Kommentar Die SPD wird Sigmar Gabriel noch sehr vermissen

Sigmar Gabriel war ein beliebter Außenminister – und doch muss er den Posten räumen. Die Entscheidung der SPD birgt Sprengstoff.

Sein Verhältnis zur designierten Parteichefin Andrea Nahles gilt als belastet – im neuen Kabinett ist daher kein Platz für Sigmar Gabriel. (Foto: dpa) Sigmar Gabriel

BerlinAm Tag seines politischen Endes machte Sigmar Gabriel seinem Ruf als Quertreiber noch einmal alle Ehre. Kaum hatten ihm Andrea Nahles und Olaf Scholz mitgeteilt, dass er dem künftigen Bundeskabinett nicht mehr angehören werde, verbreitete der noch amtierende Außenminister die Meldung auch schon in einer persönlichen Erklärung – obwohl die SPD ihre Kabinettsliste erst später bekanntgeben wollte.

Wegen genau solcher Alleingänge ist Gabriel sein Amt als Außenminister los. Zu oft war Gabriel auf eigene Faust losgezogen, zu oft hatte er damit seiner Partei das Leben zur Hölle gemacht, zu oft Parteifreunde teils sogar persönlich gedemütigt.

Dass das neue SPD-Führungsduo Nahles und Scholz Gabriel abserviert hat, ist deshalb nicht nur menschlich verständlich, sondern auch politisch nachvollziehbar. Jeden Tag aufs Neue hätten sie fürchten müssten, dass Gabriel wieder auf eigene Rechnung handelt.

Die ohnehin stark angeschlagene SPD kann aber nur solide regieren, wenn zwischen den wichtigsten Kabinettsmitgliedern ein gewisses Maß an Vertrauen herrscht. Zwischen Gabriel auf der einen und Scholz und Nahles auf der anderen Seite war dieses Vertrauenskapital aber schon aufgebraucht, bevor die neue Regierung überhaupt ihre Arbeit aufgenommen hat.

Gabriels Abgang ist für die SPD dennoch aber auch großes Problem. Als Außenminister hat es der so lange unbeliebte Gabriel zu einer nie für möglich gehaltenen Beliebtheit gebracht – auch, weil er dem Außenministerium politisch wieder mehr Strahlkraft verschaffte.

Während Frank-Walter Steinmeier den Ober-Diplomaten gab, redete Gabriel auch mal Tacheles, verstand sich aber auch in Diplomatie, befreite etwa den Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Untersuchungshaft.

Und die Herausforderungen werden ja nicht kleiner. Der Umgang mit Russland, die neue protektionistische Politik der US-Regierung oder die immer größer werdenden Machtansprüche Chinas – der neue Außenminister wird viel zu tun haben.

Während Gabriel, als er vor einem Jahr Außenminister wurde, drei Jahre Erfahrung als Wirtschaftsminister mitbrachte, in denen er durch die ganze Welt gereist war, wird sich der gehandelte Nachfolger Heiko Maas im Amt erst einarbeiten müssen. Viele einfache Wähler werden deshalb nicht nachvollziehen können, warum Gabriel in die Wüste geschickt wird. Er hat doch seinen Job gut gemacht. Er kannte sich aus. Und nur weil er unbequem war, wird er jetzt geschasst? So werden viele denken. Die Umfragewerte der SPD wird Gabriels Abgang sicher erstmal nicht steigen lassen, im Gegenteil.

Und auch die SPD wird Gabriel noch vermissen. Nicht seine Querschüsse, aber ganz sicher dessen politische Urkraft. Gabriel war der vielleicht begabteste Politiker seiner Generation. Er konnte Stimmungen im Volk erahnen und war gleichzeitig schnell im Kopf, der beste Redner im Bundestag, und er sprühte vor Ideen. Ob ihn jemand in der SPD adäquat ersetzen kann, bleibt abzuwarten. Erst einmal wird Sigmar Gabriel eine große Lücke hinterlassen.