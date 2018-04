Morning Briefing 27. April Trump demütigt Merkel

Donald Trump (l.) und Emmanuel Macron: Der US-Präsident weiß, dass er mit seinem französischen Amtskollegen einen neuen Freund gefunden hat.

es ist mit das Schlimmste, was einem Regierungschef passieren kann: Schon vor dem Abflug von Kanzlerin Merkel zu US-Präsident Trump zeichnete sich ab, dass die Auslandsreise nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Nach entsprechenden Hinweisen aus dem Weißen Haus erklärten deutsche Regierungskreise, dass die Vereinigten Staaten bereits am 1. Mai Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU verhängen werden. Alle Versuche, das auf politischem Wege zu verhindern, sind offenbar gescheitert. Wir lernen: Menschen zu demütigen gelingt Trump auch ohne Twitter.

Dass Angela Merkel dennoch in den Flieger nach Washington gestiegen ist, muss man ihr hoch anrechnen. Sollte es zu einem Handelskonflikt mit dem transatlantischen Partner USA kommen, steht für Europa und vor allem für Deutschland viel auf dem Spiel. Ein Handelskrieg ist kein Nullsummenspiel – er kennt nur Verlierer.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Die CDU-Generalsekretärin will eine „Zuhörtour“ starten.

Wie anders war der Besuch von Frankreichs Präsident Macron in diesen Tagen bei Trump: Staatsempfang mit militärischen Ehren, zwei Männer streichelnd und Händchen haltend im Weißen Haus. Es hätte mich kaum verwundert, wenn es noch zum kommunistischen Bruderkuss gekommen wäre. Trump weiß, dass er mit Macron einen neuen Freund gefunden hat. Damit ist Trump aber noch kein Freund von Europa.

Wer erfolgreich sein will, muss in China Geschäfte machen. Der Satz gilt seit Jahren. Doch so ganz genau wusste man bisher nicht, wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der deutschen und chinesischen Wirtschaft sind. Meine Kollegen Ulf Sommer, Sha Hua und Thomas Jahn haben wochenlang diese Frage recherchiert. Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Allein die Dax-30-Konzerne erwirtschaften mit ihren etwa 700 Tochtergesellschaften gut 15 Prozent ihrer Umsätze oder knapp 200 Milliarden Euro in China – so viel wie noch nie.

Aber Vorsicht: Deutschlands Manager können nur solange entspannt sein, wie das Reich der Mitte weiter wächst. Andernfalls kann die China-Droge schnell zur gefährlichen Abhängigkeit führen. Mit China ist es zunehmend wie im richtigen Leben: No risk, no fun.

Damit die CDU weder langweilig noch altmodisch wird, will Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer eine sogenannte „Zuhörtour“ starten. Ein Wort, das nur der Funktionärsapparat einer verkopften Partei kreieren kann. 40 Termine sind in den nächsten Wochen geplant. 2020 soll eine „Antworttour“ folgen. Man kann nur hoffen, dass die Ergebnisse in der Zwischenzeit keiner „Zensurtour“ in der Parteizentrale zum Opfer fallen. Basisdemokratie ist gut, braucht aber auch Mut.

Auch Journalismus braucht Mut. Redakteure, die mutig recherchieren und mutig ihre Sicht der Welt erklären. Beim Handelsblatt legen wir viel Wert auf unterschiedliche und überraschende Meinungen. Ab heute kommentieren jeden Freitag die Kollegen des englischsprachigen Handelsblatt Global ein aktuelles Thema – und zwar auf Englisch, ein Zeichen für die Internationalisierung des Handelsblatts. Den Start macht Chefredakteur Andreas Kluth über die Stärken und Schwächen Europas: „When more Europe works“.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße,

Ihr Sven Afhüppe

Chefredakteur

