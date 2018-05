Morning Briefing 7. Mai Deutschland im Steuer-Boom

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in der unendlichen Geschichte „Politik lahm, Wirtschaft schnell“ schauen wir diesmal nach Berlin. Dort kontrastiert die Hasenfuß-Haushaltsplanung des Olaf Scholz (SPD) mit der Dynamik des Marktes. Weil die Ökonomie so gut läuft, werden die Steuerschätzer morgen ihre Prognose für die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bis 2022 um 60 Milliarden Euro anheben, wie meine Kollegen herausfanden. Der Bundesfinanzminister hat also mehr Geld zur Verfügung. Und muss erklären, warum nicht mehr investiert und die Mittelschicht steuerlich nicht entlastet wird. Oder ob wir es mit dem Nationalökonomen Adam Smith halten sollen: „Ich habe kein Vertrauen in die Arithmetik der Politik.“



Langsam ist auch Volkswagen – bei der internen Aufarbeitung der Abgasbetrugsaffäre (für alle Wolfsburger: „diese Dieselproblematik“). Frühestens Mitte kommenden Jahres werden die VW-Rechercheure erst ihre womöglich mit einem Rechen vorgenommenen Schürfarbeiten erledigt haben – vier Jahre nach Auffliegen des Skandals, 15 Monate nach US-Anklage gegen Ex-CEO Martin Winterkorn und Ausstellung eines Haftbefehls. Auch etliche VW-Aufsichtsräte sind über die permanente Schleichgeschwindigkeit der Aufklärer ungehalten. Ohne finales Ergebnis können keine Schadensersatzforderungen gegen Winterkorn geprüft werden.

Emmanuel Macron: Die Fraktionschefs von CDU und CSU haben eine klare Ansage an Frankreichs Staatspräsident.

„Non, Monsieur, rien ne va plus“ – das wird heute und morgen die Ansage der Fraktionschefs von CDU und CSU an Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein. Bei dem in Paris geplanten europäischen Wirtschafts- und Finanzministertreffen ziehen sie genauso wenig mit wie bei einer „Schuldenunion“. Die Planer der Union sehen Risiken für Stabilität und für die nationale Budgethoheit der Parlamente. Die auf einer Klausur in Frankfurt anwesende CDU-Chefin Angela Merkel und ihr Sancho Panza namens Helge Braun holen sich dort das Rüstzeug für das nächste Rendezvous mit dem mehr „Oui“ als „Non“ sagenden Monsieur Macron.

Nochmal Frankreich: Dort kommt es heute und morgen zu weiteren Streiks bei Air France. Das ist bereits die 14. Protestwelle bei der Fluggesellschaft, die 300 Millionen Euro durch die Ausstände eingebüßt haben soll. Konzernchef Jean-Marc Janaillac kündigte am Freitag seinen Rücktritt an, nachdem die Arbeitnehmer seine jüngste Offerte (sieben Prozent auf vier Jahre) ablehnten. Der Staat wiederum (Anteil 14 Prozent) erklärt aktuell, die Schulden von Air France-KLM keinesfalls ausgleichen zu wollen. „Das Geld ist nicht eine Sache, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis“, formulierte der aktuelle Feuilleton-Star Karl Marx, geboren vor 200 Jahren.

Dieter Salomon: Deutschlands erster grüner Oberbürgermeister einer Großstadt wurde am Sonntag abgewählt.

Es klingt nach Zeitenwende: In Freiburg war Dieter Salomon 2002 als erster Grüner zum Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewählt worden und reüssierte fortan mit Öko-Vorzeigeprojekten. Gestern aber wurde der 57-Jährige mit blamablen 30,7 Prozent in den Ruhestand geschickt, der von der SPD gestützte parteilose Martin Horn, 33, übernimmt mit 44,2 Prozent. Abends sah sich der Sieger dann auf einer Wahlparty einer Attacke eines Verwirrten ausgesetzt und verlor einen Zahn. Alles in allem wirkt die Freiburger Wahl wie ein Fanal: Auch auf den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann könnte beim nächsten Mal leicht das Mitglied einer anderen Partei folgen.

Bei der Digitalisierung soll niemand mehr „Bahnhof“ verstehen. Und so stattet Deutsche-Bahn-CEO Richard Lutz kurzerhand weitere 60.000 Mitarbeiter mit Smartphones und Tablets aus – alle 190.000 Eisenbahner in Deutschland haben damit ein solches Gerät. Das erfuhr das Handelsblatt. Eine Art „Digitaldividende“ soll dem Personal zudem mehr Geld oder bessere Bildungs- und Gesundheitsmaßnahmen bringen. Nun müssen sie nur noch im analogen Verkehr pünktlich sein und mit den Dingern auch kommunizieren können.

