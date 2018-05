Morning Briefing 2. Mai Trumps Lust am Ultimatum

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wollten Sie auch schon immer mal das Gefühl genießen, Ultimatum auf Ultimatum setzen zu können? Um sich dann daran zu freuen, wer alles welche Versuche der Beschwichtigung unternimmt? Donald Trump hat in diesen Tagen so viel Spaß am Ultimatenspiel gewonnen, dass er im Zollstreit mit Europa mit einer neuen Frist nachlegt. Die Reaktion von Wirtschaftsminister Peter Altmaier: Kuschelkurs. Andere in Berlin und Brüssel dagegen fragen sich, ob die „New York Times“ womöglich recht hat mit ihrer Vermutung, der Präsident des Landes belle nur und beiße nicht.

Eine gewisse Trump-Kompetenz kann man dem Blatt aus dem Big Apple nicht absprechen. Der „Times“-Redaktion liegen auch jene fast 50 Fragen vor, die Sonderermittler Robert S. Mueller dem Regierungschef stellen will. Bei den meisten geht es um Trumps Verhältnis zu Russland und um mögliche Manipulationen der US-Wahl. Zum Beispiel spielen auch die Gründe eine Rolle, warum Sicherheitsberater Michael Flynn und FBI-Chef James Comey so früh gehen mussten. Diesmal kann der Präsident den Ultimaten-Joker nicht ziehen. „Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig entstellt“, wusste Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg.

Mark Zuckerberg: Die Lieblingsrolle des Facebook-Chefs ist jetzt die des Datenschützers.

Es gibt Neues von Mark Zuckerberg, dem Datenjongleur aus Silicon Valley. Seine Lieblingsrolle ist jetzt die des Datenschützers. Auf der eigenen Entwicklerkonferenz stellte der Facebook-Chef die Funktion „Clear History“ vor, mit der Nutzer ihre „Browser-Historie“ einsehen und löschen können. Von dem Sauberwaschgang ist Jan Koum, Gründer des von Facebook gekauften Dienstes WhatsApp, aber offenbar weniger überzeugt. „Clear History“ hieß bei ihm, kurz vor der Konferenz , Reißaus zu nehmen. Bei soviel vernetztem Chaos fällt einem Bertolt Brecht ein: „Als der Geist noch in Höhlen hauste, war er unbeachtet, aber frei.“

Auf einer Liste der mächtigsten Arbeiterführer der Welt käme Bernd Osterloh mit Sicherheit unter die Top Ten. Der Mann ist schließlich Ober-Betriebsrat und Aufsichtsrat im größten deutschen Industriekonzern VW. Das alte Käfer-Motto („läuft und läuft und läuft“) trifft auf ihn in besonderem Maße zu. Mental von der eigenen Beschleunigungsstärke voll überzeugt, gibt er in Wolfsburg nun den Managementberater im McKinsey-Stil. Der neue CEO Herbert Diess solle bald einsparen, osterloht es im Handelsblatt: „In einem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben.“

Olaf Scholz: Der Bundesfinanzminister will die Investitionen herunter- und die Sozialausgaben hochfahren.

An diesem Mittwoch legt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die aktuelle Haushaltsplanung vor. Die Überraschung: Anders wie angekündigt - und wie von einem Sozialdemokraten zu erwarten - werden die Investitionen systematisch heruntergefahren. Sie sinken von aktuell 37 Milliarden Euro bis 2022 auf 33,5 Milliarden, wie unsere politische Redaktion in Berlin herausfand. Dafür steigen die Sozialausgaben stark an. Wenn Scholz seine Kassenhäuschen-Tätigkeit dereinst beendet haben wird, dürfte dieser stolze Etatposten bei fast 200 Milliarden liegen.

Die erfreulichste Wendehals-Geschichte dieser Tage kommt aus Großbritannien. Dort geht die konservative Regierung auf Bedenken im Parlament (auch in der eigenen Partei) ein und verschärft den Kampf gegen Geldwäsche und Steuerflucht. Nun ist es Pflicht für 14 Offshore-Territorien, darunter die einschlägig vorbelasteten British Virgin Islands und Cayman Islands, bis 2020 ein öffentliches Register einzuführen, aus dem die Eigentümer der dort domizilierenden Firmen hervorgehen. Schönen Dank in diesem Zusammenhang noch mal an die Autoren der „Panama Papers“.

Pathfinder: Symone Sanders (M.) mit Douglas-Chefin Tina Müller (r.) und Moderatorin Nicole Bastian.

Einmal im Jahr ist das Handelsblatt der Zukunft besonders nah. Auf dem „Pathfinder“-Kongress am 1. Mai in Berlin suchten, inzwischen schon traditionell, wieder 800 Teilnehmer, fünf Firmen-CEOs und etliche Top-Experten nach neuen Wegen. Man kann - wie geschehen - viel über Pioniergeist, Roboter und Hacking nachdenken, das Tagungsmotto „Embrace the Future“ heißt aber immer auch: „Embrace yourself“. Das machte Symone Sanders klar, die im US-Wahlkampf Bernie Sanders als Press Secretary begleitet hat. Es komme darauf an, authentisch und glaubwürdig zu sein - und leidenschaftlich offenzulegen, was man wolle, predigte die heutige CNN-Kommentatorin. Das gefiel Douglas-Chefin Tina Müller über alle Maßen. Sie will so im „War of Talents“ gutes Personal gewinnen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag, auch wenn der ein oder andere noch das Ausscheiden des spielstarken FC Bayern kurz vor dem Finale der Champions League zu verkraften hat. Das 2:2 bei Real Madrid war formal ein Remis, tatsächlich aber Triumph und Niederlage in einem. Es grüßt Sie herzlich

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor / Handelsblatt-Autor.

