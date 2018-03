Morning Briefing 28. März Problem Personenkult bei Facebook

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in Sachen Facebook zeigt sich: Mindestens so schlimm wie die Datensammelmanie dort ist der Personenkult um seinen Gründer. Bei allen Skandalen soll Mark Zuckerberg geschützt bleiben. So waren es in der Stunde der Not nun zuerst subalterne Getreue, die den Gang zu Politikern antreten mussten und dabei Pressetexte aufsagten.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will vor dem US-Kongress Rede und Antwort zum Umgang seines Online-Netzwerks mit Nutzerdaten stehen.

Selbst im britischen Parlament will Zuckerberg lieber nicht selbst das Vorgehen der Firma Cambridge Analytica – die womöglich mit Palantir kooperierte, wie jetzt bekannt wird – und ihren Hunger auf Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern erklären. Zuckerberg ließ stattdessen lieber persönliche I-am-so-sorry-Zeitungsanzeigen schalten. Nur vor dem US-Kongress will der gefallene Held des Silicon Valley erscheinen.

Der Kampf der Tech-Konzerne um die Zukunft wird im Klassenzimmer erbittert ausgetragen. Apple führt nun in US-Schulen ein iPad für 299 Dollar ein. So soll die dortige Dominanz von Googles billigen „Chromebooks“ gebrochen werden (58 Prozent Marktanteil). Tatsächlich liegt Tim Cooks erfolgsverwöhnter Konzern derzeit sogar noch hinter Microsoft (22 Prozent). Für die Ankündigung der Schulinitiative war CEO Cook eigens vom heimischen Cupertino nach Chicago gereist. Dieter Hildebrandt wusste im Übrigen früh, dass Bildung von Bildschirm kommt und nicht von Buch, „sonst hieße es ja Buchung“.

Der Airbus-Chef Tom Enders gibt seinen Posten 2019 ab.

Zu deutsch-französischen Befindlichkeiten merkte Kurt Tucholsky einmal an: „Den Deutschen muss man verstehen, um ihn zu lieben, den Franzosen muss man lieben, um ihn zu verstehen.“ Bei Airbus in Toulouse bedeutet dies nach unseren Recherchen, dass mit dem Abgang von Vorstandschef Tom Enders im April 2019 ein französischer Manager als CEO folgen wird und zugleich auch an der Spitze des Verwaltungsrats die Nationalität wechselt. Für Denis Ranque ist dort René Obermann angesetzt; am 11. April soll er zunächst zum einfachen Mitglied des Kontrollgremiums gewählt werden. Der frankophile Ex-Chef der Deutschen Telekom kennt sich aus mit staatlich beeinflussten Konzernen sowie mit der Digitalisierung – und bekam in Frankreich schon den Orden der Ehrenlegion.

Richter muss BMW in den USA noch mehr fürchten als Zollbeamte, die für jedes importierte Auto bald womöglich Geld verlangen. Im US-Staat New Jersey reichten jetzt zwei Kanzleien eine Sammelklage auf Schadensersatz gegen den Münchener Autobauer ein. Es geht um die Modelle X5 und 330d. Hier seien – nach Art von Mercedes und VW – Abgase per Software manipuliert worden. BMW wurde jüngst auch Ziel einer Razzia und hat bisher eingeräumt, in 11.400 Wagen versehentlich eine fehlerhafte Software installiert zu haben.

Carles Puigdemont ist weiter in der Justizvollzugsanstalt Neumünster im Gewahrsam.

Da sitzt Carles Puigdemont, Katalane, Separatist, seit seiner jüngsten Arretierung in der JVA Neumünster, und mit jedem Tag wird sein Zwangsaufenthalt immer mehr zum Politikum. Deutschland laufe Gefahr, von Spanien instrumentalisiert zu werden, warnt Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht in Speyer, im Handelsblatt-Gastkommentar. Der Europäische Haftbefehl sehe eine Verfolgung aus politischen Gründen nicht vor. Und das von Spanien gegen Kataloniens Ex-Regierungspräsidenten angeführte Risiko gewaltsamer Demonstrationen sei nun mal kein Putsch im Sinne von Hochverrat. Die Moral: Ohne Schuld keine Strafe – und keine Auslieferung.

Kleiner Text bei „The Times“, Monster.de oder woanders: „Für unsere Zentrale suchen wir per sofort den außergewöhnlichen Chief Executive Officer mit Schwerpunkt Gewinnerzielung. / Als Führungsfigur werden Sie alle Abteilungen kennenlernen und neu ausrichten. / Zu Ihren vordringlichen Aufgaben zählen Teambuilding, IT-Sanierung und Beschwerdemanagement. / Sie bringen internationale Erfahrung, Charisma und hohe Stressresistenz mit, insbesondere im Umgang mit Aufsichtsratsvorsitzenden. / Gute Deutschkenntnisse und Fortune erforderlich. / Interessiert? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an Herrn Achleitner, Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main.

