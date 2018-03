Kommentar Der US-Präsident erpresst mit den Zöllen seine Partner

Mit den Importzöllen auf Stahl und Aluminium setzt Trump vor allem seine Verbündeten unter Druck. Gerade für Deutschland ist das gefährlich.

Clemens Fuest: „Man sollte jetzt eher Überkapazitäten abbauen“

WashingtonDie Zeit läuft. In zwei Wochen sollen die Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten, die Donald Trump vor einigen Tagen fast im Vorbeigehen angekündigt hatte. Am Donnerstag unterzeichnete der Präsident die entsprechenden Proklamationen, umgeben von Stahlarbeitern aus Pittsburgh und Kentucky. Ein schönes Bild für das „Make America Great Again“-Fotoalbum.

Die Zeremonie sollte Klarheit und Standfestigkeit demonstrieren. In den Hauptstädten rund um den Globus stiftete sie allerdings vor allem Verwirrung. Trump will Ausnahmen von den Zöllen für Partner und Verbündete zulassen, die sich den USA gegenüber aus seiner Sicht „fair“ verhalten. Damit dürfte er vor allem gemeint haben: die sich in seinem Sinn verhalten.

Denn dass es dem „America first“-Präsidenten tatsächlich um Fairness geht, glaubt niemand. Trump hat immer wieder gezeigt, dass er Verhandlungen als Nullsummenspiel begreift und an gemeinsamen Lösungen von Problemen – etwa im Rahmen internationaler Institutionen – nicht interessiert ist.

Nun will der Präsident die angedrohten Strafzölle nutzen, um von Ländern auf der ganzen Welt zu bekommen, was er will. Man könnte das ein schlichtes Verständnis von Diplomatie nennen. Ein besseres Wort ist: Erpressung.

Auch zeigt der Schritt, wie wenig sich Trump um über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen zu anderen Ländern kümmert. Denn sein Druck trifft vor allem traditionelle Verbündete der Vereinigten Staaten. Um das zu erkennen, reicht schon ein Blick auf die Liste der Länder, aus denen die Vereinigten Staaten ihren Stahl überhaupt beziehen.

Mit acht der zehn größten ausländischen Produzenten sind die USA auf die eine oder andere Weise verbandelt – sei es durch Sicherheitsabkommen, Freihandelsverträge oder militärische Bündnisse. Kanada und Mexiko stehen auf der Liste, werden aber vorerst von den Zöllen ausgenommen. Andere Länder haben dieses Glück nicht, etwa Brasilien, Südkorea und Japan. Und natürlich Deutschland. Die Zölle treffen also vor allem die Verbündeten der USA.

Zufall? Über all diese Länder hat sich der Präsident beschwert: Die einen hauten die Amerikaner beim Handel übers Ohr, die anderen zahlten zu wenig für ihre Sicherheit. Für Deutschland gilt angeblich sogar beides.

Trump will nun die Strafzölle nutzen, um von seinen Verbündeten in diesen Fragen ein Umdenken zu erzwingen. Er setzt die Zölle nicht nur zum vermeintlichen Schutz der US-Stahlindustrie ein, sondern als Hebel, um seinen Partnern seinen Willen aufzuzwingen. Eine höchst plumpe Taktik.

Denn abgesehen davon, dass wohl kaum ein Land einfach innerhalb von zwei Wochen seine Handelspolitik grundlegend verändern oder seinen Verteidigungsetat massiv erhöhen könnte: Eine wirklich faire Einigung über strittige Fragen ist unter diesen Umständen schlichtweg nicht möglich. Wie soll mit jemandem verhandelt werden, der glaubwürdig damit droht, einen weltweiten Handelskrieg vom Zaun zu brechen, wenn er seinen Willen nicht bekommt?

Denn dass Trump keine Angst vor einer protektionistischen Spirale auf der ganzen Welt hat, darf man ihm ruhig glauben. Höhere Zölle fordert er schon seit Jahrzehnten, Handelskriege seien „leicht zu gewinnen“, twitterte er kürzlich. Seine jüngste Ankündigung zeigt nun, dass er in der nun womöglich anstehenden Auseinandersetzung keine Partner kennt – oder kennen will.

Es spricht also viel dafür, dass die angedrohten Strafzölle auch enge Verbündete treffen werden – selbst wenn es dem ein oder anderen Regierungschef gelingen sollte, durch einen vollendeten Kotau den Zorn des Trump für sein Land noch abzuwenden.

Besonders für Deutschland sind das keine guten Nachrichten. Kein anderer europäischer Staat exportiert mehr Stahl in die USA – die Zölle dürften die deutschen Produzenten also hart treffen. Und dass Trump ausgerechnet Berlin eine Ausnahme einräumt, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich hat er immer wieder kritisiert, dass Deutschlands Verteidigungsetat zu niedrig sei. Das letzte Mal übrigens nur wenige Stunden, bevor er die Strafzoll-Dekrete unterschrieb.