Morning Briefing 02. März Der unbeugsame Herr Spahn

der Hackerangriff auf das Datennetz des Bundes wird immer mysteriöser. Dass die Bundesregierung bis heute nicht sagen kann (oder will), wer hinter dem Angriff steckt und wie groß der Schaden ist, ist schon merkwürdig genug.

Noch verwirrender ist der Hinweis, dass der Angriff weiter läuft, aber unter Kontrolle sei. Solche Sätze erinnern an die Desinformationspolitik im Kalten Krieg. Eine professionelle Krisenkommunikation sieht anders aus.

Jens Spahn: „Ich werde meine Meinung weiter sagen.“

Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn will sich auch als Mitglied des nächsten Kabinetts nicht verbiegen. „Ich werde meine Meinung weiter sagen“, kündigt der Merkel-Kritiker im Interview mit dem Handelsblatt an. Die Debatten über die inhaltliche und personelle Ausrichtung der CDU seien auf dem jüngsten Parteitag nicht beendet, sondern erst begonnen worden. Die Botschaft an die Kanzlerin ist klar: Spahns Loyalität ist nicht unendlich.

Es ist eine überraschende Kehrtwende: Nach dem Schulmassaker in Parkland geht US-Präsident Trump auf Distanz zur mächtigen Waffenlobby NRA. Statt einer Bewaffnung von Lehrern fordert er nun die Einführung von strengeren Waffengesetzen. „Wir müssen handeln“, sagt der US-Präsident. Der Schritt ist überfällig und zeigt: Vernünftige Politik und Trump müssen sich nicht ausschließen.

Wenig später widerlegte Trump diesen Satz gleich wieder: Auf Stahl und Aluminium will der US-Präsident Strafzölle einführen - 25 und 10 Prozent. Der Beschluss soll schon in der kommenden Woche fallen. EU-Kommissionspräsident Juncker drohte umgehend mit Vergeltungsmaßnahmen. Ein neuer Handelskrieg ist kaum noch zu vermeiden. Trumps „America first“ droht zur Gefahr für Wohlstand und Arbeitsplätze zu werden.

(Foto: Getty images/Uwe Beyer [M]) In Politik und Wirtschaft verändern sich die Wege, auf denen man es nach ganz oben schafft.

Authentisch schlägt autoritär, Anhänger sind wichtiger als Untergebene: In Politik und Wirtschaft verändern sich die Wege, auf denen man es nach ganz oben schafft. Die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte beschreibt die neuen Regeln der Macht. Pflichtlektüre für alle Machtmenschen und solche, die es nicht werden wollen.

Sind Sie eher Rührei oder Croissant auf der großen Menü-Liste des Lebens?

