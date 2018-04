Morning Briefing 25. April Macrons gescheiterte Mission

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

eine „Schuppen-Affäre“ dimmt aktuell den Glanz Emmanuel Macrons in den USA. Beim Staatsbesuch wischte Präsident Donald Trump demonstrativ vor Kameras dem französischen Kollegen die Schuppen vom Sakko – und der Franzose wirkte dabei ganz und gar nicht so, als könne er wie geplant dem Gastgeber eine Verlängerung des Atomabkommens mit dem Iran abhandeln. Trump nannte das Agreement bei dieser Gelegenheit vielmehr „lächerlich“, schimpfte auf ein „verrottetes Fundament“ und ließ wüste Drohungen gegen Teheran folgen. Macron ist in Washington alles in allem nicht mehr als die adrette Staffage im boulevardfreudigsten Theater des Westens.

Es bleibt rätselhaft, warum angesichts der „America first“-Kapriolen ein neues europäisches Kampfflugzeug ausgerechnet – wie diskutiert – aus den USA kommen soll. Eric Trappier, Chef von Dassault Aviation, macht sich denn auch im Handelsblatt für eine deutsch-französische Kooperation zum Bau des Jets stark. Es gebe keinen Grund, das Spielfeld den USA und den Chinesen zu überlassen, findet der Manager. Sein Fazit: Dassault arbeite gut mit Airbus zusammen, „niemand sollte versuchen, uns gegeneinander auszuspielen“. Oder, anders gewendet: Es gibt auch eine europäische patriotische Pflicht.

Hans Peter Wollseifer: Der Handwerkspräsident fordert „neue Instrumente“, um mehr Fachkräfte zu gewinnen.

Wenn der deutsche Mittelstand der Bundesregierung ein Zeugnis ausstellen müsste, die Versetzung ins nächste Jahr wäre aufs Höchste gefährdet. Handwerk, Industrie, Handelskammern und die freien Berufe haben nun einen Notruf an die Große Koalition abgesetzt in Gestalt des Jahresmittelstandsberichts 2018, der dem Handelsblatt vorliegt. Es geht dabei um schwache Verkehrs- und Datennetze sowie um das Fehlen qualifizierter Fachkräfte. Es müssten „neue Instrumente eingesetzt werden, um mehr Fachkräfte zu gewinnen“, fordert Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Zweiflern sei der Philosoph Bertrand Russell empfohlen: „Man sollte niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist so groß.“

Die höchste Leistung von wahlkämpfenden Politikern ist es, silbernen Worten goldene Symbole folgen zu lassen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat es in dieser Disziplin zur Meisterschaft gebracht. Seine jüngste Eingebung: Im Eingangsbereich bayerischer Ämter wird nun ein Kreuz aufgehängt – nicht als Religionszeichen (das verstieße gegen die gebotene Neutralität), sondern als Bekenntnis zur Identität und zur kulturellen Prägung, heißt es aus der Staatskanzlei. Nicht nur FDP-Chef Christian Lindner denkt bei Kreuzgänger Söder an Recep Tayyip Erdogan und dessen Versuch, Religiöses zu instrumentalisieren. Wenn das so weitergeht, wird Söder bis zur Landtagswahl im Oktober noch täglich vor Zeugen ein Bad im Weihwasserfass nehmen.

Julia Jäkel: Die Gruner+Jahr-Chefin enthüllte, wie viel Macht Facebook tatsächlich hat.

Wie kein zweites Unternehmen beherrscht Axel Springer die Doppelstrategie, auf die Macht digitaler US-Supermächte zu schimpfen – und sie andererseits mit einem hauseigenen Award auszustatten. Nach Mark Zuckerberg erwischte es Jeff Bezos von Amazon, der gestern in Berlin geehrt wurde. Die marmeladensüße Zeremonie sparte sich Julia Jäkel, Chefin des Großverlags Gruner + Jahr, und enthüllte stattdessen in München bei einer Veranstaltung im Bayerischen Rundfunk, wie viel Macht Zuckerbergs Facebook tatsächlich hat. Nach einer internen Untersuchung würden dort reihenweise deutsche Spitzenpolitiker mit populären Fake News aus rechts- und linksradikalen Kreisen eingenebelt.

Am heutigen Abend wird Zuckerberg der Weltöffentlichkeit seine Quartalszahlen erklären – und in diesem Fall gilt mal nicht der alte Spruch vom Umsatz als Applaus der Kundschaft. Was auffällt: Der Daten-Missbrauch bei rund 87 Millionen Nutzern hat zu vielen Anhörungen, Talkshows und Kongressen geführt, nicht aber zu einem einzigen neuen Gesetzesentwurf oder einer neuen Aufsichtsinstitution. Hier wird der Klassiker privater Reichtum/öffentliche Armut als Lehrstück des Digitalkapitalismus neu aufgeführt. Immerhin erwägt Andreas Mundt, Chef des Bundeskartellamts, Facebook zur Änderung seines Geschäftsmodells zu zwingen, da die Firma ihre marktbeherrschende Stellung ausnutze.

„Nu couché (sur le côté gauche)“: Das Gemälde von Amedeo Modigliani könnte bei einer Auktion 150 Millionen Dollar bringen.

Die Frau liegt seit 101 Jahren nackt auf ihrer linken Seite und sorgte schon immer für Rekorde. Mit 147 Zentimetern Breite ist „Nu couché (sur le côté gauche)“ zum Beispiel das größte Bild, das Amedeo Modigliani jemals malte, es sorgte zusammen mit 21 ähnlichen Motiven beim Erscheinen für heftigste Skandale – und es führt schließlich nun im überhitzten Kunstmarkt zu einer gar wundersamen Asset-Inflation. Mit 150 Millionen Dollar stellt sich der höchste Schätzpreis vor einer Auktion ein, der bisher registriert wurde. Sotheby's will das Werk am 14. Mai anbieten, ganz nach der einschlägigen Philosophie des Luxus: „Kostet etwas genug, lässt es sich gut verkaufen“ (Zino Davidoff).

Ich wünsche Ihnen einen kunstvollen Tag, vielleicht mit einem Hauch Luxus. Es grüßt Sie herzlich.

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor / Handelsblatt-Autor.

