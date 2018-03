Morning Briefing 16. März Der einsame Herr Putin

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

kurz vor den Wahlen in Russland verschärft der Westen seine Kritik am Kreml. Russland trage „mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung“ für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Über seine Wiederwahl wird sich Putin am Wochenende deshalb kaum freuen können. Es wird einsam um Russlands Präsidenten.

Die EU steht vor der größten Bewährungsprobe ihrer Geschichte.

US-Präsident Trump schreckt vor einem Handelskrieg mit Europa nicht zurück. Die EU steht vor der größten Bewährungsprobe ihrer Geschichte. Vor allem für die Exportnation Deutschland steht viel auf dem Spiel. Der Handelsblatt-Wochenendtitel zeigt, wie Politik und Wirtschaft versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Der gegenseitige Vorwurf lässt sich mit zwei Worten beschreiben: „Not fair“.

RWE feiert den Verkauf der Ökostrom-Tochter Innogy an den Konkurrenten Eon als großen Erfolg. Doch in der Zentrale von Innogy ist die Wut auf den Mutterkonzern und die Angst vor dem Käufer riesig. Der Report „Verraten und verkauft“ beschreibt die Stimmung in dem Konzern, der die Zukunft von RWE sein sollte und nun zerschlagen wird.

Carsten Spohr: Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat gerade erst den Vertrag des Vorstandschefs verlängert.

Das Jahr 2017 wird als Rekordjahr in die Geschichte der Lufthansa eingehen. Mit knapp drei Milliarden Euro hat der Konzern den höchsten Gewinn seiner Geschichte erzielt. Als Dank hat der Aufsichtsrat gerade erst den Vertrag von Vorstandschef Spohr um fünf Jahre verlängert. Und als nächstes sollten die Kunden vom Milliardengewinn der Lufthansa profitieren. Denn der Service lässt sich kaum noch weiter optimieren.

Heute will sich Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Wahl gilt als reine Formsache, die CSU regiert mit absoluter Mehrheit. Ob Söder die CSU zur alten Stärke führen kann, ist unsicher. Der Mann polarisiert wie kaum ein anderer Politiker. Söders größte Gefahr ist er selbst.

Drei Cover, drei Titelgeschichten: Das neue Handelsblatt Magazin ist da.

Das Handelsblatt-Magazin erscheint heute mit einer Sonderausgabe – mit drei verschiedenen Titelgeschichten: einem Gespräch mit dem Schweizer Uhren-Papst Jean-Claude Biver, einem Report über die Carré-Manufakturen von Hermès in Lyon und einem Porträt über den einstigen Schockwerber Oliviero Toscani. Wer Lust auf alle drei Cover hat, schreibt einfach eine Mail an afhueppe@morningbriefing.de. Die ersten zehn Interessenten bekommen den Zuschlag. Los geht's.

