wie schnell der Koalitionsvertrag gerade in diesen unruhigen Zeiten von der Realität überholt werden kann.

Die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft könnte sich schneller stellen, als es die Vertreter von Union und SPD sich bei ihren Verhandlungen vorgestellt haben. Der derzeitige Daueraufschwung ist – das mag nach mehr als acht Jahren mancher vergessen haben – ist endlich. Auch das muss die Große Koalition im Hinterkopf haben und darauf gegebenenfalls reagieren.

So ist im Koalitionsvertrag steuerpolitisch weitgehend Stillstand vereinbart. Die Frage, ob sich das Land das leisten kann, könnte schneller aktuell werden als gedacht. Der Koalitionsvertrag ist der Ausgangspunkt der nächsten Regierung – nicht der Schlusspunkt.