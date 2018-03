Morning Briefing 26. März Der deutsche Fall Puigdemont

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

bei der Suche nach unbequemen Regionalpolitikern klappt die Zusammenarbeit in der EU besser als bei der Jagd nach Terroristen. Und so nahm die deutsche Polizei am Sonntag auf der Autobahn in Schleswig-Holstein aufgrund eines europäischen Haftbefehls den einstigen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont fest. Spanien wirft ihm Rebellion und Aufstand gegen die Staatsgewalt vor – Vorwürfe, die für jeden zweiten Katalanen Beleg für „Staatsterrorismus“ sind. Zehntausende demonstrierten prompt in Barcelona und anderen Städten für den Mann in der JVA Neumünster. Das iberische Drama ist deutsche Innenpolitik geworden und Puigdemont als der nunmehr bekannteste Asylbewerber im Land womöglich bald ein Fall für Horst Seehofer.

Nicht nur die Russland-Affäre verfolgt Donald Trump, sondern auch die angebliche Affäre mit Pornostar Stormy Daniels.

Puritanismus geht in der Regel einher mit der Lust an moralischer Dekonstruktion. Deshalb schauten Amerikaner genau hin, als zwei Frauen im TV über ihre sexuellen Erfahrungen mit dem amtierenden US-Präsidenten plauderten. Nachdem Ex-„Playboy“-Model Karen McDougal auf CNN den Anfang gemacht hatte, war gestern Nacht Porno-Aktrice Stephanie Clifford („Stormy Daniels“) bei CBS an der Reihe. Gravierender als die Enthüllungen sind die früheren Versuche des Donald-Trump-Lagers, die beiden mit 150.000 beziehungsweise 130.000 Dollar ruhigzustellen. Die Würde des Staates ist zu solchen Preisen nicht zu haben.

Den Gegensatz zur präsidialen Peepshow markierten am Wochenende in den USA die Proteste von Hunderttausenden Studenten und Schülern gegen die laxen Waffengesetze, unterstützt von Liberalen, Aktivisten und Stars wie Paul McCartney. Im Zentrum: der „March for Our Lives“ von über 800.000 Demonstranten auf Washington. Dort redeten Überlebende einer Schießerei an einer Schule in Parkland, Florida, wo 17 Schüler getötet wurden. Im Fernsehen wiederum attackierte die Waffenlobby die Rebellen als „Panikmacher“. Seit Martin Luther King und dem Vietnam-Krieg hat das Land einen solchen Aufstand nicht mehr gesehen: keine „Facebook-Revolution“, sondern guter alter analoger Protest. Von Trump selbst war wenig zu hören, es gilt Hamlet: „Der Rest ist Schweigen.“

Thyssen-Krupp-Chef Hiesinger arbeitet an einer neuen Strategie.

Wenn in einer Übernahmeschlacht nichts mehr hilft, hat meist ein „Weißer Ritter“ seinen Noteinsatz. Dieses Stadium ist im Thyssen-Krupp-Konzern und in der ihn schützenden Krupp-Stiftung fast erreicht. Wo Berthold Beitz jahrzehntelang stilvoll den Revierhüter von Essen gab, wildert nun die schwedische Finanzfirma Cevian, die sogar bald zum größten Aktionär aufsteigen könnte. Gründer Lars Förberg fordert im Handelsblatt erneut einen „radikalen Wandel“, Zerschlagung und Teilverkauf einzelner Sparten inklusive. Konzernchef Heinrich Hiesinger braucht nach diesem Interview aus der Krachmacherstraße einen Helfer so dringend wie der FC Bayern einen neuen Fußballtrainer.

Die IT der Deutschen Bank ist von Vorstandschef John Cryan gleich zum Amtsantritt als „lausig“ in den Abgrund geredet worden. Viel scheint sich seitdem nicht getan zu haben. Jetzt jedenfalls zog IT-Chefin Kim Hammonds (vorher Boeing, Dell und Ford) vor Top-Führungskräften den Stecker. Das sei die unfähigste Firma, für die sie jemals gearbeitet habe. Das Unternehmen sei „dysfunktional“, klang die Hammonds-Orgel überaus schrill. Im Handelsblatt-Interview erklärt die Amerikanerin, der Umbau der Bank müsse „schneller gehen“. Die Zahl der Betriebssysteme aber sei immerhin schon von 45 auf 32 (Ziel: vier) reduziert. Kim Hammonds kämpft um ihren Job – aber manchmal ist in solchen Fällen die Entlassung die schnellste Transformation.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ist neu im VW-Aufsichtsrat und verlangt Aufklärung.

Als Störenfried im Mauschelsystem von Volkswagen fällt CDU-Politiker Bernd Althusmann auf. Er weigerte sich nach unseren Informationen, im Aufsichtsrat Justierungen am Entlohnungssystem der Vorstände zuzustimmen. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hatte vor Wochen auf einer Sitzung ein aktuelles Schaubild mit den Änderungen nur mal schnell an die Wand beamen lassen. Aufschlussreich ist Vorstandschef Matthias Müller: Er verteidigte sein 2017er Gehalt (plus 40 Prozent auf gut zehn Millionen Euro) im „Spiegel“ mit der Relevanz des Konzerns für die Volkswirtschaft und mit dem Risiko, das der Chef trage: „Als solcher steht man immer mit einem Fuß im Gefängnis.“ Diese gefühlte Nähe könnte mit Diesel-Betrügereien aller Art zu tun haben.

