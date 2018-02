Kommentar zur Metall-Tarifeinigung Flexible Arbeitszeitlösung, schmerzhafte Lohnerhöhung

Zeit für die Familie ist vielen heute wichtiger als Geld. Doch der Tarifabschluss bewegt sich für die Metallarbeitgeber hart an der Schmerzgrenze.

IG-Metall setzt sich durch: Die 28-Stunden-Woche kommt

Es ist vollbracht. Anders als die Unterhändler von Union und SPD, die auf der Suche nach Gemeinsamkeiten für eine Große Koalition noch einmal in die Verlängerung gehen, haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der Metall- und Elektroindustrie auf einen Tarifabschluss geeinigt. Nach einer langen Nacht steht ein Kompromiss, der beide Seiten das Gesicht wahren lässt.

Die IG Metall hat sich mit ihrer Hauptforderung durchgesetzt, dass Arbeitszeitflexibilität nicht länger nur ein Privileg der Arbeitgeber sein darf. Die jetzt vereinbarte Möglichkeit für die Beschäftigten, auf Wunsch zeitweise beruflich kürzer zu treten, spiegelt das neue Lebensgefühl der Generation Y wieder.

Beruf und Karriere sind längst nicht mehr alles, junge Väter wollen ihre Kinder aufwachsen sehen und nicht erst ihre Enkel. Arbeitgeber und Gewerkschaft haben bewiesen, dass die Sozialpartner hier passgenaue Lösungen finden können, die beiden Seiten gerecht werden – und auch die betrieblichen Belange berücksichtigen.

Schmerzhaft für die Arbeitgeber ist die hohe Lohnerhöhung von 4,3 Prozent, gegen die sie sich bis zuletzt noch mit Händen und Füßen gewehrt hatten. Aber in Zeiten der Hochkonjunktur und voller Auftragsbücher, in denen Konzerne wie Siemens oder die Autobauer Milliardengewinne schreiben und die Inflation wieder spürbar anzieht, kommen sie nicht umhin, auch die Beschäftigten angemessen am Erfolg zu beteiligen.

Die lange Laufzeit des Tarifvertrags von 27 Monaten kann sie aber über den teuren Abschluss hinwegtrösten. Bis Ende März 2020 ist jetzt Ruhe an der Tariffront in Deutschlands industrieller Schlüsselbranche.

Beide Seiten waren zudem klug genug, einen „Überforderungsschutz“ in den Tarifvertrag einzubauen. Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten können die vorgesehene Einmalzahlung verschieben. Auch die IG Metall weiß, dass die Branche nicht nur aus Siemens, Daimler und Co. besteht, sondern überwiegend mittelständisch geprägt ist. Und nicht in jedem der kleinen Betriebe wachsen die Bäume wirtschaftlich in den Himmel. Sie dauerhaft zu überfordern, hätte eine Tarifflucht zur Folge gehabt, die nicht im Sinne der Gewerkschaft sein kann.

Die IG Metall musste vor allem Abstriche bei ihrer Forderung hinnehmen, dass Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren, dafür einen Teillohnausgleich erhalten sollen. Dass Angestellte einer Branche, in der der Durchschnittsverdienst bei knapp unter 60.000 Euro liegt, sich eine Arbeitszeitverkürzung nicht leisten können, konnte die Gewerkschaft nicht glaubhaft vermitteln.

Mehr Geld für weniger Arbeit wird es deshalb nur in eng begrenztem Umfang geben. Stattdessen können die in Frage kommenden Beschäftigten entscheiden, ob sie lieber mehr Geld oder mehr Freizeit wollen. Das ist für beide Seiten zumutbar.

Vielleicht wird es die IG Metall aber eines Tages bereuen, in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels die Arbeitszeit nach unten geöffnet zu haben. Denn das ging nur um den Preis, auch mehr Flexibilität nach oben zu gewähren. Die der Gewerkschaft heilige 35-Stunden-Woche, die für viele Beschäftigte ohnehin nur noch auf dem Papier steht, gerät dadurch weiter unter Druck.

Schon frohlocken die Arbeitgeber, dass das Arbeitszeitvolumen nicht nur ausgeweitet werden kann, um den Ausfall durch künftige Teilzeitarbeiter zu kompensieren, sondern auch, um die Kapazitäten insgesamt auszuweiten. Auch in der Beschäftigtenbefragung der IG Metall hatte rund ein Drittel angegeben, gerne länger zu arbeiten.

Arbeitgeber und Gewerkschaft beschreiten mit ihrem Abschluss neue Wege in ihrer Tarifpolitik. Die Sozialpartner werden damit dem Credo der neuen Zeit gerecht: Zeit ist mehr wert als Geld. Gerade in Deutschlands Schlüsselindustrie, die wie kaum eine andere Branche im harten internationalen Wettbewerb steht, muss die IG Metall dennoch aufpassen, nicht zu überreizen. Sonst haben die Beschäftigten vielleicht schon bald mehr Freizeit, als der Gewerkschaft und ihnen selbst lieb sein kann.