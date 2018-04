Morning Briefing 26. April Geschäftsmodell Aufrüstung

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

als der Kalte Krieg zu Ende ging, schienen die heißen Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie am Ende zu sein. Typischer Fall von „Hätte, hätte, Panzerkette“. Nun jedoch sieht alles ganz anders aus. Krauss-Maffei Wegmann zum Beispiel rechnet mit viel Geld. In ganz Europa müssten Tausende Panzer und Artilleriesysteme ersetzt werden, sagt Vorstandschef Frank Haun dem Handelsblatt: „Das sind Megathemen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Milliarden Euro bis 2050.“ Und wenn die Bundeswehr wieder mehr bestelle, müsse man nicht mehr in Länder wie Katar exportieren, merkt er noch an. Manchmal liegt ein sachdienlicher Hinweis am Rande einer politischen Erpressung.



Alle reden schlecht über den Diesel. Ein hoffnungsloser PR-Fall? Da kennen die Deutschen aber Bosch-Chef Volkmar Denner nicht. Mit einem neuen Dieselmotor plus Abgasanlage plus Steuerungssoftware aus seinem Haus sei das Stickoxidproblem im Straßenverkehr technisch lösbar, wirbt er: „Diesem Diesel wird in Zukunft niemand die Einfahrt in die Städte verbieten.“ Bosch, der Diesel-Retter, will bei den Autobauern nun selbst in Vorleistung gehen, weil es so schön ist.

Emmanuel Macron:

Drei Tage Zeit hatte Emmanuel Macron in Washington, drei Stunden nur hat Angela Merkel. Am heutigen Donnerstag (früh am Abend) schlägt die Kanzlerin schon zum zweiten Mal bei US-Präsident Donald Trump auf, und diesmal wird über den drohenden Handelskrieg Europas mit den USA geredet sowie über die Krisen in Syrien und im Iran. Anders als bei Macron werden dem deutschen Gast dabei wohl präsidentielle Kuss-Orgien erspart bleiben. Am meisten gefällt Trump im Übrigen an der CDU-Chefin, wie sie die Sozialdemokratie über Jahre hinweg klein gehalten hat.

Trouble und Aufbruch beim Dax-Konzern Deutsche Börse, ganz nach der Devise von André Kostolany: „An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.“ Auf der Negativseite steht der Krach mit dem einflussreichen Stimmrechtsberater Glass Lewis, der zur Hauptversammlung am 16. Mai rät, Vorstand und Aufsichtsrat nach der Insider-Affäre nicht zu entlasten. Chefkontrolleur Joachim Faber soll 2019 ersetzt werden. In dieser Krise verfolgt Neu-CEO Theodor Weimer stoisch seinen Sanierungskurs – und schickt Ex-Deutschbanker Stephan Leithner, zuletzt bei EQT, in den Vorstand.

Vatikanbank:

Jahrzehntelang gehörten Finanzskandale zur Vatikanbank wie der Klingelbeutel zur Messe. Seit einiger Zeit aber räumt im Auftrag des Papstes mit René Brülhart erstmals ein Laie im Tempel des Geldes auf – in der Funktion des Ober-Aufsichtsrats. Der Schweizer ist Geldwäschejäger und gab unserer Redaktion nun eines seiner seltenen Interviews. Rom-Korrespondentin Regina Krieger beschreibt eine „heilige Mission“, die beispielsweise zur Verurteilung des Direktors der päpstlichen Kinderklinik geführt hat. Jäger Brülhart freut sich über zuletzt 1200 Verdachtsmitteilungen, bis 2012 habe es nur sechs gegeben.

Niemand wird behaupten können, dass der Musikpreis „Echo“ zu den Top-Marken der deutschen Entertainment-Industrie gehört habe. Helene Fischer gewann eigentlich immer und deutsche Poplegenden hatten so ihre Comeback-Chancen. Und doch überrascht jetzt, wie schnell die Veranstaltung auf dem Müllhaufen der Geschichte landet. Nach antisemitischen Ergüssen der Rapper Kollegah und Farid Bang lag der Geruch von Pestilenz über dem Verbandsvorstand der Musikindustrie und seinem „Echo“, der jetzt flugs abgeschafft ist und ersetzt werden soll. „Künstler ist nur einer, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann“, befand der österreichische Satiriker Karl Kraus.

