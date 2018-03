 Kommentar: Trumps Kritik an China ist berechtigt, er greift aber zu den falschen Mitteln

Trump setzt im Streit mit China auf Eskalation. Vergeltungsmaßnahmen nimmt der US-Präsident in Kauf – ohne Rücksicht auf Verluste.

Erst verhängte er Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule. Dann verkündete er Importzölle auf Stahl und Aluminium. Jetzt holt Donald Trump zum gezielten Handelsschlag gegen China aus, „eine von vielen weiteren Maßnahmen“, wie der US-Präsident droht.

Trump ist entschlossen, seiner Nation puren Protektionismus überzustülpen, einen Weg zurück scheint es nicht zu geben. Während viele seiner Vorgänger offene Märkte anstrebten, zieht Trump eine Barriere nach der nächsten hoch.

Er greift dabei zu einem gefährlichen Konzept aus der Retrokiste. Das Handelsgesetz, auf das er seinen Anti-China-Kurs stützt, kam in den USA in den achtziger Jahren zum Einsatz. Damals beschwerten sich die USA über die abgeschottete japanische Halbleiterproduktion.

Trump nimmt den Fall zum Vorbild, obwohl er nicht dazu taugt. Japan war ein Verbündeter, der das gute Verhältnis zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten wollte. China ist ein Rivale, der sehr wahrscheinlich mit heftigen Vergeltungsmaßnahmen reagieren wird. Ein Risiko, das Trump in Kauf nimmt, ohne Rücksicht auf Verluste.

Dabei ist der Kern von Trumps Kritik berechtigt, der Präsident hat mit einigen Punkten recht. Chinas Marktpraktiken sind häufig unredlich, das Land bevorzugt bei staatlichen Ausschreibungen heimische Firmen und treibt ausländische Unternehmen in eine Zwangsheirat mit lokalen Partnern. Dass fremde Interessenten Gewinne und wertvolles Wissen teilen müssen, ist skandalös und verzerrt den Wettbewerb.

Doch was er gern verschweigt, ist, dass die USA selbst massiv von China profitieren. US-Techunternehmen lassen ihre Smartphones preiswert in chinesischen Fabriken zusammenlöten. Millionen US-Bürger haben sich an billig produziertes chinesisches Spielzeug gewöhnt, an Turnschuhe und Unterhaltungselektronik. Amerikanische Farmer, von denen viele Trump wählten, exportieren jedes Jahr mehr Sojabohnen, Weizen und Schweinefleisch nach China.

Auch ein US-Unternehmen wie Boeing, das jeden vierten Flieger nach China verkauft, möchte auf den boomenden Markt nicht mehr verzichten – und chinesische Investoren umgekehrt nicht auf das Prestige, wenn sie amerikanische Kinokomplexe, Luxusapartments und Wahrzeichen wie das Waldorf Astoria Hotel in New York aufkaufen.

Parallel kollidieren die Interessen, beide Nationen ringen um den Vorsprung in der Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien. Trump lässt diesen Konflikt eskalieren, anstatt ihn mit kühlem Kopf zu lösen.

Furor ist aber das falsche Rezept. Einen Handelskonflikt löst man nicht, indem man ihn zum Handelskrieg ausweitet. Auch deutsche, französische oder britische Unternehmen leiden unter dem eingeschränkten Marktzugang in China. Sie hätte Trump konsultieren und mit ins Boot holen müssen, anstatt seine Partner mit Stahl- und Aluminiumzöllen zu brüskieren und mit Twitter-Tiraden zu beleidigen.

Die WTO wäre das geeignete Forum für eine Verständigung. Das Bündnis ist nicht perfekt, es ist manchmal zahnlos, aber es hat einen unschlagbaren Vorteil: Die Fähigkeit zum Kompromiss. Nicht durch Erpressung, nicht durch Druck, sondern durch Gespräche auf Augenhöhe, mit klaren Regeln und neutralen Vermittlern.

Im besten Fall sind Trumps Strafzölle die einzige Möglichkeit, Peking von ernsthaften Zugeständnissen zu überzeugen. Aber auch für dieses Ziel wäre es besser gewesen, Verbündete mit an Bord zu holen und geschlossen Druck auszuüben. Die Handelspraktiken Chinas betreffen schließlich die ganze Welt.