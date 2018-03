Morning Briefing 29. März Deutsche Bank: Gott des Gemetzels

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Karwoche geht dem Ende entgegen, viele freuen sich auf Ostern, manche auch auf eine Kurzreise. Wir wollten deshalb ursprünglich einen „sanften“ Titel zum Wochenende machen, etwas Besinnliches, und landeten doch am Ende aus aktuellem Grund bei der Deutschen Bank und ihrem fortgesetzten Erschöpfungssyndrom. Nach altem Muster kämpft dort jeder gegen jeden und der Gott des Geldes gegen alle. Vorstandschef John Cryan versichert, er werde sich „mit aller Kraft“ für seinen Arbeitgeber einsetzen, was sich in Schlankmachplänen fürs Investmentbanking wie bei einer Ayurveda-Kur ausdrückt (Projekt „Colombo“). Einen Dissens mit dem Aufsichtsrat gebe es nicht. Warum auch, der sucht ja nur einen Nachfolger.

Carles Puigdemont ist weiter in der Justizvollzugsanstalt Neumünster im Gewahrsam.

Sie sehen, die Agenda richtet sich nicht nach österlichen Ruhewünschen, was auch der Fall des Carles Puigdemont zeigt. Der in Neumünster in Gewahrsam gehaltene katalanische Politiker bekommt Hilfe von Ex-Bundesrichter Wolfgang Schomburg. Der Spitzenjurist fordert die Bundesregierung auf, „unverzüglich“ zu erklären, dass Deutschland keine Ausweisung Puigdemonts an Spanien bewilligen werde (Quelle: „Süddeutsche Zeitung“). Erkennbar setzt der Mann auf Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und notfalls aufs Bundesverfassungsgericht. Was mit einem Polizeizugriff auf der Autobahn bei Schleswig begann, endet noch in einem europäischen Tribunal.

Zwei Trauerfeiern gestern in Paris haben den Schrecken von Islamismus und Antisemitismus genauso verdeutlicht, wie die Bereitschaft der Franzosen, für ihre Zivilgesellschaft zu kämpfen. Der Gendarm Arnaud Beltrame, der sich vor einigen Tagen bei einer Geiselnahme in Trèbes geopfert hat, bekam ein Staatsbegräbnis mit bewegenden Worten von Präsident Emmanuel Macron. Zum Gedenken an die Holocaust-Überlebende Mireille Knoll wiederum marschierten Tausende durch die Straßen; die 85-Jährige war in ihrer Wohnung aus Judenhass ermordet worden. „Es gibt ein Schweigen, das lügt“, formulierte Victor Hugo.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (l.) traf auf seiner Eisenbahntour ins westliche Nachbarland Xi Jinping, den Kaiser von China.

Zugfahren ist gut für die Fantasie, was literarisch mit der Geschichte von Lokomotivführer Lukas und Jim Knopf verarbeitet wurde, die auf wilder Fahrt unter anderem den Kaiser von Mandala treffen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un traf auf seiner Eisenbahntour ins westliche Nachbarland nur Xi Jinping, den Kaiser von China, und beredete anstehende Nuklear-Verhandlungen mit Südkorea und den USA. Bilder vom Autokraten-Talk gab es erst nach der Rückkehr des Gastes nach Pjöngjang. Seitdem wissen alle, dass der konsultierte Xi tatsächlich der „mächtigste Mann der Welt“ („Economist“) ist und die mitgereiste Kim-Frau Ri Sol Ju ihren Charme aus früheren Tagen als Cheerleaderin nicht verloren hat.

Der Daimler-Konzern verdient gut mit dem Verkauf von Autos und fusioniert nun auch ganz offiziell die eigene Carsharing-Tochter Car2Go mit dem bisherigen Rivalen DriveNow von BMW. Alles wäre also auf schönstes Tempo gebracht, wenn da nur nicht eine Beifahrerin namens Justitia wäre. An diesem Donnerstag haben es die Stuttgarter in gleich zwei Verhandlungen mit ihr zu tun. Vor dem BGH in Karlsruhe geht es darum, dass die eigene App MyTaxi Gutscheine für 50 Prozent Rabatt verteilen will, wogegen die klassischen Taxizentralen erfolgreich klagten. Und dann will eine ostdeutsche Recyclingfirma vor dem Landgericht Stuttgart 30.000 Euro Schadensersatz, weil Daimler ihr jahrelang dank eines Kartells mit anderen Lkw-Herstellern zu hohe Preise abgepresst habe. Anwälte sind am Firmenstandort derzeit so wichtig wie Ingenieure.

Michael Phelps: Der Schwimmstar hatte schwere Depressionen nach Olympischen Spielen.

Der Fußballer Per Mertesacker gestand neulich extreme Versagensängste ein. In den USA offenbarte Schwimmstar Michael Phelps, 32, nun schwere Depressionen, wenn er nach Olympischen Spielen wieder ins Normalleben trat. Da wollte er manchmal „direkt sterben“, sagte der vielfache Goldmedaillengewinner. Sein Rat: Das Olympische Komitee solle sich der Sportler nach dem Wettbewerb annehmen. Zwei amerikanische Basketballstars und zwei Schwimmerinnen hatten zuvor ebenfalls über psychische Probleme geklagt.

Nach so vielen Krisenthemen tut jene Aufbruchstimmung gut, die Elke Büdenbender verbreitet, Deutschlands „First Lady“. Die 56-Jährige will dafür kämpfen, dass Berufsschulen und Lehrberufe die Wertschätzung bekommen, die ihnen gebührt, das sei für sie eine „Herzensangelegenheit“, sagt sie im großen Handelsblatt-Gespräch. Zusammen mit ihrem Mann, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ist sie Schirmherrin einer Woche der beruflichen Bildung. Büdenbender selbst ist Beispiel für eine soziale Durchlässigkeit, die selten in der Republik geworden ist: Die Frau aus dem Siegerland ließ sich erst zur Industriekauffrau ausbilden, ehe sie an der Universität Juristin wurde.

Horst Seehofers (M) Führungsriege wirkt, wie aus der Zeit gefallen.

Zum Schluss eine Bildbeschreibung: Wir sehen neun Herren in einer Reihe, alle im Anzug, in vier Fällen spannt die Jacke. Als einziger hat der Mittelmann zweimal geknöpft, er ist der Chef und wirkt mit angelegten Armen so, als hebe er im Windkanal ab. Das Foto soll Tatkraft symbolisieren. Aber wo ist eine Frau? Und so vermitteln Horst Seehofer (CSU) und Team mit dem Porträt auf der Homepage seines Ministeriums (Inneres, Bau, Heimat), dass weibliche Wesen nicht so richtig zu Deutschland gehören. Nach einem Shitstorm auf Twitter wurde das Testosteron-Dokument erst mal „depubliziert“, so das Ministerium. Dann tauchte das Foto, nach einer „Kabinettbefassung“ mit den Personalien, wieder auf – und wirkt seitdem erst recht, wie völlig aus der Zeit gefallen.

