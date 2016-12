 Motorsport Formel 1: Verstappen zum Sportler des Jahres in den Niederlanden gewählt

Amsterdam (SID) - Formel-1-Shootingstar Max Verstappen ist in den Niederlanden von einer Fachjury zum Sportler des Jahres gewählt worden. Der 19-Jährige ist der erste Motorsportler, der diese Auszeichnung erhält. In seiner zweiten Saison in der Königsklasse war Verstappen beim Großen Preis von Spanien zum jüngsten Sieger der Geschichte avanciert, in der Fahrerwertung belegte er Platz fünf.

Sportlerin des Jahres wurde die erste niederländische Turn-Olympiasiegerin Sanne Wevers. Die 25-Jährige hatte in Rio de Janeiro Gold auf dem Schwebebalken gewonnen. Zur Mannschaft des Jahres wurden die Ruderinnen Maaike Head und Ilse Paulis gekürt, die im leichten Doppelzweier Olympia-Gold eingefahren hatten.