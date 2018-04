Morning Briefing 24. April Brüssel stoppt Apple

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

lange Zeit behandelten die Wettbewerbshüter Europas den aus den USA eingeschleppten Datenkapitalismus wie die Kinderspielzeug-Abteilung eines Kaufhauses. Alles ganz harmlos. Doch unter EU-Kommissarin Margrethe Vestager, 50, hat sich das Blatt gewendet. Nun steigen die Antitrust-Experten zum Beispiel näher in den Kauf von Shazam durch den amerikanischen Apple-Konzern ein. Der Verdacht der Kritiker: Womöglich schade die App, mit der die Interpreten eines Liedes sofort zu erkennen sind, anderen Online-Größen. Die Genehmigung durch die EU wird sich bis Anfang September hinziehen, und die umtriebige Wettbewerbshüterin Vestager kann sich mit Mark Aurel schmücken: „Jeder ist nur soviel wert wie das Ziel seines Strebens.“

Als „Schwaben Valley“ verstehen sie sich bei Daimler in Stuttgart, und sind summa summarum sehr stolz, wenn sich Apples Siri und Amazons Alexa in die „Mercedes Benz User Experience“ integrieren lassen. Doch in zehn Jahren sei China die Nummer eins der Autonationen, weissagt Ex-BMW-Manager Carsten Breitfeld, der nun für den chinesischen Elektroautobauer Byton arbeitet. Hier komme alles zusammen, schwärmt er: „Ein politisches Umfeld, das intelligente Systeme will, eine Menge Unternehmertum und viel Geld. Unsere Marke ist eine globale Marke.“ 2017 wurden in China 777.000 E-Autos und Hybride verkauft – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Christian Sewing: Der Chef der Deutschen Bank will Jägermentalität beweisen.

Jägermentalität will Christian Sewing im neuen Job als CEO der leidgeprüften Deutschen Bank beweisen. Damit seine flotten Sprüche zu Arbeitsbeginn nicht rasch als Jägerlatein verulkt werden, greift der Manager nach Erkenntnissen des Handelsblatts im rachitischen Investmentbanking durch. Teile des Aktienhandels sowie der Service für Hedgefonds sollen drastisch gestutzt werden. An der Spitze des Betriebsrates im eigenen Haus wiederum hat es der Anti-Cryan nun nicht mehr mit Verdi und Detlef Polaschek zu tun, sondern mit Frank Schulze vom Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV). Der Mann wurde jetzt gewählt. Sehr zum Verdruss von Deutsche-Bank-Aufsichtsrat und Verdi-Chef Frank Bsirske – dessen Gewerkschaft verliert an Einfluss.

Niedrig- und Nullzinsen sind das ökonomische Opioid der westlichen Industriestaaten. Man gewöhnt sich daran, und die Marktwirtschaft wirkt auf einmal garantiert schmerzfrei. Dank dieses Mittels hat der Bund seit der Finanzkrise 2008 immerhin rund 162 Milliarden Euro gespart, in Frankreich waren es sogar 275 Milliarden, in Italien 216 Milliarden. Das ergibt sich nach unseren Informationen aus Angaben des Bundesfinanzministeriums und der Bundesbank. Der oberste hiesige Haushaltssanierer hieße demnach nicht Wolfgang Schäuble, sondern Doktor Mario Draghi, dem wir deshalb Gottfried Keller widmen: „Wo das Glück einmal eingekehrt, da greift es leicht um sich.“

Johannes Teyssen: Der Eon-Chef könnte zu einem Sieger ohne Siegerlächeln werden.

Wenn Innogy heute zur Hauptversammlung nach Essen lädt, schwingt der Geist der Rebellion mit. Es geht gegen den Eon-Konzern, der den Energieversorger schlucken will. Es stellt sich aber nunmehr heraus, dass in Hunderten Verträgen mit lokalen Gas- und Stromkunden „Change-of-Control-Klauseln“ stehen, wie mein Kollege Jürgen Flauger schreibt; oft ist Innogy dabei sogar Miteigentümer. Wechselt also der Eigentümer, kann gekündigt werden – was viele Kommunen derzeit überlegen. In Tschechien wiederum will Innogy-Partner Macquarie aus Australien mit Verweis auf die Vertragsklausel die gemeinsame Firma übernehmen. Eon-Chef Johannes Teyssen könnte am Ende ein Sieger sein, der sein Siegerlächeln verloren hat.

Zu den traurigen Ereignissen der vergangenen Nacht gehört eine neue Meldung über die Amok-Irrfahrt eines Autofahrers auf dem Trottoir. Diesmal geschah es im kanadischen Toronto. Der Fahrer eines weißen Vans tötete zehn Menschen und verletzte 15 andere. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. An den Parallelen zu Münster kann man gar nicht vorbeidenken.

Michael Mronz: Der Sportmanager diskutiert über Olympia in der Rhein/Ruhr-Region.

Olympia in Deutschland? In Hamburg und München scheiterte die Idee am Bürgerwillen – und doch fördert nun eine Initiative die Bewerbung der Region Rhein/Ruhr für die Spiele 2032. Man verweist auf das Urbanisierungsglück in London 2012. Wohin das im westdeutschen Ballungsraum führen soll, diskutiert Handelsblatt-Agenda-Ressortleiter Christian Rickens am Mittwochabend in Düsseldorf mit einer hochkarätigen Runde, darunter Oberbürgermeister Thomas Geisel, Sportmanager Michael Mronz und Ruder-Olympiasiegerin Lisa Schmidla. Eine Handvoll Karten habe ich für Sie zurückgelegt, das Los entscheidet: jakobs@morningbriefing.de. Dabei sein ist alles.

Anders als Olympia an Rhein, Ruhr und Emscher ist die Fußball-WM in Russland im Sommer sicher. Die ARD sendet dabei wie das ZDF aus dem immerhin bei Russen populären Baden-Baden und weist mit Philipp Lahm einen höchst weltmeisterlichen Experten auf. Der Mann, der auch als Investor (Sixtus) in Erscheinung tritt, hat schon 2011 in seiner Biografie „Der feine Unterschied“ seinen Hang zum aphoristischen Dribbling bewiesen: „Wer fliegt, darf keine Angst haben, zu fallen.“

