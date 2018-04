 Motorsport: Hamilton-Vertrag „so gut wie in trockenen Tüchern”

Mercedes ist sich mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (33) weitgehend über einen neuen Vertrag einig.

Lewis Hamilton fährt für das Mercedes-Team in der Formel 1. Foto: Antonio Calanni (Foto: dpa) Formel 1

„Er ist so gut wie in trockenen Tüchern. Lewis und wir sind absolut auf einer Wellenlänge”, wird Teamchef Toto Wolff in der „Sport Bild” zitiert. Der Kontrakt soll dem Magazin zufolge über drei Jahre laufen und Hamilton erneut einen üppigen Gehaltssprung ermöglichen. Vor der Unterschrift seien Wolff zufolge aber noch letzte Details zu klären. „Ein solcher Vertrag umfasst über 100 Seiten mit entsprechend vielen Punkten. Und das alles muss erst mal durchgeackert werden”, sagte der Österreicher.

Der Brite Hamilton fährt seit 2013 für das deutsche Werksteam. In der vergangenen Saison wurde Hamilton zum vierten Mal Weltmeister. Sein aktueller Vertrag endet nach dieser Saison. Hamilton gilt auch in diesem Jahr wieder als Favorit auf den Titel. Beim Auftakt in Australien verpasste er nur wegen eines Strategiefehlers bei Mercedes den Sieg und wurde Zweiter hinter Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Zum zweiten Saisonlauf gastiert die Formel 1 am Wochenende in Bahrain.

