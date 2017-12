Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Separatisten in Katalonien haben ihre Mehrheit im Parlament bei der Volksabstimmung verteidigt. Die drei separatistischen Parteien gewannen genug Stimmen für mindestens 70 der insgesamt 135 Sitze. Auch wenn die ökonomischen Argumente eindeutig für den größeren Verbund und damit für Europa sprechen, sprechen die Gefühle der Betroffenen eine andere Sprache. Wir lernen: Wer die Begriffe Heimat und Europa gegeneinander ausspielt, hat schon verloren. Katalonien ist überall.

(Foto: Erik Luntang/INSPIRIT PHOTO für Handelsblatt)

Der amerikanische Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ist davon überzeugt, dass die Steuerreform von Donald Trump dem Land und der Weltwirtschaft nicht gut tut. Im Interview mit unserer Zeitung sagt er: „Die Steuerreform auf Pump wird das Handelsdefizit der USA weiter in die Höhe treiben. Die Trump-Administration hat die Steuerreform einfach nicht bis zum Ende durchdacht. Trump selbst hat keine Ahnung von Makroökonomie.“ Prädikat schonungslos.

Martin Schulz muss sich auf neue Proteste einstellen – aus ungeahnter Richtung. (Foto: imago/Christian Thiel)

SPD-Chef Martin Schulz muss sich beim Projekt Bürgerversicherung auf neue Proteste einstellen. Nach der Ärztelobby und den privaten Krankenversicherungen warnt auch die eher links-orientierte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor den Folgen einer Einheitskasse. „Es gibt keinen Weg in die Bürgerversicherung, der nicht mindestens ein Drittel der Arbeitsplätze in der privaten Krankenversicherung vernichtet“, heißt es in dem Schreiben, das in den nächsten Tagen an die Beschäftigten der Branche verteilt wird und das unserer Zeitung vorab zugespielt wurde. Wenn bei der Armee die Soldaten auf Frontkämpfer der eigenen Truppe schießen, spricht man vom „friendly fire“. Verdi hat der SPD mehr als nur eine Kugel in den Pelz gebrannt.

China ist unser Partner, Wettbewerber und auch Herausforderer. (Foto: Reuters)

Der Einstieg chinesischer Staatskonzerne bei deutschen Unternehmen gilt vielen als Ärgernis. Der neueste Fall: Eine Tochter des Staatskonzerns China Iron & Steel Research Institute Group will den sächsischen Mittelständler Cotesa, einen Zulieferer für Unternehmen wie Airbus und Boeing, übernehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich in die geplante Transaktion eingeschaltet. Doch die Beamten sollten diesen und andere Fälle mit Augenmaß betrachten: China ist unser Partner, unser Wettbewerber und auch unser Herausforderer. Doch unser Gegner ist die Volksrepublik China nicht. Internationaler Handel ist die Solidarität der Völker.

Weihnachtszeit ist Goldzeit. Nie kaufen die Deutschen so viel Gold wie in den letzten drei Monaten eines Jahres. Im vergangenen Jahr waren es zwischen Oktober und Dezember beispielsweise 47 Tonnen, im Quartal zuvor keine 20. Befeuert wird der Trend von einer seltsamen deutschen Urangst. Unser Wochenendtitel „Goldrausch“ beschreibt die Psychologie deutscher Anleger und die Risiken, die oft ausgeblendet werden. Gold ist eben nicht ein anderes Wort für Baldrian.

Unicef prämiert in seinem Fotowettbewerb erneut Bilder von Kindern, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Es geht um Bilder der Verfolgung, der Armut und der Einsamkeit. Sie erinnern uns daran, dass Weihnachten nicht zuerst ein Festival des Materialismus, sondern ein Fest der Mitmenschlichkeit sein sollte. Die moderne Übersetzung der Bibel müsste im Zeitalter der Fluchtbewegungen wahrscheinlich lauten: Liebe das Fremde wie dich selbst. Nach der Globalisierung der Wertschöpfungsketten und der Popkultur hat die Globalisierung der Gefühle begonnen.

Ich wünsche Ihnen ein zufriedenes Weihnachtsfest. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, wird das Morning Briefing-Team bis Anfang Januar die Arbeit ruhen lassen. Ich danke Ihnen für Zuspruch und Kritik, vor allem aber für Ihre jahrelange Treue.

