Kommentar Längere Praxisöffnungszeiten – alles nur eine Frage des Geldes?

BerlinBei seinem Amtsantritt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprochen, die Frage der überlangen Wartezeiten gesetzlich Versicherter auf einen Facharzttermin ganz oben auf seine politische Agenda zu setzen. Es könnte gut sein, dass er das bald bereuen wird. Denn die Kassenärzte haben längst erkannt, welch wunderbares Erpressungspotenzial in einem solchen Versprechen steckt.

Unter anderem will die neue Bundesregierung die Wartezeiten verkürzen, indem alle Kassenärzte gesetzlich verpflichtet werden, ihre Praxis statt 20 in Zukunft mindestens 25 Stunden in der Woche für Publikumsverkehr offen zu halten.

Ob das in Sachen Wartezeiten viel bringen wird, ist fraglich. Der oberste Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, sieht das ähnlich. Aber er hat auch immer das materielle Wohl seiner Klientel, der 165.000 Kassenärzte, im Blick. Und deshalb sagt er nun: An diese Forderung der Politik nach längeren Öffnungszeiten gehört ein Preisschild dran. 500 Millionen Euro, so seine Forderung, sollen die Krankenkassen den Mediziner in Zukunft zusätzlich überweisen.

Die Forderung ist einfach dreist. Denn die Politik hat in den vergangenen Jahren durch allerlei Reformen am Honorarsystem die Mediziner bereits reichlich bedacht. Selbst das ärztenahe Zentral-Institut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) räumt ein, dass die wirtschaftliche Lage der Praxen sich deutlich verbessert hat.

In Zahlen bedeutet dies: Die Gesamteinnahmen je Praxisinhaber wuchsen nur zwischen 2012 und 2015 um fast 30 Prozent auf 312.000 Euro. Dieser Trend dürfte sich auch 2016 und 2017 fortgesetzt haben. Denn die Ausgaben der Kassen für ärztliche Behandlung stiegen auch 2016 und 2017 mit zwischen 3,4, und 4,9 Prozent deutlich stärker als die Inflationsrate. Kein Grund immer noch mehr Geld zu verlangen.

Einnehmen möchte Andreas Gassen die zusätzliche halbe Milliarde über eine Lockerung der so genannten Budgetierung. Sie ist ein Reizthema in der deutschen Ärzteschaft, seit sie vor Jahrzehnten eingeführt wurde. Damals wurde nämlich ein fast historisch zu nennender „Vertrag“ zwischen der Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Politik beschlossen.

Der lautete: Die Politik lässt zu, dass die KBV die ambulante ärztliche Versorgung steuert und damit auch wie sich die Zahl der Ärzte in Zukunft entwickelt. Im Gegenzug sind die Krankenkassen nur verpflichtet, der KBV pro Jahr eine jährlich neu zu vereinbarende „ablösende Gesamtvergütung“ zu zahlen.

Wie dieses Honorar verteilt wird, regeln die Mediziner untereinander. Die KBV hat sich damals quasi bereit erklärt, den Krankenkassen das Kosten-Risiko steigender Arztzahlen und wachsender Leistungsmengen abzunehmen.

Das damals erfundene System ist seither vielfach nachjustiert und reformiert worden. Längst ist dabei das Risiko steigender Arztzahlen und der damit verbundenen Ausweitung der Zahl der erbrachten Leistungen über das medizinisch Sinnvolle hinaus ein Stück weit auf die Krankenkassen zurückverlagert worden. Doch im Prinzip gilt die Budgetierung immer noch.

Und sie führt dazu, dass Ärzten, die in einem Jahr mehr Leistungen erbringen als bei den Honorarverhandlungen vorausschauend vereinbart wurde, Kürzungen hinnehmen müssen. Tatsächlich erbrachte Leistungen werden am Ende nicht vergütet.

Die Kürzungen lagen je nach Bundesland 2015 zwischen elf und 22 Prozent bei Fachärzten. Hausärzte sind weit weniger betroffen. Das ist kein Zufall: Sie haben weit weniger Möglichkeiten als Fachärzte, ihre Patienten mit allerlei Zusatzleistungen auf Kosten zu treiben. Im Prinzip ist die Budgetierung also eine gute Methode, Ärzte davon abzuhalten, ihre Patienten aus rein monetärem Interesse über zu behandeln.

Bedauern muss man die Ärzte daher nicht. Trotzdem hat die Budgetierung auch unerwünschten Nebenwirkungen. So will niemand, dass es bei einer starken Grippewelle massenhaft zu Kürzungen kommt, nur weil die Ärzte weit mehr Patienten als eingeplant behandeln müssen. Niemand will auch den Landarzt bestrafen, weil er mehr behandelt als seiner eigenen Gesundheit gut tut, weil es sonst keiner machen würde.

Bereits heute gibt es daher eine Reihe von Ausnahmen von der Budgetierung. Weitere könnten sinnvoll sein. Gassen schlägt beispielsweise vor, alle Leistungen aus der Budgetierung herauszunehmen, bei denen wie bei Hausärzten nicht die Gefahr besteht, dass sie aus finanziellen Gründen im Übermaß erbracht werden. Darüber kann man reden.

Aber gerade weil das so ist, war es keine gute Idee des Chefs der Kassenärzte, dieses legitime Anliegen mit dem Thema Wartezeiten zu verknüpfen. Jens Spahn hat in seinem neuen Amt einen guten Ruf zu verlieren. Er kann es sich schlicht nicht leisten, sich mit der Ärzteschaft auf irgendeinen Kuhhandel Honorar gegen Öffnungszeiten einzulassen.