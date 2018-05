 Motorsport: Moto3-Pilot Öttl feiert ersten WM-Sieg

Moto3-Pilot Philipp Öttl hat seinen ersten Sieg in der Weltmeisterschaft gefeiert. Der KTM-Fahrer aus Bad Reichenhall gewann in Jerez den Großen Preis von Spanien.

Moto3-Pilot Philipp Öttl feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Spanien. Foto: Miguel Morenatti/AP (Foto: dpa) Sieger

In einem spannenden Rennen verwies der 21-Jährige den Italiener Marco BezzechiIn einem spannenden Rennen verwies der 21-Jährige den Italiener Marco Bezzechi (KTM) aus Italien, der für das sächsische PrüstelGP-Team fährt, auf den zweiten Rang. Öttl war als Zweiter ins Rennen gegangen und lag über weite Strecken in Führung. In der Schlussphase profitierte er auch von einem Sturz, bei dem vier Mitfavoriten ausschieden.

Moto2-Pilot Marcel Schrötter meldete sich nach seinem Sturz beim Grand Prix in den USA überzeugend in der WM-Serie zurück. Der 25 Jahre alte Pflugdorfer belegte in Jerez einen starken siebten Rang, nachdem er nur von Position 17 ins Rennen gegangen war. Der Sieg ging an Lorenzo Baldassarri (Italien), der Miguel Oliveira (Portugal) und den Gesamtführenden Francesco Bagnaia (Italien) auf die Plätze zwei und drei verwies.

Infos des Weltverbandes

Ergebnisse der WM-Rennen