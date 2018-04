Morning Briefing 18. April Merkel blockt Macron

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Emmanuel Macron muss sich vorkommen wie ein Galan, der wirbt und wirbt um seine Angebetete, der sogar unter ihrem Balkon singt, der aber mit Plattitüden und Plastikrosen abgespeist wird. Er wirkt wie Alain Delon, der Romy Schneider nie bekommt. Am Dienstag hat der französische Staatspräsident wieder eine seiner Pro-Europa-Reden gehalten, diesmal ging es in Straßburg um „Europas Wiedergeburt“ und Finanzhilfen für Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen. Und natürlich um eine Reform der Währungsunion, für die Macron einen Euro-Finanzminister und ein Euro-Budget anregt. Deutschland aber, Objekt seiner Begierde und lange paralysiert von den Wirren seines Regierungsaufbaus, hat Krähwinkel zur Hauptstadt erklärt.

Emmanuel Macron: Am Dienstag hat der französische Staatspräsident wieder eine seiner Pro-Europa-Reden gehalten.

Wenn der Reformer aus dem Élysée-Palast am Donnerstag in Berlin-Krähwinkel auf eine formal handlungsfähige Kanzlerin Angela Merkel trifft, wird als Gastgeschenk eine ganz spezielle Idee gereicht, wie unsere Redaktion erfuhr: Die Euro-Gruppe der Finanzminister („Ecofin“) soll um die Wirtschaftsminister erweitert werden. Masse statt Klasse. Dabei redet der Rat heute schon über Wirtschaft, nicht nur über Finanzen. Das Ganze heißt merkelianisch-elefantös „Jumbo-Rat“, ist andererseits aber erkennbar keine „Jumbo-Idee“ – weil es wohl ganz einfach darum geht, dem sozialdemokratischen Finanzminister Olaf Scholz in Wirtschaftsminister Peter Altmaier einen CDU-Influencer zur Seite stellen. Hier hilft nur Kurt Tucholsky: „Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb.“

Den Anti-Trump gibt unverdrossen Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Wo der US-Präsident unentwegt mit Strafzöllen und Mauern droht, lockt der Ober-Kommunist aus Peking mit Erleichterungen. So soll nun im Automarkt der Zwang zum Joint-Venture mit chinesischen Autofirmen für ausländische Konzerne sukzessive entfallen. Für Elektroautos schon in diesem Jahr, für Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 und zwei Jahre später auch für Pkw. Tesla könnte als erste Westfirma davon profitieren. So viel Markt ist manchem in Chinas eigener Autoindustrie derzeit ziemlich unheimlich.

Frank Bsirske: Das Risiko ausgefallener Flüge sinkt in Deutschland drastisch, nachdem sich seine Gewerkschaft mit den kommunalen Arbeitgebern geeinigt hat.

Das Risiko ausgefallener Flüge sinkt in Deutschland drastisch, nachdem sich die Gewerkschafter von Verdi im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern geeinigt haben. Verdi wird in der Spielanalyse die hohen Steigerungssätze von 3,19 Prozent (2018), 3,09 Prozent (2019) und 1,06 Prozent (2020) sowie eine Einmalzahlung von 250 Euro loben, während die andere Seite sich an der Laufzeit von 30 Monaten delektieren kann. So macht jede Partei ihre Punkte - und Verdi-Chef Frank Bsirske seine Show.

60 Jahre war der Name Castro das Synonym für Kuba – und vice versa. Die Revolutionären-Dynastie schien ein Erbrecht auf die Leitung des Zuckerrohr-Sozialismus zu haben. Doch nach dem verstorbenen Fidel Castro tritt nun auch Bruder Raúl ab, zum Nachfolger wird das Parlament heute und morgen auf einer Sitzung wohl dessen Intimus Miguel Díaz-Canel bestimmen. Am System wird sich so wenig ändern wie am wirtschaftlichen Niedergang des Landes, das derzeit wie zu Zeiten des Diktators Fulgencio Batista vom Dollar-Tourismus lebt.

Stefan von Holtzbrinck. „Wir haben nicht die Absicht, Aktien zu verkaufen. Weder jetzt noch in der Zukunft.“

Die Kunst, einen Börsengang zu zelebrieren und Familienunternehmen zu bleiben, beherrscht Stefan von Holtzbrinck. „Wir haben nicht die Absicht, Aktien zu verkaufen. Weder jetzt noch in der Zukunft“, erklärt der 53-Prozent-Eigentümer des Wissenschaftsverlags Springer Nature im Handelsblatt. Dagegen werde sich der Partner BC Partners innerhalb von circa zwei Jahren von allen Anteilen trennen, kündigte Deutschland-Chef Ewald Walgenbach an. Mit 1,2 Milliarden Euro Emissionsvolumen peilt Springer Nature den drittgrößten IPO des Jahres an (nach DWS und Healthineers). Die Hälfte des bereinigten Jahresüberschusses soll als Gute-Laune-Medizin an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Beim MDR in Leipzig wiederum wollten sie halb pfiffig, halb provokant sein und kündigten gestern per Tweet eine Gesprächssendung so markig an wie ein Wrestling-Turnier: „Darf man heute noch ‚Neger‘ sagen? Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden?“ Entsetzt stritt das Publikum auf Social Media übers Neger-Sagen, ehe zwei der vorgesehenen vier Diskutanten absagten – mit der Begründung, das Thema sei in eine indiskutable Richtung weitergedreht worden. Der Talk fiel aus. Sicher ist nur, dass die Frage: „Darf man heute noch ‚Depp‘ sagen?“ eindeutig zu bejahen ist.

