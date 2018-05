Kommentar Gewerkschaften drohen auf dem Müllhaufen der Geschichte zu landen

Am Tag der Arbeit feiert sich die Arbeiterbewegung selbst. Dabei muss sie aufpassen, in der Arbeitswelt 4.0 nicht bedeutungslos zu werden.

Die Arbeiterbewegung ins digitale Zeitalter retten. (Foto: Stefan Boness/Ipon) Karl Marx auf dem T-Shirt

Hurra, wir leben noch! Der 1. Mai ist nicht nur Tag der Arbeit. Er ist für die Gewerkschaften stets auch ein Tag der Selbstvergewisserung. Rote Fahnen, Arbeiterprosa über Vielfalt, Gerechtigkeit und Solidarität – an keinem anderen Tag im Jahr wird das Kollektiv schöner beschworen.

Eine Bühnenshow, die verdeckt, dass es hinter den Kulissen längst bröckelt. Das Kollektiv ist seit Jahren auf dem Rückzug. Da kann der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) noch so gebetsmühlenartig wiederholen, dass täglich rund 850 Werktätige neu in eine Gewerkschaft eintreten. Unter dem Strich verliert die einst stolze Organisation weiter Mitglieder.

Weniger als sechs Millionen sind es inzwischen im DGB. Mit steigender Beschäftigung sinkt der Organisationsgrad der Gewerkschaften weiter. Da hilft auch das Absingen der Internationale nichts.

Auch bei der Organisation des Arbeitslebens zählt das Kollektiv nicht mehr viel. Immer weniger Unternehmen unterwerfen sich Flächentarifverträgen, die Löhne und Arbeitsbedingungen einheitlich für eine ganze Branche regeln. Die Gewerkschaften können noch so gute Abschlüsse herausholen, wie sie es zuletzt für die Metaller oder die Staatsdiener unter Beweis gestellt haben. Die fortschreitende Tariferosion führt dazu, dass mehr und mehr Beschäftigte außen vor bleiben. Das Kollektiv als exklusiver Klub.

Für die schwindende Anziehungskraft der Gewerkschaften gibt es viele Gründe. Deutschland ist auf dem Weg zur Vollbeschäftigung, und neun von zehn Beschäftigten sind mit ihrem Job zufrieden, hat das Statistische Bundesamt gerade mitgeteilt. Die Sehnsucht nach gewerkschaftlichem Beistand ist deshalb nicht besonders stark ausgeprägt.

Hinzu kommt die zunehmende Atomisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt. Die Gemeinschaft löst sich auf in eine Vielzahl teils widerstreitender Einzelinteressen, die sich auch in immer komplexer werdenden Tarifverträgen zeigen.

Den Gewerkschaften geht es da nicht besser als Parteien, Kirchen oder Sportvereinen, die – sieht man vom „Schulz-Hype“ bei der SPD ab – ebenfalls unter Mitgliederschwund leiden.

Was den Gewerkschaften die Organisation erschwert

Die globalisierte Wirtschaft, die Aufspaltung von Unternehmen in kleinere Einheiten, der Rückzug vieler Arbeitgeber aus dem Tarif erschweren den Arbeitnehmervertretern die Organisationsarbeit zusätzlich.

Ist die Arbeiterbewegung also unterwegs auf den Müllhaufen der Geschichte? Wird der 1. Mai zum Gedenktag, an dem bald alljährlich mit viel Folklore nur noch an die ruhmreiche Geschichte erinnert wird? Hoffentlich nicht. Denn die Gewerkschaften werden weiter gebraucht.

Dass gestandene Unternehmer heute für das bedingungslose Grundeinkommen werben, zeigt, dass sie sich eine Wirtschaft mit viel weniger Beschäftigten durchaus vorstellen können. Sie müssen immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, dass unternehmerische Verantwortung sich nicht im Dienst an Kunden und Aktionären erschöpft.

Unsere Gesellschaft definiert sich über Arbeit, unser Sozialstaat hängt zu wesentlichen Teilen daran. Beschäftigte abzuschreiben ist deshalb fahrlässig. Daran können die Gewerkschaften nicht oft genug erinnern.

Gefragt sind sie auch dabei, die Spaltung der Gesellschaft nicht noch tiefer werden zu lassen. An die Stelle des Verteilungskonflikts zwischen Arbeit und Kapital treten heute oft Verteilungskonflikte zwischen Beschäftigten untereinander.

Dass Arbeit mit Maschinen deutlich besser entlohnt wird als die Arbeit mit Menschen, schafft ein Gefühl von Ungerechtigkeit, führt zu Fachkräftemangel in Kitas und Pflegeheimen und drohender Altersarmut.

Hier für ordentliche Organisationsgrade und eine gewisse Wirkmächtigkeit zu sorgen ist vor allem Aufgabe der Gewerkschaften selbst. Immer nur nach dem Staat zu rufen ist wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod.

Es wird immer schwieriger, neue Mitglieder zu werben

Verantwortungsvolle Gewerkschaften wünscht man sich auch, wenn ein „America-First“-Präsident einen Handelskrieg anzettelt oder Algorithmen die Beschäftigten aus Büros und Fabriken verdrängen. Zusammen mit den Arbeitgebern und der Politik haben die Arbeitnehmervertreter bewiesen, dass sie Strukturbrüche wie das Ende des Steinkohlebergbaus oder schwere Verwerfungen wie die Finanz- und Euro-Krise meistern können.

Je mehr die Sozialpartner bei der Gestaltung von Digitalisierung und Globalisierung selbst in die Hand nehmen, desto weniger muss die Politik regeln.

Keine Frage: Für die Gewerkschaften wird es immer schwieriger, neue Mitglieder zu werben. Sie lassen sich nicht mehr so einfach hinter den Werkstoren finden. Sie arbeiten bei mobilen Pflegediensten, liefern Amazon-Pakete oder das per App bestellte Abendessen aus. Oder erledigen auf eigene Rechnung Aufträge am heimischen Computer.

Aber nur wenn es den Gewerkschaften gelingt, in der Arbeitswelt 4.0 das Kollektiv 4.0 zu organisieren, werden sie künftig am 1. Mai noch etwas zu feiern haben. Sonst landen sie irgendwann doch auf dem Müllhaufen der Geschichte.