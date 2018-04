Morning Briefing 11. April Volte in Wolfsburg

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

das Schlimmste für ein Unternehmen ist, wenn ein Journalist zur falschen Zeit die richtigen Fragen stellt. Das passierte gestern Morgen. Handelsblatt-Reporter Martin Murphy recherchierte im Umfeld von Volkswagen über bevorstehende Änderungen an der Konzernspitze. Da schob das Autohaus flugs eine backpflaumendürre Ad-hoc-Mitteilung nach, wonach sich die VW-Kontrolleure in der Tat am Freitag mit Personalentscheidungen befassen werden. Für Freunde der Wahrheit: Markenvorstand Herbert Diess löst als CEO Matthias Müller ab, auf Personalchef Karlheinz Blessing folgt Gunnar Kilian. Interessanterweise hatte Alt-Grande Ferdinand Piëch beide Aufsteiger schon früh belobigt.

Eigentlich läuft Matthias Müllers Vertrag noch bis 2020.

Die Eigentümerfamilien Porsche-Piëch hat schon seit Längerem umgetrieben, dass VW nach „Dieselgate“ in puncto Kommunikation, auch gegenüber Politikern, auf dem Stand eines Vorstadt-Werkstattbetriebs war. Das lag auch an CEO Müller, 64, der PR-Pannen in Serie fabrizierte. Mal war die Abgas-Manipulation ein technisches Problem, dann wieder redete er wider Dieselsubventionen oder lehnte eine Deckelung seines Zehn-Millionen-Euro-Gehalts ab („hatten so was bereits in Form der DDR“). Der Mann mit den blauen Augen kann sich mit dem Machtexperten Niccolò Machiavelli trösten: „Der größte Feind der neuen Ordnung ist, wer aus der alten seine Vorteile zog.“ Nun muss es Diess in Wolfsburg nur noch besser machen als Bernd Pischetsrieder, der auch von BMW gekommen war.

Die Olympischen Spiele 1964 in Tokio kurbelten den TV-Geräte-Absatz an. Die Beatles wiederum hatten mit „I want to hold your hand“ in den USA Erfolg und Ludwig Erhard versuchte als Kanzler, Wohlstand für alle zu schaffen. Und da gab es noch die Einheitswerte für Immobilien, die in diesem Tokio-Beatles-Erhard-Jahr im Westen fixiert wurden (für den Osten galten Werte von 1935). Seitdem sind die Immobilienpreise explodiert, aber die Grundsteuer wird nach wie vor auf der 1964er Basis berechnet. Das war zu viel Retro auf einmal. Und so hat das Bundesverfassungsgericht die Altlast nun als „verfassungswidrig“ dem politischen Recycling anvertraut. Bis Ende 2019 muss die Bundesregierung neue Regeln für 35 Millionen Immobilien finden - sonst entfällt die Grundsteuer. Den Kommunen würden 14 Milliarden Euro fehlen. „Das Urteil beendet den Schlaf“, kommentiert Heribert Prantl in der „Süddeutschen“ sehr wach.

Karl-Erivan Haub wird seit Samstag vermisst.

Sorge um Karl-Erivan Haub, 58. Der Tengelmann-Eigentümer (Obi, Kik) wird seit dreieinhalb Tagen im Gebiet des Matterhorns vermisst. Der erfahrene Tourengänger und Bergsteiger war am Samstagmorgen aufgebrochen, nachmittags aber nicht zu einer Verabredung in Zermatt erschienen. Sein Handy verstummte abends. Die Suche läuft auf Hochtouren, trotz Lawinengefahr und schlechten Wetters. Man gebe die Hoffnung nicht auf, „ihn bald zu finden“, schreibt sein Bruder Christian in einem Brief an die Mitarbeiter.

Die alte Platte einer Fusion von T-Mobile mit Sprint im US-Mobilfunkmarkt wird neu aufgelegt. Im November endeten die letzten Gespräche, jetzt kommt es zur Wiederaufnahme: Die Partner in spe träumen von Macht und vom Kostenteilen. Bleibt nur noch die Frage, wer sich im Clash der Egos durchsetzt: Telekom-Chef Tim Höttges oder Masayoshi Son von Sprint-Mutter Softbank. Ohne die Mehrheit will es der Deutsche in diesem Pokerspiel nicht machen.

Pep Guardiola ist der Trainer von Manchester City.

Die Käuflichkeit des Fußballs testet ein Milliardärs-Konsortium aus Asien und dem Nahen Osten, offenbar unter der Ägide von Saudi-Arabien. Es bietet den moralischen Rumpelfüßlern des Weltverbands Fifa laut „New York Times“ 25 Milliarden Dollar. Gekauft werden sollen damit die noch nicht existente globale Nation League sowie eine aufgepeppte Club-WM. Dass Gaben aus dem Morgenland noch keinen Triumph garantieren, beweisen das Scheichtum Katar und das Emirat Abu Dhabi. Erst flog Paris Saint-Germain aus der Champions League, gestern im Viertelfinale erwischte es dann auch Manchester City mit Pep Guardiola (1:2 gegen Liverpool).

Solche Spiele werden im Netz gerne per „Live-Ticker“ dokumentiert. Gestern Nacht aber war diese journalistische Spielart für den Auftritt von Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress reserviert. Artig sagte der Facebook-Gründer in seinem Schwiegersohn-Anzug „I'm sorry“ zum Datenskandal im eigenen Haus und bekannte, man habe „nicht genug getan“, um Missbrauch zu verhindern. Das hatte den Neuigkeitswert einer Telefonbuchseite. Über dem Hearing schwebte die Drohung der Senatoren, es bald mal mit Regulierung zu probieren. Nur die Frage, in welchem Hotel er zuletzt übernachtet habe, beantwortete Zuckerberg nicht. Privatsache natürlich.

