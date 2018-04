Kommentar Warum Spahn mit seiner Kritik am Rechtsstaat ins Schwarze trifft

Minister Spahn trifft einen wunden Punkt der Gesellschaft: Die Politik tut zu wenig für die Polizei und zu wenig gegen Kriminelle.

Der Staat rüstet seinen Sicherheitsapparat nicht genügend aus. (Foto: dpa) Die Polizei ist oft machtlos

Der Staat tut viel für die Sicherheit seiner Bürger. Doch immer mehr Bürger sind davon überzeugt: Es reicht nicht. Brutale Gewalt in S-Bahnen, islamistischer Terror, Einbrecherbanden aus Georgien, Familienclans in Berlin, Hass und Hetze in den sozialen Medien. Die Vorfälle zeigen wie ein Thermometer die steigende Fieberkurve in der Gesellschaft an.

Die SPD sollte sich deshalb nicht über die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empören, sondern alles dafür tun, damit Deutschland wieder sicherer wird. Wenn CDU-Mann Spahn sagt, „Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Diese Handlungsfähigkeit war in den letzten Jahren oft nicht mehr ausreichend gegeben“, dann ist das ein Fakt und es gibt keinen Grund, die Sicherheitslage schöner zu zeichnen, als sie ist.

Die Bürger zweifeln an einem Staat, der sie – das ist unbestritten – zwar weiterhin schützt, bei dem sie aber auch sein fortgesetztes Versagen erleben. Die Bürger wollen keinen stark rechten Staat, aber einen starken Rechtsstaat. Deshalb gibt es keinen Bedarf an einer Alternative für Deutschland, die vor allem Angst schüren möchte.

Es gibt aber den Hilferuf von Polizei und Justiz, die mit knappen personellen und finanziellen Mitteln versuchen, ihren Dienst zu machen. Es hakt an allen Ecken und Enden und die Politik redet bislang nur. Union und SPD haben 15.000 neue Polizisten versprochen. Bis die aber auf der Straße für Sicherheit sorgen vergehen noch Jahre. Was soll den Tätern heute einen Schrecken einjagen?

Mindestens bräuchte es dafür gut ausgestattete Polizisten und einen funktionierenden Justizapparat. Doch die Kriminellen, die Einbrecher etwa, müssen sich nicht sonderlich sorgen, dass sich etwas zu ihren Ungunsten ändern wird. In vielen Bundesländern ist die Polizei nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Während die Berliner Politik eine Wohlfühlatmosphäre im Land erzeugen will, ziehen organisierte Einbrecherbanden durchs Land und etablieren Extremisten eigene Regeln. Hinzu kommt die unkontrollierte Grenzöffnung mit den Flüchtlingsströmen und der explosionsartige Anstieg von Diebstählen.

Die Gegenwehr der Bürger läuft bereits auf vollen Touren – ohne den Staat. Die stark steigende Zahl von Waffenkäufen, Reizgas und Schreckschusspistolen lassen die Interpretation zu, dass die Bürger immer weniger bereit sind, Unsicherheit zu tolerieren.