Morning Briefing 27. März Aktion Russen-Peitsche

ohne Beweise kommt ein Rechtsstaat so wenig aus wie eine Demokratie ohne Transparenz. An beidem fehlt es in der konzertierten Ausweisung von mehr als 100 russischen Diplomaten in über 20 Staaten, unter Orchestrierung durch die USA und Großbritannien und mit Beteiligung von Deutschland. „Plausibel“ reicht nicht. Mal hörten wir, das Nervengift Nowitschok sei der Agententochter Yulia Skripal bei der Ausreise aus Russland ins Gepäck untergejubelt worden, dann wieder soll es in die Ventilation des Autos ihres in England lebenden Vaters Sergej gelangt sein. Bis zur Offenlegung des gesammelten Wissens wirkt das Ganze wie ein Akt der Zwangssolidarisierung in Zeiten abnehmender ökonomischer Vernunft, mit Wladimir Putin als Projektionsfläche des Bösen.

Vielleicht ist es Chuzpe, vielleicht Realitätsflucht, vielleicht auch Potentatenpoesie: Jedenfalls bleibt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dabei, dass sein Land in die Europäische Union soll. Das Land, in dem „Welt“-Journalist Deniz Yücel einfach für ein Jahr weggesperrt werden kann, die Presse gleichgeschaltet ist, missliebige Richter ihren Job verlieren und die Armee zur Kurden-Bekämpfung nach Syrien geschickt wird. Es blieb dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk vorbehalten, auf dem gestrigen EU-Gipfel in Warna darauf hinzuweisen, dass man sich über die Rechtsstaatlichkeit der Türkei ernsthaft Sorgen macht.

Royal Dutch Shell hält viel von den Pariser Klimabeschlüssen.

Anders als Donald Trump hält Royal Dutch Shell viel von den Pariser Klimabeschlüssen. In einem Szenario („Sky“) schildert der Ölkonzern jetzt, wie die Welt 2070 aussehen würde, wenn sie Paris ernst nähme: Es gäbe Wasserstoff als Treibstoff, nur noch E-Autos würden fahren, eine große Speicherindustrie wäre entstanden und Öl käme kaum mehr zum Einsatz. Politiker werden das vielleicht faszinierend finden, die empfohlene radikale Energiepolitik (etwa mit CO2-Steuer) aber bis auf Weiteres vertagen. Ist ja erst 2070.

Die Zinsen steigen, die Kurse fallen – das klingt wie ein immer näher kommendes Bild des Grauens. Doch eine Auswertung der Bilanzdaten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands von 300.000 Firmen zeigt, dass deutsche Unternehmer das Ende des Nullzins-Dopings nichts fürchten müssen. Mit nur 1,1 Prozent Anteil am Gesamtumsatz ist der Zinsaufwand auf historischem Tiefstand – und andererseits die Eigenkapitalquote mit 40 Prozent (2000: unter zehn Prozent) so hoch wie noch nie. Die Firmeneigentümer, gewarnt durch die Finanzkrise, haben Bankkredite gemieden und Gewinne einfach im eigenen Betrieb belassen, analysiert mein Kollege Ulf Sommer in der Handelsblatt-Titelstory.

H&M gilt nicht mehr als cool.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Kinder um einen Besuch bei H&M bitten, ist gering geworden. Die schwedische Modekette gilt nicht mehr als cool und wird bei der heutigen Bilanzvorlage des ersten Quartals auch wieder Umsatzschwund melden. Zu viele Filialen, einseitiges Costcutting und eine gewisse Online-Lethargie haben Image und Aktienkurs einbrechen lassen. In Deutschland sank die Umsatzrendite innerhalb von zwei Jahren von 6,6 auf drei Prozent, errechneten meine Kollegen. Hauptaktionär und Aufsichtsratschef Stefan Persson will jedoch von Krise nichts wissen und hält tapfer an Sohn Karl-Johan als Vorstandschef fest. Nepotismus ist ein Herrschaftsprivileg, das andere mitzahlen.

Da herrscht im beschaulichen Iphofen in der Nähe von Würzburg schon eine ganz andere Stimmung. Hier lenkt Familie Knauf einen Gips-Weltkonzern, der nun für fünf Milliarden Euro die Übernahme des US-Konzerns United States Gypsum Corporation (USG) plant. Die Franken, bereits mit 10,5 Prozent beteiligt, agieren ganz nach Ringelnatz-Manier: „Eine Jungfrau ist etwas sehr Schönes, vorausgesetzt, sie bleibt es nicht.“ Alle Baustoff-Träume könnten jedoch noch an US-Investor Warren Buffett scheitern, dem USG-Hauptaktionär. Er kam auf die Idee einer Vorabzahlung von 87 Millionen – die ihm auf jeden Fall bliebe, auch wenn ein Deal scheitern sollte. Im Idyll Iphofen kennt man Gips, nicht Gier.

Bis zum 31. März können sich Nachwuchs-Reporter für ein Recherche-Stipendium bewerben.

Recherche ist das Hauptlebensmittel des Journalismus, was ein ordentliches Budget einschließt. Die jungen Kollegen des Onlineportals Orange by Handelsblatt sind da auf die Idee gekommen, bis zum 31. März ein Recherche-Stipendium für Reporter unter 30 Jahren auszuloben. 2000 Euro für Aufwand (Reisen, Materialien, Gehalt) erhält, wer mit seiner Idee für eine Wirtschaftsstory überzeugt. Informationen unter orange.handelsblatt.com

