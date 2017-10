 Kommentar Niedersachsen-Wahl: Fallende Messer und tote Katzen

Landtagswahl Niedersachsen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zwischen seinen Parteifreunden. Sein Sieg dürfte die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene nicht erleichtern. (Foto: dpa)

BerlinDie Niedersachsen haben am Wahlabend gleich zwei alte Börsenweisheiten bestätigt. Die erste lautet: Greife nie in ein fallendes Messer. Aus der Hand ist es Angela Merkel und Horst Seehofer schon vor zwei Wochen bei der Bundestagswahl gerutscht. Die CDU-Vorsitzende und der CSU-Chef fuhren das zweitschlechteste Ergebnis für die Union bei einer Bundestagswahl ein und besiegelten damit den Untergang des CDU-Spitzenkandidaten in Hannover. Der galt vor der Wahl in Berlin noch als klarer Favorit gegen den taumelnden SPD-Mann Stephan Weil. Doch gegen den Trend lässt sich nur schwer kämpfen. Wer wählt auch schon gerne Verlierer ?

Die zweite Börsenweisheit trifft auf Martin Schulz zu. Die lautet: „Dead cat bounce“. Das ist etwas schwer zu übersetzen, heißt aber soviel wie: Wenn man eine tote Katze aus ausreichender großer Höhe fallen lässt, springt selbst sie wieder nach oben. In die Politik übersetzt bedeutet das: Der bei der Bundestagswahl abgestrafte SPD-Chef bekommt mit dem Erfolg von Weil für einige Zeit neues Leben eingehaucht, obwohl er bei vielen in der SPD als politisch erledigt gilt.

Wahlsieger ist dagegen Ministerpräsident Weil, der in scheinbar aussichtloser Lage einen fulminanten Wahlkampfendspurt hingelegt hat. Neben dem Hamburger Olaf Scholz steht er nun nicht nur gefühlt an der Spitze der SPD. Dabei kam ihm sein sachliches Naturell zu Gute. Weil ist kein Kümmerer wie die Partei ihn gerne hinstellt, dafür aber sicher ein guter Kämmerer. Ein Beleg dafür ist das von ihm Anfang des Jahres vorgestellte Konzept zum Abbau des Solidaritätszuschlags.

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin wird das Wahlergebnis in Hannover nicht erleichtern. Eine tief verunsicherte Union ist nun endgültig zum Erfolg verdammt. Liefern Merkel und Seehofer nicht, drohen ihre politischen Karrieren zu Ende zu gehen. Zwar sind beide absolute Profis, die schon viele politische Krisen überstanden haben. Aber ihre Machterosion ist nach diesem Wahlabend mit Händen zu greifen. Grüne und FDP, die ihr Bundestagswahlergebnis in Hannover bestätigt bekommen haben, werden jedenfalls hohe Preise für eine Jamaika-Koalition aufrufen können.