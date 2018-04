Morning Briefing 23. April SPD: Fast ein Fehlstart

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in diese Woche gehen wir mit der Gewissheit, dass auch eine 155 Jahre alte Organisation wie die SPD erstmals zu einer weiblichen Führung in der Lage ist. „Women's lib“ ist aber nicht „Party's lib“. Selbst Wohlwollenden fällt auf, dass eine neue Parteichefin, gekürt in einer neuen Kongresshalle, noch lange keinen Neustart macht. Die 66,35 Prozent, die Andrea Nahles in Wiesbaden bekam, sind weit weg von den 100 Prozent für Vorgänger Martin Schulz – und verdammt nahe am Fehlstart. Jetzt will die verzagt Gewählte unverzagt debattieren lassen, ganz so, als sei das nicht genau jene Tugend, die die SPD schon immer gut beherrscht hat.

Andrea Nahles ist die neue Vorsitzende der SPD.

Die inthronisierte SPD-Chefin schätzt sich im Übrigen selbst als so eruptiv ein wie die Gegend, aus der sie stammt (Vulkaneifel). Das erklärt ihre Lust an deftiger Sprache („in die Fresse“) und am Singen des Pippi-Langstrumpf-Lieds im Parlament („Ich mach' mir die Welt/Widdewidde wie sie mir gefällt“). Da dieser Widdewidde-Stil sie am Ende in jenes Bundeskanzleramt führen soll, das auch Vizekanzler Olaf Scholz anstrebt, bleibt die Luft an der Spitze der SPD nach kurzen Phasen gespielter Harmonie vermutlich bleihaltig. Sie hat die Partei, er die Nebenregierung. Und je schwächer diese Koalition wird, desto stärker wird die Rivalität der beiden sozialdemokratischen Galionsfiguren ausbrechen.

Mit Gesellschaftskritik geht Siemens-Chef Joe Kaeser in die heute startende Hannover Messe. Ganz oben in vielen US-Konzernen herrsche soziale Verantwortungslosigkeit, die Chefs seien nur noch „Getriebene der Wall Street“, findet der deutsche Manager. Kaesers Kommentar zum Kasino-Kapitalismus fußt auf einem Rechenbeispiel: Siemens mache mit 377.000 Mitarbeitern rund sechs Milliarden Euro Gewinn, mancher Hedgefonds aber mache den gleichen Profit mit nur 100 Leuten. Kaeser fordert deswegen im Handelsblatt „geeignete Umverteilungsmechanismen“ – und weiß doch zu genau, dass sich jeder Hedgefonds just Siemens als Zielobjekt aussuchen kann.

„Wir leben in einem sicheren Land“, meint Holger Münch.

Wie sicher ist Deutschland? Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamts, hat da eine ganz andere Meinung als der auf allen Kanälen funkende CDU-Politiker Jens Spahn (der Staat setze nicht mehr überall Recht und Ordnung durch). „Wir leben in einem sicheren Land“, widerspricht der Fachmann, es gebe keine „No-Go-Areas“. Wenn Stadtteile wegdriften könnten, müsse man frühzeitig intervenieren. Tatsache ist, dass die Kriminalität 2017 so stark zurückging wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren (minus zehn Prozent). Am sichersten ist demnach München, am unsichersten Frankfurt am Main. Auffällig, wie stark in Dresden Straftaten zunahmen (plus 33,7 Prozent).

Wenn Emmanuel Macron heute in Washington eintrifft, wird er empfangen werden wie der König von Europa. US-Präsident Donald Trump bittet nach Mount Vernon, zum ehemaligen Landsitz von George Washington. Der französische Staatspräsident will dort gegen Protektionismus und für das Atomabkommen mit dem Iran streiten, wie er ankündigt. Wenn Angela Merkel ihm am Freitag in die USA folgt, wird sie wenig mehr tun können, als auch einen guten Eindruck zu machen. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel kritisiert im Handelsblatt-Gastkommentar, die deutsche Politik reduziere Macrons Engagement „auf ihr üblich gewordenes Ressentiment: Der will nur unser Geld.“ Der Franzose wisse aber, dass ein schwaches Europa weder von den Mächtigen noch von den Ohnmächtigen dieser Welt respektiert werde.

Der Medizinkonzern Fresenius hat die geplante 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme des US-Konzerns Akorn platzen lassen.

Es sollte die zweitgrößte Übernahme in der Geschichte von Fresenius werden, doch gestern sagte der Medizinkonzern aus Bad Homburg kurzerhand den Kauf des US-Generikaherstellers Akorn ab. Die Deutschen unter CEO Stephan Sturm glauben nach längerer Prüfung, dass ihr einstiges Objekt der Begierde gegen Regeln der Gesundheitsbehörde FDA verstoßen habe – und sparen sich so 4,4 Milliarden Euro für eine Firma, die zuletzt immer schwächere Ergebnisse gemeldet hatte. Verzicht war hier die beste Therapie, Nebenwirkungen bleiben erspart.

„Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist etwas anderes“ (George Bernard Shaw): Der Milliardär Michael Bloomberg kündigt an, mit einem Scheck über 4,5 Millionen Dollar in diesem Jahr persönlich jene Verpflichtungen zu begleichen, die die Vereinigten Staaten im Pariser Klimaschutzabkommen eingegangen sind. Der einstige New Yorker Bürgermeister füllt also mit dem Besten, das er zu bieten hat, jene Lücke, die mit dem Ausstieg der amtierenden US-Regierung aus dem Pariser Deal entstanden ist. „Wir alle haben Verantwortung“, findet der Scheckaussteller. Und hofft, dass Donald Trump 2019 seine Meinung ändert.

