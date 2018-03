Morning Briefing 23. März Trumps China-Komplex

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir hatten ein paar Donald-Trump-freie Tage. Damit ist es heute vorbei. Unter anderem, weil sich „America first“ als „China last“ herausstellt. Das vom US-Präsidenten groß angekündigte Schutzzoll-Programm erweist sich als Anti-China-Kriegserklärung. Was soll es auch anderes bedeuten, wenn 1300 Produktlinien aus der Volksrepublik betroffen sind und chinesische Exporteure 60 Milliarden Dollar jährlich zahlen sollen? Sonderabgaben für Stahl und Aluminium kommen noch hinzu. Zur Machtdemonstration à la White House gehört das Wohlgefallen am Katzbuckeln etlicher Staaten, das es zu belohnen gilt. Für Kanada, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Südkorea und die EU greifen - bis auf Weiteres - Ausnahmen von Trumps Diktat des Protektionismus.

Donald Trump riskiert einen Handelskrieg mit China.

Die neue Mauer steht nicht in Mexiko, sondern im Außenhandel. In den Nachrichtensendungen von Fox News und bei Breitbart News wird das gut ankommen. Eine ganz andere Frage ist, welche Gefahren Trumps ökonomisches Tourette-Syndrom auslöst. Viele westliche Konzerne verdienen - trotz aller Restriktionen - gut in China, darunter US-Agrarriesen und Boeing aus Seattle. Und, ganz nebenbei, beruhen auch Apples Megagewinne auf Niedrigstproduktionskosten in chinesischen Fabriken von Foxconn und Pegatron.

Wenig ist in diesen ersten Stunden nach der Attacke auf Peking davon die Rede, dass die hochverschuldeten Amerikaner seit Jahren über ihre Verhältnisse leben und dies von China bezahlt wird. Die Kommunisten spielten ihre Rolle als Hauptabnehmer der Staatsanleihen aus dem Mutterland des Kapitalismus. Wer hier einen Handelskrieg anzettelt, wird es am Ende am Geld spüren. Börsianer haben dafür ein Gespür, der Dow Jones fiel um 700 Punkte. Drei Wege, klug zu handeln, sah Konfuzius: durch Nachdenken sei der edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste.

US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster.

Die zwei Konstanten des Trumpismus sind laute Reden und laute Abgänge. Die aktuellen Meldungen: Anwalt John Dowd demissioniert, weil der Präsident in den Russland-Ermittlungen entgegen dessen juristischen Rats aussagen will. Und schließlich General H.R. McMaster, schon der zweite nationale Sicherheitsberater: Er sieht nach nur 13 Monaten ein, dass militärische Disziplin im aktuellen Chaos der Macht eine Nullgröße ist. Jetzt kommt Hardliner John R. Bolton, einst Botschafter bei der UN. Was woanders Regierung ist, heißt in Washington Versuchsanordnung.

Die Coca-Cola-Formel der digitalen Welt ist der Algorithmus. Er spielt alles individuell, ganz persönlich ein: Werbung, News, Fake News, Propaganda. Das Gespenst des Microtargeting lässt nun auch der durch den Facebook-Cambridge-Analytica-Fall aufgeschreckten Bundesregierung keine Ruhe: „Wir wollen Algorithmen transparent machen“, sagt Justizministerin Katarina Barley dem Handelsblatt. Mark Zuckerbergs Unternehmen habe die Tür zu seinem System selbst geöffnet, so die SPD-Politikerin weiter. Die von Mai an geltende Datenschutz-Grundverordnung der EU soll diese Tür wieder schließen.

Eigentlich wollte die Deutsche Bank den Börsengang ihrer Fonds-Tochter DWS feiern.

Die Deutsche Bank ist so etwas wie der Punching-Ball der heimischen Marktwirtschaft. Hier kraftvoll zuzuschlagen, ist für viele anscheinend irgendwie immer richtig, und gelegentlich machen es sich die Finanzstrategen vom Main zudem selbst schwer. So überstrahlen jüngste Sturmmeldungen aus dem mit Boni gepamperten Investmentbanking die Gloria-Aktion dieses Freitags, den Börsengang der eigenen Vermögensverwaltung DWS. Die Deutschbanker beweisen mit 32,50 Euro pro Aktie Maß und Mitte, was nicht unbedingt Hausstandard ist. 1,4 Milliarden Euro Emissionserlös können sie gleichwohl zum Schustern der Bilanz gut gebrauchen.

Zum Schluss noch ein Verweis auf die derzeit so hochmodischen Heimatministerien: Die Causa „Heimat“ kann politisch höchst toxisch sein. Der Barde Heino („Schwarzbraun ist die Haselnuss“) beispielsweise hat jetzt der ersten NRW-Heimatministerin eine LP mit den „schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandsliedern“ geschenkt - die jedoch auch im „Liederbuch der SS“ zum Stammangebot gehörten. Heino ist nun im Kreuzfeuer der Politik. Besonders das Stück „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“ dürfte im Heimatland der Krupp-Kanonen weniger gut ankommen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wochenende. Es grüßt Sie herzlich

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor / Handelsblatt-Autor

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren.