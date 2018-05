Kommentar Die Grünen-Niederlage in Freiburg ist eine Warnung für Ministerpräsident Kretschmann

Mit Dieter Salomon wurde der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt abgewählt. Die Partei hat ihre Stammwähler verprellt.

Zwei Realos, die ständig Gefahr laufen, ihre grüne Stammwählerschaft zu vernachlässigen. (Foto: dpa) Dieter Salomon und Winfried Kretschmann (r.)

Ein politischer Newcomer hat in Freiburg den grünen Langzeitoberbürgermeister Dieter Salomon aus dem Amt vertrieben. Der erst 33-jährige Sozialwissenschaftler Martin Horn, parteilos, im Wahlkampf aber unterstützt von der SPD, wurde am Sonntag im zweiten Wahlgang zum künftigen Rathauschef gewählt.

Die Niederlage des 57-jährigen Salomon zeichnete sich schon im ersten Wahlgang im April ab. Schon da triumphierte Horn. Salomon landete auf Platz zwei vor der Stadträtin Monika Stein, einer ehemaligen Grünen, die nun für ein linkes Bündnis kandidierte.

Waren die Wähler von Salomon gelangweilt, genervt von seiner Art, die häufig als arrogant beschrieben wurde? Waren sie grüner Themen überdrüssig? Oder fanden sie schlicht, dass zwei Amtszeiten, immerhin 16 Jahre, einfach mal genug sind? Salomon selbst sprach nach dem ersten Wahlgang von einem „Denkzettel“, von einem Trend gegen das Establishment, aber es gelang ihm nicht, die Stimmung zu drehen.

Dabei ist Salomon nicht irgendwer – und seine Abwahl hat eine Bedeutung über Freiburg hinaus. Salomon war 2002 erstes grünes Oberhaupt einer deutschen Großstadt geworden. Über Jahre war er so etwas wie ein südbadischer Provinzkönig und galt damit durchaus als möglicher Nachfolger des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann, dem ersten grünen Regierungschef auf Landesebene.

Gerade ihm sollte Salomons Abwahl eine Warnung sein. Die Gefahr ist groß, dass die Entwicklung nicht auf Freiburg beschränkt bleibt. Beide, Salomon und Kretschmann, ticken politisch ähnlich. Beide verbindet, dass sie gegenüber den Grünen gerne ihre Eigenständigkeit betonen, dass sie eine Politik machen, die auch Konservative bedient.

Zwei Realos, die ständig Gefahr laufen, ihre grüne Stammwählerschaft zu vernachlässigen. Vielen Parteilinken in Freiburg schien Salomon nicht mehr wählbar. Diese skeptische Stimmung könnte sich im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg fortsetzen.

Die Freiburger Wahl zeigt beispielhaft, was passiert, wenn Stammwähler verprellt werden. Das sollte auch den Bundesgrünen eine Warnung sein. Die beeilten sich, die Abwahl mit dem Wunsch nach einem neuen Gesicht zu erklären.

Dass es für die Grünen anders geht, zeigten an diesem Wochenende auch die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Dort wurde die CDU stärkste Kraft, verlor aber Stimmen, während die Grünen, die in Kiel mit CDU und FDP in einer Jamaika-Koalition regieren, auf 16,5 Prozent zulegten – ein Plus von 2,8 Prozentpunkten gegenüber 2013.

Grüne Politik hat auch in einer Konstellation rechts der Mitte Potenzial. Das Schielen auf linke Mehrheiten ist nicht die Lehre von Freiburg. Die Grünen dürfen nicht vergessen, was sie für ihre Wähler attraktiv und unverwechselbar macht.