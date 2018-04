Kommentar zur neuen SPD-Chefin Für Andrea Nahles beginnt jetzt die Arbeit

Die neue SPD-Vorsitzende muss die Partei reformieren und zugleich deren Profil schärfen. Wie sie das machen will, bleibt unklar.

BerlinIn ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz hat Andrea Nahles ein Versprechen abgegeben: Sie werde den Beweis dafür antreten, dass man die Partei in der Regierung erneuern könne, sagte sie den Parteitagsdelegierten. Ihre Rede jedoch ließ keine Rückschlüsse darauf zu, wie sie dieses Ziel erreichen will.

Nahles blieb inhaltlich erstaunlich moderat. Es gehört zum guten Ton auf SPD-Parteitagen, traditionelle Werte der Partei zu beschwören und sich nach den vermeintlich guten alten Zeiten zu sehnen, als die Sozialdemokraten nach Herzenslust umverteilen konnten. Nahles allerdings erlag nicht der Versuchung, an diese Tradition anzuknüpfen.

Sie warnte sogar davor, es sich zu leicht zu machen. Beispiel Hartz IV: Es wäre für Nahles sehr leicht gewesen, Sympathie für in der Partei gerade wieder erstarkende Stimmen zu bekunden, die die Reformen der Agenda 2010 zurückdrehen und Hartz IV abschaffen wollen. Wer Hartz IV abschaffen wolle, habe damit keine einzige Frage beantwortet, beschied Nahles die Parteitagsdelegierten kühl.

Bei allem Wortgeklingel und bei aller Kritik an Auswüchsen einer „neoliberalen und turbodigitalen Welt“ – Nahles ist längst eine Pragmatikerin geworden. Ob es ihr gelingen kann, die Partei zu einen und nach vorne zu bringen, bleibt offen.

Viele Sozialdemokraten hängen noch immer einer vergangenen Epoche nach, in der der lebenslange, tariflich abgesicherte Vollzeit-Arbeitsplatz der Normalfall war. Als es den Wettbewerbsdruck der Globalisierung noch nicht annähernd in dem Maße gab wie heute und neue soziale Wohltaten noch vertretbar schienen. Als man von der digitalen Revolution noch nichts gehört hatte.

Nahles muss diesen Genossen einen Weg aufzeigen, wie die SPD Fortschritt und Gerechtigkeit in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung glaubwürdig voran bringen kann. Sie muss deutlich machen, dass das nicht geht, indem man die Uhr zurückdreht. Es gibt viel zu verteidigen: etwa die soziale Sicherheit, die durch Tarifverträge, Gewerkschaften und Unternehmen in der Old Economy geschaffen wurde - und Neues zu erkämpfen, etwa bessere Bildungschancen.

Nahles hat mit 66,35 Prozent der Stimmen ein so gerade noch akzeptables Ergebnis bekommen. Das steht in krassem Gegensatz zu den großen Aufgaben, die sie für ihre Partei leisten soll. Nahles wird es nicht leicht gemacht. Die Sozialdemokraten sind noch lange nicht in ruhigerem Fahrwasser. Erst recht sind sie noch weit davon entfernt, mit neuen, überzeugenden Konzepten an alte Erfolge anzuknüpfen.

Die SPD und die Frauen August Bebel Nachdem sich die SPD vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft hatte, wird nun auch erstmals kein Mann mehr die älteste Partei führen. Nach 155 Parteigeschichte rückt die erste Frau an die Spitze. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte der SPD. Zwar ist August Bebel keine Frau, doch setzte er sich visionär für eine berufliche und politische Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Mit seinem 1879 erschienenem Buch: „Die Frau und der Sozialismus“ sorgte er damals für Furore. Noch zu seinen Lebzeiten erschien es in 52 Auflagen. In vielen Arbeiterwohnungen hing Bebels Porträt neben dem des Kaisers - der „Kaiser der Arbeiter“, gelernter Drechsler, war auch ein Visionär für eine gerechte Frauenpolitik. Marie Juchacz Ende 1918, kurz nach dem Untergang des Kaiserreichs und der Kriegsniederlage wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, vorangetrieben von der SPD. Wenn die SPD-Abgeordneten sich heute im Bundestag treffen, erinnert sie an dieses Kapitel der Marie-Juchacz-Saal. Am 19. Februar 1919 war die SPD-Politikerin die erste weibliche Abgeordnete, die in einem bundesdeutschen Parlament sprach. Bei 423 Abgeordneten gab es damals in der Weimarer Nationalversammlung 1919 insgesamt 37 Frauen (8,7 Prozent). Heute sind es bei 153 Abgeordneten 64 Frauen. Das ergibt einen Anteil von 42 Prozent. Annemarie Renger Sie war von 1972 bis 1976 erste Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ihr Mann war im Krieg gefallen, nach 1945 arbeitete sie im Büro des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. Sie wurde eine der wichtigsten Frauen in der SPD in den 1970er Jahren, später war sie lange noch Vizepräsidentin des Bundestags. Erste Bundesministerin wurde aber eine CDU-Politikerin: Elisabeth Schwarzhaupt war von 1961 bis 1966 Chefin des Gesundheitsressorts. Elisabeth Kaiser Ist mit 31 Jahren jüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag - und kämpft in ihrer thüringischen Heimat gegen das Verschwinden der SPD. Im Wahlkampf musste sie sogar einen externen Dienstleister einkaufen, weil Mitglieder zum Aufhängen tausender Plakate fehlten.