 Motorsport: Prominente Ausfälle bei der Rallye Dakar

Die Etappe gewann der Franzose Sébastien Loeb im Peugeot vor seinen Markenkollegen Carlos SainzWährend der Brite Sam Sunderland, Führender und Titelverteidiger in der Motorradwertung, mit Rückenproblemen aufgeben musste, ging es auch für den Spanier Nani Roma nicht weiter. Der frühere Gesamtsieger in der Auto- und Motorradwertung wurde nach einem Unfall am Montag im Krankenhaus behandelt und konnte beim Teilstück im peruanischen San Juan de Marcona nicht mehr starten. Der Franzose Cyril Despres, fünfmaliger Gesamtsieger auf dem Motorrad, musste nach einem Unfall mit seinem Peugeot aufgeben und schied aus.

Auch Nasser Al-Attiyah aus Katar hatte Pech. Nachdem der 47-Jährige mit seinem Toyota die erste und die dritte Etappe gewonnen hatte, blieb er auf der 444 Kilometer langen Etappe, von der 330 Kilometer gewertet wurden, dreimal im Sand stecken und verlor dabei mehr als eine Stunde. Auch Fußballtrainer André Villas-Boas konnte das Rennen in Südamerika nach einem Unfall in seinem Toyota nicht fortsetzen.

Die Etappe gewann der Franzose Sébastien Loeb im Peugeot vor seinen Markenkollegen Carlos Sainz (Spanien) und Titelverteidiger Stéphane Peterhansel (Frankreich). Peterhansel bleibt vor der fünften Etappe Führender in der Gesamtwertung.

Rallye Dakar