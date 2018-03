Morning Briefing 9. März Die Maas-Expedition

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Welt schaut wieder einmal auf einen dieser Verkündigungstermine der SPD. An diesem Freitag geht es um ihre Minister im neuen Kabinett Merkel. Bislang stellte die Partei mit Sigmar Gabriel einen Außenminister, dem selbst seine Gegner Geschick attestierten, jetzt bietet sie mit Heiko Maas einen diplomatischen Lehrling auf, der Form und Ruf erst noch finden muss. Der Noch-Justizminister aus Saarlouis ist als Wahlkämpfer im heimischen Saarland mehrmals gescheitert, kann aber die Nähe der Region zu Frankreich als internationales Flair verkaufen. Sein Aufstieg folgt dem internen Tanz der Alphatiere, dem Gabriel zum Opfer fiel. Was die einen nun als Maas-Expedition zur Macht feiern, ist für die anderen die erzwungene Rente mit 58 für einen Mann, der Mr. SPD war.

Nichts fürchten die Sozialdemokraten in diesen Tagen so sehr wie den Vorwurf des „Weiter-so“, des ewigen Mit-Merkelns. Da hilft nur Vitamin W, also eine Riege junger, wirbelfähiger Genossinnen, die Aufbruchsstimmung verbreiten - alles nach dem Motto des französischen Schriftstellers André Malraux: „Mit der Macht kann man nicht flirten, man muss sie heiraten.“ Neben Katarina Barley (Arbeit oder Justiz) kommt deshalb wohl NRW-Generalsekretärin Svenja Schulze, 49, als Umweltministerin in die Regierung. Die Landtagsabgeordnete für Münster hat in der Vergangenheit auch als Unternehmensberaterin gewirkt. Als Familienministerin wiederum tritt die Ostdeutsche Franziska Giffey an, bisher Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln.

Alexander Dobrindt: Als Hochleistungsminister wird der CSU-Politiker vermutlich nicht in Erinnerung bleiben.

Erinnern Sie sich noch an Alexander Dobrindt? Der stets lächelnde Mann mit der großen Brille und den großen Anzugkaros träumte vor Kurzem von einer „konservativen Revolution“. Auch als Bundesverkehrsminister hatte er, ganz seine Art, Revolutionäres versprochen, nämlich eine Pkw-Maut. Doch die Einführung verzögert sich mindestens bis ins Jahr 2020 hinein, das Vergabeverfahren für das System stockt. Datenschutz- und Finanzierungsfragen seien noch zu regeln, erfuhr das Handelsblatt. Als Hochleistungsminister wird Dobrindt vermutlich nicht in Erinnerung bleiben.

Womöglich hat Robert („Bob“) Iger zu oft in die hauseigenen Comics mit Onkel Dagobert als Held des Geldspeichers geschaut. Mit 142 Millionen US-Dollar Jahresgehalt, zahlbar in Aktien des von ihm geleiteten Disney-Konzerns, hätte der CEO auf mittlere Sicht selbst ein Speicherchen gut füllen können. Doch die Aktionäre waren auf der Hauptversammlung überhaupt nicht in „Uncle-$crooge-Stimmung“ und blockten das Ansinnen mit 52 Prozent. Iger galt als möglicher Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen 2020, schwört aber, seinen Vertrag bis Ende 2021 zu erfüllen. Einer der Dagobert-Sprüche lautet so schön: „Ich wage gar nicht zu befürchten, was ich befürchte, befürchten zu müssen.“

In zwei texanischen Städten diskutieren die zwei wertvollsten Industrien der Welt derzeit auf Messen über ihre Zukunft. Big Oil hat sich in Houston zur Konferenz „Ceraweek“ versammelt und lauscht etwa der neuesten Inspiration des Shell-Chefs Ben van Beurden, der für einen Aufpreis - ein bis zwei Cent pro Liter Benzin oder Diesel - allerlei Wälder pflanzen lassen will. In Austin ballt sich dagegen die Tech-Elite auf der „South by Southwest“, einem Gipfel der Vorträge und Partys. Eine Handelsblatt-Delegation ist dabei und berichtet etwa am späten Nachmittag live über Facebook. Die Euphorie vergangener Jahre weicht einer kritischeren Wahrnehmung. Die Tech-Giganten wie Google oder Facebook müssten „über ihr Geschäftsmodell diskutieren“, findet Ex-Präsident Barack Obama - und dabei erkennen, dass sie auch Firmen „für das öffentliche Gemeinwohl“ seien.

Nathan Blecharczyk: Der Co-Gründer von Airbnb zeigt sich skeptisch über einen baldigen Börsengang seiner Firma.

Ob nach Obamas Definition die Wohnraumvermittlung Airbnb zu dieser Gemeinwohl-Kategorie gehört, kann bezweifelt werden. Im Interview mit meinem Kollegen Christoph Schlautmann zeigt sich Mitgründer Nathan Blecharczyk jetzt skeptisch über einen baldigen Börsengang seiner Firma. Das habe noch Zeit, sagt er. Erst mal will der Manager bis Jahresende mit 75.000 Airbnb-Plus-Wohnungen mehr Geschäftsreisende ansprechen. Und von seinem Vermögen von 1,9 Milliarden Dollar plant er, mindestens die Hälfte zu spenden. Auch Airbnb sehnt sich nach einem Asset, das im Silicon Valley selten geworden ist: dem guten Ruf.

