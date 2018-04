 Kommentar: Erdogan tappt in die russische Falle

Binnen 18 Monaten hat sich Kremlchef Putin neun Mal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Warum von diesem Schulterschluss vor allem Russland profitiert.

Vorgespielte Partnerschaft? In der Syrien-Frage sind sich beide Staatschefs uneinig. (Foto: AFP) Waldimir Putin und Recep Tayyip Erdogan (v.l.)

IstanbulEs ist ein deutliches Zeichen: Während Europas Regierungschefs die Türkei weitestgehend meiden, heißt Staatschef Recep Tayyip Erdogan den russischen Präsident Putin immer häufiger willkommen. Am Dienstag trafen sich die beiden an der türkischen Mittelmeerküste, um den Baubeginn eines Atomkraftwerks einzuläuten, an dem auch russische Firmen beteiligt sind.

Es ist das neunte Treffen zwischen Putin und Erdogan binnen 18 Monaten. Eine Frequenz, die sonst nur enge Partnerländer wie etwa Deutschland und Frankreich schaffen. Die beiden autoritären Präsidenten Russlands und der Türkei haben nicht nur den Führungsstil gemein, sondern auch gemeinsame politische Interessen.

Trotzdem droht Erdogan, in eine Falle zu tappen. Denn von dem Bündnis profitiert vor allem Moskau. Die Türkei droht, leer auszugehen.

Aktuell teilen beide Länder zwar einige Interessen; allen voran ihren Groll gegenüber dem Westen. Russland sieht sich zahlreichen direkten Sanktionen gegenüber. Wegen der Annektion der Krim-Halbinsel, aber auch wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter in Großbritannien, der dem Kreml zugeschrieben wird. An der Türkei kritisiert der Westen die Lage der Menschenrechte in dem Land. Urlauber, Unternehmer und Investoren sind derart verunsichert, dass ihre Furcht fast wie indirekte Sanktionen wirkt.

Doch nach wie vor gibt es Konfliktpotenzial. In Syrien arbeiten beide Länder zusammen, verfolgen jedoch unterschiedliche Ziele. Putin will Machthaber Assad stützen, Erdogan will ihn absetzen. Auch ist noch nicht geklärt, wie der syrische Staat neu geordnet wird. Während die Türkei mit allen Mitteln verhindern will, dass im Norden eine Art kurdisches Autonomiegebiet entsteht, scheint der Kreml diese Frage ergebnisoffen zu erörtern.

Klar ist auch, dass die Türkei für die Partnerschaft mit Russland den höheren Preis bezahlt, auch in Syrien. So sind offiziellen Angaben zufolge mehr türkische als russische Soldaten bei Kämpfen in dem Bürgerkriegsland ums Leben gekommen.

Auch wirtschaftlich springt für Russland mehr raus. Das Land ist regelmäßig unter den Top 3 der Länder, aus denen die Türkei am meisten importiert. Aber beim Export kommt Russland nicht einmal in den Top 10 vor. Anders ausgedrückt: Die Handelsbilanz zwischen beiden Ländern ist nicht ausgeglichen – am Ende verdient Russland daran.

Erdogan: „Großer Fehler, die Türkei auszuschließen“

Das zeigt sich auch bei dem Bau des Atomkraftwerks in der südlichen Türkei. Die Baukosten betragen unterschiedlichen Schätzungen zufolge 20 bis 25 Milliarden US-Dollar. Federführend ist der staatliche russische Konzern Rosatom.

profitiert

Russland und die Türkei haben historisch sich schon oft angenähert, aber genau so oft auch wieder entfremdet. Erdogan sollte sich nicht einzig von kurz- und mittelfristigen geopolitischen Entwicklungen blenden lassen. Russland mag ein Ventil sein, um seine Wut auf den Westen entladen zu können. Das heißt aber nicht, dass hier eine stabile Achse gegen den Westen entsteht. Denn Putin und Erdogan teilen noch eine Eigenschaft: Sie lassen sich ungerne von anderen etwas vorschreiben.