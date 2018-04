Morning Briefing 13. April Mythos Kulturwandel

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

erfolgreiche Unternehmer wissen, dass permanente Veränderungen so überlebenswichtig sind wie die Luft zum Atmen. Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Wer immer nur zurückblickt, wird irgendwann zurückbleiben.

Beim Handelsblatt gehört Veränderungsbereitschaft, der unbedingte Wille, Dinge nicht nur anders, sondern vor allem besser zu machen, seit Jahren zur Unternehmenskultur.

Die Mentalität eines Konzerns lässt sich nur schwer drehen.

Volkswagen und die Deutsche Bank könnten für den Stolz der deutschen Wirtschaft stehen. Das eine Unternehmen ist der größte Industriekonzern des Landes, das andere das wichtigste deutsche Finanzinstitut. Doch Gewinnsucht, Rechtsbrüche und Skandale haben den Wolfsburger Autobauer und das Frankfurter Geldhaus in schwere Krisen gestürzt. Als Antwort haben beide Konzerne einen umfassenden Kulturwandel, eine moralische Erneuerung versprochen. Die Bilanz ist ernüchternd: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen Welten. Der Kulturwandel ist zur inhaltsleeren Chiffre verkommen.

Wesentliche Verantwortung tragen die ehemaligen Vorstandschefs Matthias Müller (Volkswagen) und John Cryan (Deutsche Bank), die den Kulturwandel weder konsequent vorangetrieben noch gelebt haben. Ein Vorstandschef, der die Forderung nach einer Begrenzung von millionenschweren Manager-Gehältern mit DDR-Methoden vergleicht, verkörpert ebenso wenig eine neue, bessere Kultur wie ein CEO, der trotz eines Jahresverlusts mehrere Milliarden Euro an Bonuszahlungen genehmigt.

Beim größten deutschen Geldhaus ist der bisherige Chef John Cryan durch Christian Sewing abgelöst worden.

Die Unkulturen von Volkswagen und Deutscher Bank sind in diesen Tagen auch durch die Art und Weise sichtbar geworden, wie die gefallenen Helden Müller und Cryan entlassen wurden. Machtkämpfe, Intrigen und Denunzierungen haben die plötzlichen Chefwechsel zu einem unwürdigen und stillosen Schauspiel werden lassen, das dem Ruf beider Konzerne erheblich schadet.

Eine gute Unternehmenskultur ist für Mitarbeiter heute mindestens so wichtig wie ein gutes Gehalt. Firmen, die über Integrität, Vertrauen und Offenheit nur sprechen, nicht aber danach handeln, verlieren heute leicht ihre besten Köpfe. Volkswagen wie Deutsche Bank tun deshalb gut daran, den Kulturwandel endlich ernst zu nehmen.

Auch Musik ist im Grunde Wirtschaft – und da geht es nicht nur um schnöde Umsatzzahlen. Mit der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter hat mein Kollege Thomas Tuma fürs neue Handelsblatt Magazin ausführlich über das Geschäft rund um klassische Musik diskutiert. Da ging es um Ausbildung, um Selbstvermarktung, Gagen, aber auch um Macht und ihren Missbrauch. Außerdem im Magazin: Ein Besuch bei den armen reichen Bitcoin-Millionären in San Francisco, eine Bestandsaufnahme des Rockefeller-Kunstschatzes und eine Bilanz zum 30. Geburtstag des Dax.

