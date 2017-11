Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

MadridDer abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich zusammen mit seinen vier mit ihm nach Belgien geflohenen Ministern der belgischen Justiz gestellt. Es war das Mindeste was er tun konnte, um nicht per Fahndungsfoto in Europa gesucht zu werden und sich einen Rest Würde zu bewahren.

Politisch hat die Flucht nach Belgien einerseits das Zeug, der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ernsthaft zu schaden. Schließlich bringt sich der Separatisten-Chef in Sicherheit und seine Heimatregion in dem Chaos zurück lässt, das seine Politik angerichtet hat. Das dürfte bei vielen Anhängern in Katalonien nicht gut ankommen.

Der europäische Haftbefehl Zusammenarbeit der Justizbehörden Der Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg wie beim traditionellen Auslieferungsverfahren entfällt.

Gegenseitige Anerkennung Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen in Strafsachen gegenseitig anerkannt werden und daher ein Gesuchter unproblematisch ausgeliefert werden kann. Bei bestimmten schweren Straftaten wie Terrorismus ist dies ohne weitere Prüfung möglich.

Schnelle Entscheidung Ein Europäischer Haftbefehl ist eine Eilsache. Wird ein Gesuchter festgenommen, soll eine Entscheidung über die Vollstreckung innerhalb von 10 bis 60 Tagen erfolgen - je nachdem ob der Betroffene seiner Auslieferung zustimmt oder nicht.

Zudem schadet er damit auch seinen ehemaligen Ministern: Die spanische Richterin, die sie am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft schickte, begründete ihre Entscheidung unter anderem mit Puigdemonts Aufenthalt in Belgien. Der zeige, dass Fluchtgefahr bestehe.

Auf der anderen Seite gibt Puigdemont die Belgien-Aktion die Möglichkeit, sich weiter aktiv in den Wahlkampf einzuschalten, der gerade in Katalonien anläuft. Während die in Spanien verhafteten Ex-Minister bestenfalls eine Twitter-Nachricht absenden können, hat sich Puigdemont bislang in Belgien als freier Mann bewegt und TV-Interviews gegeben.

Falls die belgische Justiz Puigdemont bis Montagmorgen nicht verhaftet, könnte er noch bis zum Urnengang am 21. Dezember vom belgischen Exil aus in die Geschicke in Katalonien eingreifen. Belgien hat nach der ersten Anhörung vom Sonntag 60 Tage Zeit, über eine Auslieferung von Puigdemont nach Spanien zu entscheiden.

Seine konservative separatistische Partei PDeCAT hat am Sonntag erklärt, dass sie ihn als ihren Spitzenkandidat nominieren will. Das könnte er selbst dann sein, wenn er verhaftet werden sollte. Angeklagte dürfen so lange für politische Ämter kandidieren, bis sie rechtskräftig verurteilt sind.

All das lässt nicht darauf hoffen, dass sich die Wogen in der Katalonien-Krise bald glätten. Im Gegenteil: Mit der Belgien-Flucht zieht Puigdemont auch noch ein zweites Land mit in den Konflikt hinein. Die Flamen in Belgien, die ihrerseits nach Unabhängigkeit streben, nutzen die Flucht als willkommene Gelegenheit, Druck auf die eigene Regierung auszuüben.

Das Ergebnis wird in Belgien dasselbe sein wie in Katalonien – ein Streit, der unnötig Schaden anrichtet. Dass die Einbeziehung von Belgien dazu führt, dass die EU sich doch noch des Falls Katalonien annimmt, ist nicht mehr als einer der irrealer Wünsche von Carles Puigdemont.