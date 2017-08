BerlinDer Freitag brachte zwei gute Nachrichten. Die erste: Der kräftige Aufschwung bescherte dem Staat im ersten Halbjahr einen Rekordüberschuss. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung erzielten ein Plus von 18,3 Milliarden Euro. Die zweite gute Nachricht: Die gute Entwicklung geht erst einmal so weiter. Laut Deutschlands wichtigstem Konjunkturindikator, dem ifo-Index, blickt die Wirtschaft weiter sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate.

Die Rekordzahlen bergen aber auch eine große Gefahr. Denn übersetzt heißen sie für die Sozialpolitiker: Die Haushaltslage ist noch besser als gedacht – und damit der Spielraum für großzügige Sozialausgaben. Die Koalitionsverhandlungen 2017 drohen so zu enden wie 2013: Angesichts der guten Finanzlage beschließen die neuen Regierungsparteien einfach alle Sozialgeschenke, die sie sich für ihre Wahlprogramme ausgedacht haben.

Gerade im Rentensystem drohen neue Horrorausgaben, sei es durch eine höhere Mütterrente, wie sie die CSU fordert, oder durch die SPD-Pläne, das Rentenniveau auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren. Diese Art von Klientelpolitik bürdet nicht nur der nächsten Generation unverhältnismäßig hohe Lasten auf. Sie bestraft auch die heutige hart arbeitende Bevölkerung, die diesen Aufschwung erwirtschaftet. Das ist ungerecht – und höchst unsozial. Denn besonders unter Steuern und Abgaben zu leiden haben in Deutschland ausgerechnet Geringverdiener.

Das hat gerade erst eine neue Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung eindrucksvoll gezeigt: Geringverdiener profitieren demnach so wenig von Lohnerhöhungen wie keine andere Gruppe – teilweise kann eine Gehaltssteigerung sogar dazu führen, dass die Betroffenen unter dem Strich weniger Geld haben. Gerade die unteren Einkommensgruppen müssen mehr netto vom brutto haben. Aus Gerechtigkeitsgründen. Aber auch, weil sie sonst das Vertrauen in den Staat verlieren.

Schon seit Jahren steigt für die Mittelschicht die Steuerlast stärker als das Wirtschaftswachstum. Im ersten Halbjahr haben die Einkommensteuereinnahmen fast dreimal so stark zugelegt wie das nominale Wirtschaftswachstum. Und angesichts der gut laufenden Konjunktur – die KfW hat ihre Prognose am Freitag etwa deutlich auf zwei Prozent erhöht – ist ein Ende der sprudelnden Steuereinnahmen vorerst nicht abzusehen. Geld genug für Steuersenkungen wäre also da, zumal im Bundeshaushalt auch noch eine ungenutzte zweistellige Milliardenrücklage aus Zeiten der Flüchtlingskrise herum liegt.

Doch während Union und SPD in der Sozialpolitik gegenseitig überbieten, bleiben sie in der Steuerpolitik weitgehend mutlos. Um gerade mal 15 Milliarden Euro wollen beiden Parteien die Einkommensteuer senken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kommt auf diese Zahl, weil er die Steuereinnahmen gemessen an der Wirtschaftsleistung bei 22 Prozent festtackern will – dem Wert des Jahres 2014, als der Bundeshaushalt das erste Mal ausgeglichen war. Seiner eigenen Regel zufolge aber müsste er die Steuern um 40 Milliarden Euro senken, so stark ist die Steuerlast derweil gestiegen. Und die Soli-Abbau-Pläne beider Parteien werden, wenn überhaupt, erst in zwei Jahren in Angriff genommen.

Doch noch entscheidender als die Höhe von Entlastungen ist die Umsetzung. Die Parteien müssen endlich das große Bild in den Blick nehmen und das Gewirr aus Steuern, Sozialabgaben, Arbeitslosengeldern und Kinderzuschlägen entzerren, um unangemessene Belastungen, wie die für Geringverdiener, abzubauen. Der Blick auf die Steuerprogramme aller Parteien zeigt: Hier hat die Politik noch viel Arbeit vor sich.