 Motorsport Formel 3: Mick Schumacher steigt in die Formel 3 auf

Köln (SID) - Mick Schumacher wird 2017 in die Formel 3 aufsteigen. Das gab das italienische Prema Power Team am Samstag offiziell bekannt. "Die Formel 3 ist für mich der nächste Schritt, ich kann das neue Jahr kaum erwarten", sagte Schumacher: "Die Saison 2017 wird mit Sicherheit eine Herausforderung, aber die Tests in den letzten Wochen haben gezeigt, dass es großen Spaß macht, unser Formel-3-Auto zu fahren."

Von der Professionalität her gehe die Formel 3 ein Stück näher Richtung Formel 1, sagte Schumacher im Gespräch mit der Bild-Zeitung: "Es rückt alles enger zusammen und wird daher ein Stück schwieriger. "Eine Deadline für seinen Einstieg in die Formel 1 gebe es nicht: "Wenn ich mich bereit fühle für diesen Schritt. Aber das weiß ich eben erst, wenn der Moment für mich da ist."

Obwohl er auf der Rennstrecke schon seit Jahren erst im Kart und dann in der Formel 4 zügig unterwegs ist, hat Mick Schumacher für den normalen Straßenverkehr noch keinen Führerschein. "Ich will den sofort machen", sagte er der Bild-Zeitung: "Sobald ich 18 werde, werde ich das in Angriff nehmen." Am 22. März 2017 wird Schumacher junior volljährig.

Nach seinem Formel-4-Debüt 2015 war der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher in diesem Jahr für Prema in der ADAC Formel 4 und in der italienischen F4-Meisterschaft gestartet, beide Serien hatte er als Zweiter der Gesamtwertung abgeschlossen.