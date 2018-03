Kommentar Merkel hat für ihr Meisterstück einen hohen Preis gezahlt

Angela Merkel ist als Bundeskanzlerin vereidigt, sie geht damit in ihre vierte Amtszeit. Doch der Preis, den sie dafür zahlen musste, ist hoch.

Knappe Mehrheit, vierte Amtszeit – Merkel ist wieder Kanzlerin

Angela Merkel hat sich ihren Platz in den Geschichtsbüchern endgültig gesichert. Sie reiht sich mit ihrer vierten Wahl zur Kanzlerin in die Ahnengalerie der großen CDU-Kanzler ein.

Konrad Adenauer war 14 Jahre im Amt, Helmut Kohl 16 Jahre. Adenauer könnte sie überholen, Kohl zumindest einholen. Ein Signal des Aufbruchs, wie im Koalitionsvertrag versprochen, ist das aber alles nicht.

Merkel hat sich das alles hart erkämpft. Im letzten halben Jahr vollbrachte sie ein machtpolitisches Meisterstück. Während die SPD einen Spitzenpolitiker nach dem anderen verschlissen hat, zog sich Merkel nach einem Kurzzeit-Tief aus der Misere und stellte geduldig eine Bundesregierung auf die Beine. Das ist erst mal eine Leistung.

Der Preis dafür war aber auch hoch. Sie musste ihre Vertrauten Thomas de Maizière, Hermann Gröhe und auch das Amt des Bundesfinanzministers und damit Wolfgang Schäuble opfern. Dann gab sie neben dem Finanzministerium auch noch das Innenministerium an einen der kleineren Koalitionspartner ab. Zum Schluss setzte sie ihre Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag, der zu 70 Prozent sozialdemokratisch geprägt ist.

Am Tag der Wiederwahl Merkels fehlt aber vor allem die Fantasie, wie sie einen Aufbruch, wie im Koalitionsvertrag versprochen, hinlegen will. Schon das Wahlergebnis von Merkel zeigt, wie schwer sich die neue Große Koalition tut. Fast drei Dutzend Rebellen stellten sich gegen sie.

Merkel ist pragmatisch – sie wird sich keinen halben Tag damit beschäftigten. Der Widerstand gleich am ersten Tag des versprochenen Neustarts zeigt jedoch, wie wacklig diese Koalition ist. Man muss vor allem befürchten, dass sie sich, wie alle Kanzler in ihrer politischen Endphase, den Niederungen der Innenpolitik entziehen wird.

CSU-Chef Horst Seehofer hat schon von einem „Heimatmuseum Deutschland“ gesprochen. Das mag ein freudscher Versprecher gewesen sein. In einem Heimatmuseum schaut man sich aber gerne in den guten alten Zeiten der Vergangenheit um.

Die Zukunft gewinnt man damit nicht. Gerade für die asiatischen Staaten wirkt Deutschland alt – trotz seiner aktuellen vitalen Wirtschaftskraft.

In Deutschland gibt es keine Anti-Merkel-Stimmung. Doch eine Euphorie in der Bevölkerung über ihre Wiederwahl ist auch nicht zu spüren. Die Bürger geben sich mangels Alternativen damit zufrieden. Sie schätzen ihre Besonnenheit und Erfahrung angesichts der Krisenherde in der Welt. Unter all den Alleinherrschern wirkt Merkel wie die letzte Garantin für Stabilität.

Der Respekt der Bürger vor Merkel liegt aber auch an den mangelnden herausragenden politischen Gegnern. Die SPD ist in den letzten Wochen im Chaos versunken. Innerparteilich sind Merkels Gegner noch zu schwach. So bleibt der Tag ihrer Wiederwahl ein Tag für die Geschichtsbücher.

Der Start war holprig. Gestolpert ist Merkel aber nicht.