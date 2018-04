Morning Briefing 19. April Das Kippa-Experiment

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland diskutiert über Antisemitismus, weil ein Experiment Folgen hatte. Ein Israeli, aufgewachsen in einer arabischen Familie, trug in Berlin demonstrativ eine Kippa, weil er Warnungen seines Freundes vor Antisemitismus nicht glaubte – und wurde prompt auf offener Straße im Bezirk Prenzlauer Berg von drei Personen angegriffen. Der mit dem Handy gefilmte Vorfall macht schlagartig deutlich, was in dieser Gesellschaft im Argen liegt. Der Kampf gegen solche Ausschreitungen müsse gewonnen werden, erklärt Bundeskanzlerin Angela Merkel und verweist auf Ressentiments sowohl unter Deutschen als auch unter Arabischstämmigen. Jean Paul Sartre hat es eleganter formuliert: „Der Antisemitismus ist die Furcht vor dem Menschsein.“

Ex-VW-Chef Matthias Müller: Auch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Porsche wird ermittelt

Ein paar Tage erst ist Matthias Müller weg von der Spitze des Volkswagen-Konzerns, da interessieren sich 33 Staatsanwälte und 160 Kriminalbeamte für mögliche Dieselgaunereien in seinem früheren Einsatzgebiet Porsche. Am Mittwoch suchten sie dort nach „beweiserheblichen Unterlagen“ rund um die Erfolgsmodelle Cayenne und Macan. Ermittelt wird unter anderem gegen Entwicklungsvorstand Michael Steiner – der Konzern dementiert. Mit dieser Razzia jedenfalls endet ein Märchen, das glänzte wie geputztes Chrom. Zu diesem Märchen gehörte, dass Porsche mit Dieselgate rein gar nichts zu tun hat, dass die Motoren ja von Audi kamen, dass Zuffenhausen das Zentrum des ordentlichen Autokaufmanns ist. Ein anderes Märchen – CEO Müller klärt mithilfe der US-Kanzlei Jones Day alles auf – war vorher schon geplatzt. Nun muss die Justiz aufdecken, was Anwälte und Manager zudecken.

Wie in „Rumpelstilzchen“ geht es zu im Reich des Markus Söder: Da sitzt einer am Rad und spinnt Stroh unentwegt zu Gold. In seiner Regierungserklärung pries der neue Ministerpräsident nun Bayern als „Lebensgefühl“ und versprach Landarztprämie, Entsieglungsprämie, Autopakt, Biolandpakt, Bildungsoffensive, Tourismusoffensive, Familiengeld, bayerische Raumfahrt, den bayerischen Supercomputer, Feldroboter. Eigentlich fehlte nur das Flugtaxi. Die goldenen Zeiten im Strohspinnerland jedenfalls sichert künftig in jeder Großstadt eine Polizei-Reiterstaffel ab, söderistisch als „unsere bayerische Kavallerie“ eingeführt.

Mit James Bond kann Donald Trump erkennbar mehr anfangen als mit Talleyrand. Und so schickte der US-Präsident den Chef aller amerikanischen Spione, Mike Pompeo vom CIA, in geheimer Mission nach Nordkorea. Dort machte der Agentenführer im Gespräch mit Diktator Kim Jong Un das anstehende Spitzentreffen mit Trump klar. Die Spitzendiplomaten der US-Administration vernahmen das Ganze mit Staunen. Und weil es so schön war, wird Pompeo nun bald wahrscheinlich auf Trumps Wunsch hin als Außenminister zu Schurkenstaaten aller Art reisen – alles nach dem Motto „Man lebt nur zweimal“.

Christine Lagarde: Der Verschuldungsgrad hat längst das normale Maß überschritten.

Ganz so, als habe es nie eine Finanzkrise gegeben, ist der Schuldenstand seit 2008 auf immer neue Rekordhöhen gestiegen. Der Verschuldungsgrad habe längst das normale Maß überschritten, sagt Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der sich heute in Washington zusammen mit der Weltbank auf der Frühjahrstagung mit dem Problem beschäftigen wird. Finanzminister Olaf Scholz ist erstmals mit dabei und darf am Potomac den neuen Wunsch der Europäer erklären, dass bei etwaigen Rettungsaktionen im Euro-Raum der IWF doch bitte wie früher dabei sein möge. Dabei sollte sich eigentlich längst ein neuer Europäischer Währungsfonds komplett vom IWF emanzipiert haben.

Verdammt zum Wachstum ist der amerikanische Streamingdienst Netflix: Wenn es schon an Gewinnen mangelt, darf es an Abonnenten nicht fehlen. 125 Millionen Kunden gibt es bereits, die nächsten Millionen sind fest eingeplant. So gibt das Unternehmen nun eine Milliarde Dollar in Europa für Serien aus. In Deutschland entsteht „Die Welle“ nach dem gleichnamigen Erfolgsroman, in Spanien das Bankräuber-Opus „Haus des Geldes Teil drei“, in Großbritannien ein Werk über die ersten Jahre des Fußballs („The English Game“). Es geht um insgesamt zehn Produktionen. Am Filmfestival von Cannes dürfen Netflix-Werke zwar nicht mehr teilnehmen, dafür aber gibt es zum Beispiel eine große Kooperation mit dem Pay-TV-Unternehmen Sky.

Zum aktuellen Reizklima der Republik gehört „der Dämon der Angst“, wie Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) das nennt. Statt diese Angst zu moderieren, würde die Politik sie aber noch schüren und politisch instrumentalisieren, wütet der Urliberale in einem Handelsblatt-Gastkommentar. Und in dieser Stimmung würden dann Maßnahmen beschlossen, „die uns, die unbescholtenen Bürger, in unseren Grundrechten verletzen“. Die wirkliche Gefahr, so Baum weiter, seien Fremdenfeindlichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber demokratischen Institutionen. Was der alte Profi beschreibt, ist die neue Wirklichkeit, deren Akronym schlicht AfD heißt.

Kent Nagano: Aktuell beherbergt Hamburg mit dem Top-Dirigenten und dem Intendanten Georges Delnon zwei Koryphäen ihres Fachs.

Hamburg ist die Stadt der Godeffroys und Augsteins, aber auch der Musicals und der Elbphilharmonie. Kaufmannstugenden, Presseliberalität und Musikerleben ergänzen sich hier. Aktuell beherbergt die Freie und Hansestadt mit dem Top-Dirigenten Kent Nagano und dem Intendanten Georges Delnon zwei Koryphäen ihres Fachs. Mit ihnen spricht Vize-Chefredakteur Thomas Tuma am Freitag zum Thema: „Wie politisch ist die Musik?".

