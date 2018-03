Morning Briefing 21. März Pünktliche Razzia bei BMW

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

dieses Morning Briefing liest sich wie ein Polizeibericht. 100 Ermittler inspizieren BMW, US-Aufsichtsbehörde untersucht Facebook-Skandal, in der Korruptionsgeschichte bei Airbus ist jetzt Vorstandschef Tom Enders neu belastet, Frankreichs Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy wird verhört und Ex-Oligarch Michail Chodorkowski sieht sein Leben in Putins Hand. Die „Abteilung Blaulicht“ hat reichlich Zulauf.

Beginnen wir mit den stolzen Automobilbauern in München. In der Dieselaffäre sahen sich die BMW-Strategen rund um CEO Harald Krüger stets als Saubermänner. Nun vermutet die Staatsanwaltschaft auch hier illegale Abschaltmethoden („Defeat Devices“). Punktgenau einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz rückte die Justiz zur Razzia an. Offenbar haben die Beamten von der Wirtschaft gelernt, dass Timing alles ist. 2017 waren die Ermittler bei Audi genau am Tag der Bilanzpressekonferenz eingerückt. Schlagzeilen in der Presse sind da so sicher wie der Rabatt auf Dieselautos. Dass BMW 2017 erstmals mehr als zehn Milliarden Euro verdiente, kommt in irgendeine Zwischenzeile.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg unter Druck: Der Datenskandal um die Analysefirma Cambridge Analytica ruft in den USA die staatliche Federal Trade Commission auf den Plan.

Der Datenskandal bei Facebook ruft in den USA die staatliche Federal Trade Commission (FTC) auf den Plan. Sie untersucht, wie die Spezialfirma Cambridge Analytica Zugriff auf intime Informationen von 50 Millionen Nutzern bekommen konnte und dieses Wissen womöglich für die Pro-Trump-Wahlkampagne ausbeutete. Für Facebook-Zampano Mark Zuckerberg klickt derzeit niemand den Like-Button; womöglich muss er sogar eine dicke Geldstrafe zahlen. Bei Cambridge Analytica sind sie schon weiter und haben den CEO Alexander Nix suspendiert.

In Sachen Bestechung bei Airbus hat unser Pariser Korrespondent Thomas Hanke etliche interne Dokumente ausgewertet. Sein Fazit: Vieles deute darauf hin, dass Vorstandschef Thomas Enders und andere Spitzenmanager „mehr und früher von dubiosen Vorgängen wussten, als sie heute wahrhaben wollen“. Solche dubiosen Zahlungen liefen über die Strategie- und Marketingorganisation (SMO). So investierte Airbus 100 Millionen in den Formel-1-Rennstall des Air-Asia-Chefs, der 2011 zufälligerweise 200 Airbus-Jets des Typs 320 neo geordert hatte.

Carla Brunis Ehemann, Frankreichs ehemaliger Staatschef Nicolas Sarkozy, ist von der Polizei festgenommen worden.

Ziemlich brutal musste Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy seine Komfortzone verlassen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. „Sarko" soll bei der für ihn siegreichen Präsidentschaftswahl 2007 rund 50 Millionen Euro, meist in Cash, vom libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi kassiert haben. Eine verbotene Wahlhilfe? Kurz nach der Entscheidung des Volkes war Gaddafi mit Pomp in Paris empfangen worden und residierte fünf Tage in einem Beduinenzelt. Im selben Jahr hatte Carla Bruni übrigens einen vieldeutigen Titel am Start: „Those Dancing Days Are Gone“.

Sollte Putin den Tod von Michail Chodorkowski wünschen, könnten ihn keine Sicherheitsmaßnahmen davor schützen, sagte der Ex-Oligarch.

Nach dem Anschlag auf den einstigen russischen Doppelspion Sergej Skripal gibt sich Ex-Oligarch Michail Chodorkowski im Exil fatalistisch. Falls Russlands Präsident Wladimir Putin ihn tot haben wolle, gäbe es kein Ausmaß von Sicherheitsmaßnahmen, das dies verhindern könnte. Dementsprechend hat der einstige Öl-Tycoon auch keine Bodyguards angeheuert. Die Skripal-Attacke sei die gezielte Aktion einer Geheimdienstorganisation gegen einen Verräter gewesen, glaubt Chodorkowski.

Und wo bleibt das Positive? Sicherlich in der Konjunkturprognose 2018/19, die die fünf Wirtschaftsweisen heute publizieren. Deutschland gehe es gut, steht da, es wachse um 2,2 Prozent. Andererseits...es drohe aktuell eine Überhitzung der Wirtschaft, legt der Report auch nahe. Bleiben Sie also Optimist! Das ist schwer genug.

Ich wünsche Ihnen einen erbaulichen Tag. Es grüßt Sie herzlich

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor / Handelsblatt-Autor

