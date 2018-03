Morning Briefing 19. März Putins Powerplay

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



der beste Autokrat ist der, der den Schein wahrt und sich „demokratisch“ wählen lässt. Alles schön nach der Weisheit des russischen Schriftstellers Gogol: „Es hat keinen Sinn, dem Spiegel die Schuld zu geben, wenn das Gesicht entstellt ist.“ Von daher hat Wladimir Putin am Sonntag nach 18 Jahren Macht sein Meisterstück gemacht: 76,7 Prozent Zustimmung in Russland (67 Prozent Wahlbeteiligung vergessen wir mal für einen Augenblick). Das Dreiviertel-Votum für den Staatspräsidenten lässt seine Fans und Oligarchen sowie die Patrioten vom Geheimdienst FSB, den wahren Machthabern im Land, jubeln. Und der Wahlurnen-Bonus hebt Putin sogar über seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping, der zwar jüngst 100 Prozent erhielt, aber nur von einem streng nach Parteitreue handverlesenen Volkskongress.

Die Welt mag unsicher geworden sein, der Status ihrer größten Herrscher allerdings nicht. Wenn Putins vierte Amtszeit 2024 endet, wird in Peking garantiert immer noch Xi regieren, dem kommunistischen Führer ist neuerdings ein Amt auf Lebenszeit möglich; an diesem Montag steigt sogar sein Intimus Liu He zum Vizepremier und womöglich Zentralbankchef auf. Und in Washington stellen sich Erste bereits auf eine zweite Amtszeit Donald Trumps (2021 bis 2025) ein. Nur mit Angela Merkel wird es dann wohl im Kanzleramt wirklich vorbei sein.

Mark Zuckerberg: Die Macht von Facebook, Google, Apple und Amazon ist der EU-Kommission schon seit längerem suspekt.

Seinen Wahlsieg 2016 hat Trump zum guten Teil auch den Finanzen seines Gönners Robert Mercer vom Hedgefonds Renaissance zu verdanken. Wie sich jetzt herausstellte, investierte der Milliardär 15 Millionen Dollar in die Datenfirma Cambridge Analytica der britischen SCL Group, die offenbar mittels einer Datenmanipulation bei Facebook direkten Zugang zu 50 Millionen zumeist US-Profilen bekam - und deren Wahlverhalten beeinflusste. Auch die Brexit-Abstimmung soll so verfälscht worden sein. Ein Whistleblower packte jetzt im „Observer“ aus. Parlamentarier in England und den USA wollen Mark Zuckerberg, Mister Facebook persönlich, vorladen.

Die Macht von Facebook, Google, Apple und Amazon ist der EU-Kommission ohnehin schon seit Längerem suspekt. Vor allem die Macht der Big Four, Steuern zu vermeiden. Die Brüsseler warten deshalb mit der Idee auf, in Europa drei Prozent Umsatzsteuer auf die US-Internetgiganten zu erheben - womit sie aber beim aktuellen G20-Treffen der Finanzminister in Buenos Aires, angesichts des Widerstands der amerikanischen Delegation, nicht weit kommen dürften. Da wird auch Novize Olaf Scholz (SPD) wenig daran ändern.

Peter Altmaier: Der Bundeswirtschaftsminister möchte Firmen helfen, die nicht wie große Industrieunternehmen von der Ökosteuerumlage befreit sind.

Nicht nur die härtesten Schnitte, nein, auch die schönsten Geschenke macht man zu Beginn einer Amtszeit. Nach diesem Motto verfährt der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er möchte unbedingt Firmen helfen, die nicht wie große Industrieunternehmen von der Ökosteuerumlage befreit sind: „Wir müssen für die vielen Mittelständler, die viel Strom verbrauchen, aber knapp unter bestimmten Schwellenwerten liegen, Lösungen finden“, kündigt er im Handelsblatt an wie ein Christkind im März. Im Handelsstreit mit den USA, zu dem Altmaier jetzt nach Übersee reiste, hat er ähnliche gute Gaben nicht zu bieten.

Horst Seehofer führt sich mit einem krachledernen Spruch („Der Islam gehört nicht zu Deutschland“) in seine neue Schaffensperiode als Bundesinnenheimatbauminister ein. Dahinter steht eine Drei-Punkte-Agenda. Erstens: Alle wissen jetzt, er ist in Berlin angekommen. Zweitens: Dank ihm wird rechts von der CSU nichts mehr wachsen. Und drittens: Wer redet schon von Markus Söder in Bayern, it‘s showtime Horst. Es geht also zu wie beim Singspiel auf dem Nockherberg. Was macht es da schon, wenn der Bund Deutscher Kriminalbeamter die Anti-Islam-Nummer entsetzt „kontraproduktiv“ findet, da sie „unnötig innergesellschaftliche Konflikte“ schüre.

Wenn es um den BER geht, den eigentlich seit 2012 eröffneten Berliner Großflughafen, ist die Wahrheit selten Passagier. Umso überraschender, dass Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks nun erstmals öffentlich bekannte, was Experten schon lange raunen: „Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut.“ Der tapfere Prophet sieht sich umringt von Dementis, die allerdings zum Abriss freigegeben werden, je näher der neue Starttermin (Oktober 2020) rückt. „Wer immer die Wahrheit sagt“, hielt Altbundespräsident Theodor Heuss fest, „kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten“.

Ich wünsche Ihnen einen ehrlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor / Handelsblatt-Autor

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren.