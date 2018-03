Morning Briefing 26. Februar Merkel, doppelt trickreich

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Angela Merkel hält Wort: Im vierten Kabinett der CDU-Chefin sitzen nicht nur neue, sondern auch junge Köpfe. Mit der Ernennung von Dauer-Kritiker Jens Spahn zum Gesundheitsminister kommt Merkel zudem den enttäuschten Konservativen in der Partei entgegen.

Angela Merkel will die Riege der CDU-Minister in ihrem Kabinett verjüngen.

Deshalb entsteht noch keine Jubelstimmung in der CDU, aber ein Aufstand ist erst einmal abgewendet. Die Verlängerung der Kanzlerschaft bedeutet offenbar mehr als persönliche Befindlichkeiten.

CDU-Chefin Merkel will den Finanzstaatsekretär Jens Spahn zum Gesundheitsminister machen.

Die Berufung des CDU-Hoffnungsträgers ins Kabinett ist doppelt trickreich. Nicht nur schrumpft die Unruhe in der Partei, Spahn muss sich zudem der Kabinettsdisziplin unterwerfen und kann weniger als scharfer Merkel-Kritiker auftreten. Ob er als Gesundheitsminister glänzen kann, ist ungewiss. Die Themen sind vielfältig: Zwei-Klassen-Medizin, Ärztemangel auf dem Land, Pflegenotstand, Kostenexplosion. Doch eine große Gesundheitsreform sieht der Koalitionsvertrag nicht vor. Wenn Spahn keine eigene Agenda entwickelt, könnte es schnell sehr ruhig um ihn werden.

Am 4. März soll das Ergebnis des SPD-Votums bekanntgegeben werden.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wirbt gerade mit Hochdruck bei den SPD-Mitgliedern für den Koalitionsvertrag. In einem Interview erklärte er jetzt, wie er die Partei verjüngen will: mit einer Jugendquote! Irgendwie befinden sich die Sozialdemokraten auf einem Quotentrip - erst eine Quote für Frauen, jetzt eine für Jugendliche. Fehlt nur noch eine Quote für kluge Politik. Das ist das wirksamste Mittel gegen schlechte Umfragewerte. Aber dafür gibt es wahrscheinlich keine Mehrheit.

Das Geld aus Fernost ist bei Daimler willkommen, doch der heimliche Einstieg verärgert die Führung.

Unruhige Zeiten für Daimler-Chef Dieter Zetsche: Kurz vor Börsenschluss am vergangenen Freitag hat der chinesische Autokonzern Geely bekannt gegeben, fast zehn Prozent am Stuttgarter Autobauer zu halten. Das Geld aus Fernost ist bei Daimler willkommen, der heimliche Einstieg verärgert die Daimler-Führung hingegen. Der neue Großaktionär soll erst einmal keinen Sitz im Aufsichtsrat bekommen, haben meine Kollegen Markus Fasse und Martin Murphy aus Unternehmenskreisen erfahren. Geld ohne Einfluss - das Konzept wird Geely kaum akzeptieren.

Der Geely-Chef Li Shufu hat in China den Spitznamen „der verrückte Autobauer“.

Schon heute will sich Daimler-Boss Zetsche mit Geely-Chef Li Shufu treffen. Bei dem Gespräch über schwäbische Ingenieurskunst und chinesischen Staatskapitalismus wäre man gerne dabei. In der Kombination kann für Daimler eine große Chance liegen. Zukunft ist, was man daraus macht - gerade wenn unvorhergesehene Dinge passieren.

