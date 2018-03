Kommentar In Italien tritt das Szenario ein, das die Märkte am meisten befürchtet haben

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega räumen bei der Italien-Wahl ab – doch zum Regieren reicht es nicht. Es droht ein politischer Stillstand.

Der 31-Jährige holte mit der Fünf-Sterne-Bewegung 31 Prozent der Stimme. (Foto: AFP) Luigi Di Maio

RomLuigi Di Maio ist der triumphierende Sieger nach der langen Wahlnacht in Italien. Auch wenn das endgültige Ergebnis erst für Montagmittag erwartet wird, sind die mehr als 30 Prozent, die er mit seiner Fünf-Sterne-Bewegung eingefahren hat, ein deutliches Signal: Der 31-Jährige hat die anderen abgehängt.

Die Italiener haben mehrheitlich den Protest gewählt, vor allem die Jungen und vor allem in Süden. Es ist eine Wahl gegen die etablierten Parteien in Rom. Der zweite Sieger ist Matteo Salvini, der Chef der Lega, der im Wahlkampf offen Fremdenhass und Angst geschürt hatte. Die Sensation ist beinahe noch größer als der Durchmarsch der Fünf-Sterne.

Ihm ist es gelungen, mehr Stimmen zu bekommen als die Forza Italia. Damit verschiebt sich das Gleichgewicht in dem von Anfang an brüchigen Mitte-Rechts-Bündnis. Der große Verlierer ist der 81-Jährige Silvio Berlusconi. Die Italiener haben seinen Versprechungen nicht mehr geglaubt.

Was Ökonomen und Anleger zum Wahlausgang in Italien sagen Ulrich Leuchtmann (Commerzbank-Analyst) „Das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten und das gute Abschneiden der Populisten zur Rechten wie zur Linken führt zu einem Ergebnis, das keine schnelle Regierungsbildung zu ermöglichen scheint. Italien dürfte – egal unter welcher Regierung – in den nächsten Jahren vor allem egozentrisch auf Zugeständnisse beim Schuldenmachen pochen. Ein verlässlicher Partner in einem konstruktiven europäischen Reformprozess sieht anders aus.“ Holger Schmieding (Chefvolkswirt Berenberg Bank) „Wenn die '5 Sterne' nicht positiv überraschen, dann sind die Aussichten für weitere wachstumsfördernde Reformen in Italien vorerst gering. Stattdessen könnte Italien auf eine teilweise Reformumkehr und einen Anstieg der öffentlichen Ausgaben zusteuern, was zu Konflikten mit den Partnern in der EU führen könnte. Sollten sich die '5 Sterne' mehr auf ihren Anti-Korruptions-Kurs konzentrieren als auf ihre teuren Ausgabenversprechen, dann sind die Aussichten weniger bedenklich.“ Carsten Brzeski (Ing-Ökonom) „Es wird jetzt eine Weile dauern, bis es zu einer Regierungsbildung kommt. Neuwahlen sind auch nicht auszuschließen. Für die Finanzmärkte und Europa wäre eine Koalition zwischen 5-Sterne-Bewegung und Lega das Schlimmste aller möglichen Szenarien. Selbst so eine Koalition scheint aktuell möglich zu sein. Kurzfristig sollte die Erleichterung über das SPD-Votum mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Stillstand in Italien, mögliche Neuwahlen oder sogar eine Anti-Establishment-Regierung bedeuten allerdings, dass neue Reformen für mehr Wachstum in Italien erst einmal in den Sternen stehen.“ Thomas Altmann (Portfoliomanager QC Partners) „Italien steht vor einer langen Hängepartie. Nach diesem Wahlergebnis ist nicht vorhersehbar, wie eine neue Regierung aussehen könnte. Die Themen Wachstum und Schuldenabbau rücken damit erst einmal in den Hintergrund. Das ist keine gute Nachricht für die italienische Wirtschaft. Die Italienerinnen und Italiener sind unklare und instabile Verhältnisse zwar gewöhnt. Die Wirtschaft ist allerdings in keiner Verfassung, in der sie sich einen langen Stillstand leisten kann.“

Und es gibt einen noch größeren Verlierer: Matteo Renzi. Der einstige Regierungschef und seine Partito Democratico sind eingebrochen und liegen bei knappen unter 20 Prozent. Ein historisch schlechtes Ergebnis – und das, obwohl Parteifreund Premier Paolo Gentiloni der beliebtestes Politiker war.

Die italienische SPD will nun in die Opposition gehen – so heißt es am Tag nach der Wahl. Renzi, der einstige Hoffnungsträger, ist gescheitert und wird wohl vom Parteivorsitz zurücktreten.

Aber keine Partei hat eine absolute Mehrheit. Damit tritt genau das Szenario ein, das die Märkte am meisten befürchtet haben: Stillstand, monatelange Verhandlungen, keine schnelle Regierungsbildung. Die Worte „Reformen“ oder „Haushaltsdisziplin“ spielten in den letzten Tagen und Wochen keine Rolle.

Dazu kommt als großes Problem und Hindernis für Stabilität, dass die Wahlsieger, die Fünf-Sterne-Bewegung, jede Koalition ausgeschlossen haben. Das wird sich nun sicher ändern, da der Wille zum Regieren groß ist – aber das dauert seine Zeit.

Der „worst case“ für Italien wäre eine Koalition der Populisten zwischen Fünf-Sterne und der Lega. Das würde das Land ökonomisch auf das Abstellgleis bringen. Am Zug ist jetzt Staatspräsident Sergio Mattarella. Er entscheidet, wer mit der Regierungsbildung beauftragt wird.

Aber nicht heute und auch nicht morgen. Das neue Parlament tritt erst in drei Wochen zusammen, bis dahin wird verhandelt. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone, ist abgehängt und mit sich selbst beschäftigt, während anderswo in Europa Zukunft gemacht wird.