Morning Briefing 22. Mai Europa sucht Freunde

nach dem Pfingstfest, das Sie hoffentlich entspannt genießen konnten, wirkt der Meghan-Markle-Faktor noch ein wenig nach. Die Amerikanerin in Windsor bewirkte, dass die Royals aus dem Brexit-Land auf einmal richtig weltoffen erscheinen und dass in den USA mehr Leute ihre Hochzeit mit Prince Harry sahen als einst die Vermählung seines Vaters mit Diana Spencer. Über alle #Metoo-Debatten stellt die frühere Schauspielerin („Suits“) und neue Duchess of Sussex schließlich das Bekenntnis: „Ich bin stolz, Frau und Feministin zu sein.“ Der Brite sagt in solchen Situationen einfach nur: God save the Queen.

(Foto: picture alliance) Ben E. King: Sein Mutmach-Song „Stand by me“ dürfte am Samstag insbesondere europäische Politiker aufgewühlt haben.

Der in der Hochzeitskirche zur Zeremonie vorgetragene Mutmachsong „Stand By Me“ von Ben E. King dürfte insbesondere europäische Politiker aufgewühlt haben. Sie fragen unter dem Motto „Steh' zu mir“ ohnehin pausenlos, wer ihr Verbündeter ist. Die USA, deren Demokratie nur noch wenig mit dem zu tun hat, was das Land nach 1945 lehrte? Die Chinesen, die zum großen Rivalen wurden und die nun mit Donald Trump einen Handelskompromiss kontra Europa geschlossen haben? Russland, der Energiestaat mit Allüren? Ein leicht melancholisches „Stand By Me“ liefert die Begleitmusik für das heutige Treffen der EU-Handelsminister, es geht um Verhandlungen mit Australien und Neuseeland über ein Freihandelsabkommen.

Eher mit Grande Tristezza als mit Grande Bellezza hat die Entwicklung in Italien zu tun. Dort wird Staatspräsident Sergio Mattarella heute den Florentiner Jura-Professor Giuseppe Conte, 53, mit der Regierungsbildung beauftragen. Der Akademiker mit dem selbst gewählten John-F.-Kennedy-Touch ist die Spitzenpersonalie, auf die sich die linkskabarettistische „Bewegung Fünf Sterne“ und die rechtskonservative „Lega“ geeinigt haben. Schon jetzt dürfen Wetten angenommen werden, wie lange wohl Conte regiert und der Finanzmarkt ruhig bleibt. Schließlich hat das Land beste Chancen, mit einem Mix aus Steuergeschenken, Mindesteinkommen und Frühverrentung Griechenland als Europas Schuldenstaat Nummer eins abzulösen. Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, mahnt im Handelsblatt eine „verantwortungsbewusste Haushaltspolitik“ an.

(Foto: dpa) Roman Abramowitsch: Der Milliardär braucht ein neues Visum.

Im Gestrüpp geopolitischer Machtspielchen verfängt sich ein russischer Oligarch, der durch den Kauf des Fußballklubs FC Chelsea bekannt wurde. Offenbar tut sich die britische Administration in ihrem Kampf gegen Putinistisches besonders schwer, ein im vergangenen Monat ausgelaufenes Visum des Milliardärs Roman Abramowitsch zu verlängern. Deshalb konnte der Unternehmer, der Wladimir Putin einst lebhaft unterstützt hat, jetzt nicht dem 1:0-Erfolg seines Londoner Teams im Pokalfinale gegen Manchester United beiwohnen. Sein Privatjet war zuletzt am 1. April in London. „Man kann gar nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde“, räsonierte Oscar Wilde.

Es war eine PR-Tour vom Feinsten. Beim großen Partner USA wurde der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman jüngst auf einer Drei-Wochen-Reise nicht müde, die Gleichheit von Männern und Frauen zu betonen. Schließlich fällt Ende Juni das Autofahrverbot für saudische Frauen. Doch nun ließ der Machthaber etliche Aktivistinnen und Aktivisten verhaften, die sich just gegen das Fahrverbot engagiert hatten. Darunter Loujain al-Hathloul, der Star der Aufständischen. Auf diesen Partner sollte Washington besser nicht stolz sein.

(Foto: AFP) Barack und Michelle Obama: Das Paar produziert Filme, Serien, Shows und Dokumentationen für Netflix.

Je lauter Donald Trump im Rhythmus der Tage über Politik twittert, so unscheinbarer kommt sein Vorgänger daher. Das mag daran liegen, dass Barack Obama nicht auf dem Bergwerksstollen-Niveau des jetzigen Amtsinhabers ankommen will. Vielleicht aber ist der Mann einfach überlastet. Zum einen schreibt er mit Frau Michelle an einer Autobiografie, zum anderen tritt das Paar über ihre Firma Higher Ground als Produzent von Filmen, Serien, Shows und Dokumentationen bei Netflix auf. Der Streamingdienst wurde berühmt mit dem Dramolett „House of Cards“, dessen fiktiver Präsident Frank Underwood Sachen sagt wie: „Ein Löwe fragt nicht nach Erlaubnis, bevor er ein Zebra verspeist. Löwen können nicht reden – und Zebras nicht zuhören.“

